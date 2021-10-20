«Хэллоуин убивает»: Рецензия Киноафиши

Хэллоуин, 2018 год. Представительницы трех поколений семьи Строуд бросают Майкла Майерса умирать в подвале горящего здания, наивно предположив, что в полувековой борьбе с маньяком поставлена точка. Однако пожарные неосмотрительно вызволяют безумца из-под обломков, обрекая жителей Хэддонфилда на новую бойню.

Сложно говорить об очередном продолжении многострадальной хоррор-франшизы, не пропев дифирамбы оригиналу. Бесспорно, «Хэллоуин» Джона Карпентера не был первопроходцем в жанре (чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить про «Черное Рождество» Боба Кларка), но именно он предложил готовую формулу, послужившую основой для бесчисленного количества слэшеров золотой эры — от «Школьного бала» и «Пятницы 13-го» до «Кошмара на улице Вязов».

Коммерческий успех незатейливых малобюджетных хорроров, заполонивших экраны американских кинотеатров на рубеже 70-80-х, не мог не воскресить и самого Майерса. К сожалению, произошло это уже без Карпентера у руля. И если первый фильм брал жуткой атмосферой, оставляя резню за кадром, то сиквелы саги строились по принципу «больше крови, меньше здравого смысла». Что с несчастным Майклом за двадцать лет только не происходило: он плакал кровавыми слезами, становился пешкой в руках друидов-сатанистов, кромсал юного Джозефа Гордон-Левитта и получал по лицу с ноги от Басты Раймса.

Хэллоуин убивает

Учитывая обилие серий (и два фильма от Роба Зомби), не образующих сколько-нибудь внятной истории, авторы версии 2018 года Дэвид Гордон Грин и Дэнни МакБрайд избрали единственное разумное решение — проигнорировали их все, сняв прямой сиквел киноленты 1978 года. На экраны вернулась не только Джейми Ли Кертис, будто бы и не выходившая из образа Лори Строуд, но и Ник Касл, вновь примеривший изуродованную до неузнаваемости маску капитана Кирка.

Вопреки скептицизму адептов карпентеровской версии, насторожившихся комедийным прошлым дуэта Грин-МакБрайд и невнятными перезапусками других культовых франшиз, на сей раз «Хэллоуин» скорее удался, чем нет. Изощренные убийства, поставленные в лучших традициях слэшеров 80-х, позволили закрыть глаза на шероховатости сценария и алогичные поступки персонажей. Окупив скромный бюджет в десятки раз, фильм ожидаемо положил старт трилогии, вторая часть которой добралась до российских кинотеатров аккурат к концу октября 2021 года. Но особо бдительные зрители по-прежнему оставались настороже: все знают прекрасную часть «20 лет спустя», когда-то уже завершившую сюжетную арку Лори Строуд, а также абсолютно бездарное «Воскрешение», забившее последний гвоздь в крышку гроба серии.

Хэллоуин убивает

Удалось ли Дэвиду Гордону Грину и его команде избежать ошибок предшественников? Вполне! Но без неприятных сюрпризов все же не обошлось. Так, семейство Строуд в «Хэллоуин убивает» отодвигается в сторону, уступая место целой россыпи других очевидцев кровавой бойни 1978 года, не забытых разве что наиболее преданными фанатами саги. На авансцене подросшие Томми Дойл (Энтони Майкл Холл) и Линдси Уоллес (Кайл Ричардс), за которыми Лори присматривала в ту роковую ночь, бывший школьный хулиган Лонни Элам (Роберт Лонгстрит) и медсестра Мэрион Чемберс (Нэнси Стивенс). Сама же Строуд, угодившая в результате схватки с Майерсом на больничную койку, вдохновляет всю эту ораву довести начатое до конца самостоятельно.

«Зло умрет сегодня», — скандируют жители Хэддонфилда, сея хаос не хуже виновника торжества. Вопреки законам жанра, тихий городок дает сдачи, но в итоге сам превращается в главного монстра. Единственным голосом разума здесь оказывается овдовевшая Карен (Джуди Грир), тогда как ее дочь Эллисон (Энди Мэтичак) без тени сомнения примыкает к толпе линчевателей, заручившись поддержкой бойфренда. Ну а бедной Лори, осознавшей весь ужас происходящего, остается лишь предаваться ностальгическим воспоминаниям в компании офицера Хокинса, по иронии судьбы сорок лет назад не позволившего застрелить Майерса.

Хэллоуин убивает

К сожалению, создатели кинокартины настолько увлечены вскрытием старых ран, что забывают продвигать повествование вперед. Вместо этого зрителя топят в фансервисе: невзирая на радикальное игнорирование событий из прошлых сиквелов, авторы не стесняются кивать в сторону то второй, то третьей части, между делом воскрешая на экране доктора Лумиса в рамках ретроспективных кадров. Несмотря на нехарактерную ответную реакцию горожан, львиную долю хронометража мы по-прежнему следим за хаотичными зверствами титульного маньяка, поступки которого на первый взгляд лишены логики. Количество трупов удваивается, а методы умерщвления поражают изобретательностью. И как бы герои ни старались давать сдачи, Бугимен не моргнув глазом расправляется и с пенсионерами, и с детьми, и с забавной парочкой геев, облюбовавшей проклятый дом Майерсов. Именно сюда в канун Дня Всех Святых и стремился Майкл, а не к Лори Строуд, как ошибочно предполагала беснующаяся толпа.

Сценаристам удалось практически без швов объединить события 1978 и 2018 годов, а также дополнить изобретательные убийства худо-бедно продуманным социальным комментарием. Но важно понимать, что новый «Хэллоуин» — развлечение, нацеленное исключительно на поклонников франшизы. Без знания контекста кино Грина предстанет набором случайных эпизодов с кучей невесть откуда взявшихся героев на переднем плане. Остальные же вряд ли покинут сеанс разочарованными.