«В западне»: Рецензия Киноафиши

Брак Эмили (Меган Фокс) дал трещину. Оба партнера давно изменяют друг другу. У Марка (Оуэн Мэкен) связи мимолетны. Эмили влюбилась в коллегу мужа Тома (Амл Амин), но связь пришлось прекратить, так как героине стало слишком совестно иметь роман и не снимать обручальное кольцо с безымянного пальца. Казалось бы, обоюдно победив сомнения, пара все может наладить. Том в очередную годовщину свадьбы устраивает своей жене красивый вечер. Дорогой ресторан, в котором разговор не ладится, но остается надежда на то, что причина недопонимания — общая усталость и слишком много лет, проведенных вместе. Эмили напрягается, она чего-то боится, но в конце концов расслабляется, отдавшись моменту. После ужина поездка в загородный дом у озера, где поблизости нет ни единой души.

После совместно проведенной ночи Эмили просыпается прикованной наручниками к телу застрелившегося супруга. Все острые предметы убраны, из машины выкачан весь бензин, телефон промок в вазе с цветами. Предусмотрено все, ловушки наготове, но даже из этой непростой ситуации наверняка можно найти выход. Настоящие сложности начинаются, когда к дому подъезжает еще одна машина. Двое грабителей намерены вынести сейф Марка, а у одного из них к тому же личные счеты с Эмили. Женщине придется противостоять не только обстоятельствам, но и вооруженным преступникам.

В западне

«В западне» — герметичный триллер, наследующий атмосферу таких фильмов, как «Не дыши» и экранизация Стивена Кинга «Игра Джералда». Особенно интересны параллели с последним, так как там при схожих сюжетных обстоятельствах были представлены разные примеры супружеских отношений. Если персонаж Карлы Гуджино был заложницей череды событий, которые невозможно было спланировать, и в итоге она оказалась в одиночестве прикованной наручниками к спинке кровати после смерти своего мужа, то героине Меган Фокс повезло куда меньше, ее ноша — это нездоровые отношения и принцип «не доставайся же ты никому», продемонстрированный Марком в отместку за все накопившиеся обиды.

Эмили, обремененная ношей в виде бездыханного тела своего супруга, передвигается по огромному, заснеженному участку у озера в надежде найти хоть какие-то пути к отступлению. Этому посвящена первая треть «В западне», и ровно в тот момент, когда молчаливый процесс выживания должен был бы зрителю наскучить, появляется новый импульс — грабители, усложняющие и без того неблагодарную участь героини.

В западне

Режиссер С. К. Дэйл использует врожденную, немного фальшивую отстраненность актрисы Фокс в работе над образом Эмили. Это уставшая, запуганная (видимо, давлением со стороны Марка) женщина, которая становится еще несчастнее в тот момент, когда, казалось бы, сложно представить более кризисную ситуацию в ее браке. «В западне» — увлекательный камерный триллер, в котором многие ходы, которые кажутся очевидными, обыгрываются не так, как это принято. Начиная от отрицательных ролей самих грабителей, заканчивая временным одиночеством Эмили в доме, которое до появления преступников прерывает другой незваный гость. В этом фильме значительно больше холодного, снежного безмолвия, чем предполагает проходная история в жанре. Фокс как врожденная героиня боевика быстро примиряется с собственной незавидной ситуацией и готова сражаться и вгрызаться в свое право на свободу.

Можно иносказательно рассматривать историю Эмили как пример абьюзивных, эгоцентричных отношений, а ситуацию с наручниками – как последнее слово Марка, которому уже нечего возразить. Но прежде всего «В западне» – это просто внятная, интересная история выживания человека, как противостоящего стихии, так и готового поквитаться со злоумышленниками.