Джиперс Криперс: Возрожденный
– Вынужденная отправиться со своим бойфрендом на Horror Hound festival, Лейн не испытывает радости. По мере приближения события девушку начинают мучить необъяснимые предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное, и она находится в центре всего этого.
не ужастик, не комедия, сюжет на 2 с минусом не советую
Лично мне зашёл:прикольный сюжет, смотреть интересно
МНЕ ВСЁ ПОНРАВИЛОСЬ !!!
Актёры 0
Игра 0
Пустые потраченый деньги и время
Отмыв денег на франщизе
