Дом на другой стороне, 2021

Вдова, пытаясь преодолеть горечь утраты, сталкивается с паранормальной активностью в огромном загородном доме. Балансируя между сном и реальностью, она пытается понять, что побудило ее возлюбленного покончить жизнь самоубийством. Ребекка Холл («Престиж», «Вики Кристина Барселона») в атмосферном хорроре режиссера Дэвида Брукнера («Ритуал»).

Еще недавно Бет была счастлива в отношениях. Рядом с ней находился любящий муж Оуэн, с которым она мечтала провести остаток дней. После свадьбы супруг приступил к возведению загородного жилища, на строительство которого ушло немало сил и времени. Однако, как только стройка семейного гнездышка завершилась, Оуэн внезапно наложил на себя руки, не оставив даже предсмертного послания.

Смерть любимого человека стала для Бет серьезным испытанием. Взяв себя в руки, она организовала похороны, а после их окончания переехала в тот самый дом, где когда-то рассчитывала построить быт с возлюбленным. Помимо горечи утраты, на новом месте вдова сталкивается со странными явлениями, не поддающимися рациональной трактовке. Странные сны и непрерывное ощущение чьего-то присутствия побуждают Бет начать собственное расследование.

Игнорируя советы обеспокоенных друзей и родственников, она принимается ворошить прошлое Оуэна, узнавая о покойном муже немало темных секретов. Как оказалось, он являлся не таким уж хорошим человеком. Чем ближе Бет подбирается к разгадке, тем сложнее ей становится отличить правду от вымысла. Теперь опасность нависает над ее собственной жизнью.