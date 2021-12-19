Меню
Джиперс Криперс: Возрожденный - дублированный трейлер
Джиперс Криперс: Возрожденный. Дублированный трейлер

Джиперс Криперс: Возрожденный. Дублированный трейлер

Дата публикации: 18 августа 2022
Джиперс Криперс: Возрожденный – Вынужденная отправиться со своим бойфрендом на Horror Hound festival, Лейн не испытывает радости. По мере приближения события девушку начинают мучить необъяснимые предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное, и она находится в центре всего этого.
diablopkd 19 декабря 2021, 23:10
Этой зимой... 3го марта.. Классно пошутили)
19 декабря 2021, 23:10 Ответить
Владимир Алексеев 12 сентября 2022, 15:14
Оценка
15 сентября
12 сентября 2022, 15:14 Ответить
Кристина Сушицкая 17 сентября 2022, 17:06
Оценка
Ужас, не пойми что.
не ужастик, не комедия, сюжет на 2 с минусом не советую
17 сентября 2022, 17:06 Ответить
Alexei Babeshko 17 сентября 2022, 22:32
Оценка
Это просто дичь шлак и просто омно полное
17 сентября 2022, 22:32 Ответить
Наталья Меньшикова 18 сентября 2022, 15:44
Полное г....., И Крипер по другому выглядит и сама история ни о чем . В пустую потраченное время и деньги в кинотеатре .
18 сентября 2022, 15:44 Ответить
Artem Suruzhiy 19 сентября 2022, 10:38
Оценка
Это самый худший ужас что я видел 😀
19 сентября 2022, 10:38 Ответить
User 22 сентября 2022, 16:59
Разочарование ещё то!!! 😂🫣 не советую
22 сентября 2022, 16:59 Ответить
sapozhnikov11021989 23 сентября 2022, 03:38
Оценка
Вполне сойдёт разок посмотреть. Главное, не надо ожидать чего-то грандиозного от продолжения серии про Крипера.
23 сентября 2022, 03:38 Ответить
Никита Цегельский 25 сентября 2022, 12:49
Оценка
не серьезно
25 сентября 2022, 12:49 Ответить
User 29 сентября 2022, 18:45
Оценка
Не знаю почему никому не нравится этот фильм
Лично мне зашёл:прикольный сюжет, смотреть интересно
МНЕ ВСЁ ПОНРАВИЛОСЬ !!!
29 сентября 2022, 18:45 Ответить
Die Samyrai 29 сентября 2022, 22:44
Оценка
Помойка , редкосная , не совету снимали и монтриовали на телефоне , всё в хоромокее , сюжет 0
Актёры 0
Игра 0
Пустые потраченый деньги и время
29 сентября 2022, 22:44 Ответить
karintus 2 октября 2022, 17:02
Оценка
Не ходите на это в кино. Фильм любительский, с графикой из игр начала '00-х, отношения к предыдущим частям не имеет.
2 октября 2022, 17:02 Ответить
User 2 октября 2022, 22:12
Оценка
Ужас!!!
2 октября 2022, 22:12 Ответить
danil7jalapeno 3 октября 2022, 20:01
Оценка
Можно сходить
3 октября 2022, 20:01 Ответить
karintus 6 октября 2022, 15:24
Оценка
Ужасный фильм
6 октября 2022, 15:24 Ответить
mari.ezhova.94 8 октября 2022, 21:30
Сходили на фильм, посмеялись от души, аж до слёз 🤣🤣🤣 я настраивалась побороться вообще-то, но не получилось... наверно я сломалась, ну или сюжет действительно г.... полное🤭
8 октября 2022, 21:30 Ответить
mari.ezhova.94 8 октября 2022, 21:31
в ответ на сообщение mari.ezhova.94 от 8 октября 2022, 21:30
Побояться
8 октября 2022, 21:31 Ответить
Адам Равинский 11 октября 2022, 15:49
Оценка
Это позор а не кино
Отмыв денег на франщизе
11 октября 2022, 15:49 Ответить
www.internet 11 октября 2022, 18:56
Оценка
Редкостный фильм
11 октября 2022, 18:56 Ответить
3.7 Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный ужасы, мистика, триллер, 2021, США / Финляндия
