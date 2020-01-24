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Дом на другой стороне Дом на другой стороне
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The Night House

Дом на другой стороне, 2021

2021 / США
5.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Фильм ужасов с Ребеккой Холл о вдове и секретах ее умершего мужа
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Вдова, пытаясь преодолеть горечь утраты, сталкивается с паранормальной активностью в огромном загородном доме. Балансируя между сном и реальностью, она пытается понять, что побудило ее возлюбленного покончить жизнь самоубийством. Ребекка Холл («Престиж», «Вики Кристина Барселона») в атмосферном хорроре режиссера Дэвида Брукнера («Ритуал»).

Еще недавно Бет была счастлива в отношениях. Рядом с ней находился любящий муж Оуэн, с которым она мечтала провести остаток дней. После свадьбы супруг приступил к возведению загородного жилища, на строительство которого ушло немало сил и времени. Однако, как только стройка семейного гнездышка завершилась, Оуэн внезапно наложил на себя руки, не оставив даже предсмертного послания.

Смерть любимого человека стала для Бет серьезным испытанием. Взяв себя в руки, она организовала похороны, а после их окончания переехала в тот самый дом, где когда-то рассчитывала построить быт с возлюбленным. Помимо горечи утраты, на новом месте вдова сталкивается со странными явлениями, не поддающимися рациональной трактовке. Странные сны и непрерывное ощущение чьего-то присутствия побуждают Бет начать собственное расследование.

Игнорируя советы обеспокоенных друзей и родственников, она принимается ворошить прошлое Оуэна, узнавая о покойном муже немало темных секретов. Как оказалось, он являлся не таким уж хорошим человеком. Чем ближе Бет подбирается к разгадке, тем сложнее ей становится отличить правду от вымысла. Теперь опасность нависает над ее собственной жизнью.

Дэвид Брукнер не только срежиссировал кинокартину, но и выступил исполнительным продюсером. Прежде он снял успешный хоррор «Ритуал», а также принял участие в создании полнометражных хитов «ЗЛО», «Монстры юга», «Сигнал» и сериала «Калейдоскоп ужасов» (современный ребут).

Оригинальный сценарий написали Люк Петровски и Бен Коллинз с не менее впечатляющим послужным списком в жанровом кино: они работали над фильмами ужасов «Сирена», «Стефани» и «Очень темные времена». Кроме того, тандем вместе с режиссером Дэвидом Брукнером занимается перезапуском культового хоррора «Восставший из ада» по мотивам произведения Клайва Баркера, премьера которого намечена на 2022 год.

Для исполнительницы главной роли Ребекки Холл «Дом на другой стороне» является дебютом в хорроре. Прежде голливудская звезда снималась у Кристофера Нолана, Вуди Аллена, Шейна Блэка и Бена Аффлека. Несмотря на наличие в касте Стэйси Мартин («Нимфоманка»), Вонди Куртис-Холла («Крепкий орешек 2», «Светлячок») и Эвана Йоникита («Костяной томагавк»), это театр одной актрисы, события которого разворачиваются в замкнутом пространстве.

Продюсированием ленты занимался Дэвид С. Гойер, известный работой в жанре кинокомикса: он написал сценарии к трилогии о «Блэйде», участвовал в производстве фильмов о «Темном рыцаре», вселенной DCEU и франшизы о «Призрачном гонщике». Гойер также поставил ряд картин, включая фильм ужасов «Нерожденный».

Съемки начались в мае 2019 года в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк.

Мировая премьера состоялась 24 января 2020 года на кинофестивале Sundance.

После внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать всякие странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у муженька от нее были секреты.

5.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 сентября 2021
Премьера онлайн 5 октября 2021
Премьера в мире 24 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Дэвид Брукнер
Дэвид Брукнер
В ролях
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Сара Голдберг
Сара Голдберг
Эван Йоникит
Эван Йоникит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дом на другой стороне 3 постера
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Дом на другой стороне
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Наша рецензия
После потери мужа жизнь Бет окончательно теряет смысл. Теперь она осталась одна в большом доме на берегу озера с единственным спутником — опустошающим чувством утраты. Но очень скоро в этих комнатах поселится страх. Бет начинает замечать странные звуки, вздрагивать от внезапного включения стереосистемы и просыпаться по утрам не в своей кровати. Она убеждает себя, что погибший муж все еще рядом и хочет установить связь с того света. Поиски ответов лишь ухудшают и без того нестабильное…
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ElizavetaPersonal 10 сентября 2021, 09:29
Хрень🤦🏼‍♀️. Я ничего не поняла.
User 10 сентября 2021, 14:31
Полное ……😤
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29 голосов
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10 мая 2022 14:42
Ребекка Холл раскрывает страшные секреты своего умершего мужа в новом трейлере хоррора «Дом на другой стороне» Ужастик о жутком доме от режиссера «Ритуала» выпустят в России уже в следующем месяце. 
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17 августа 2021 13:49
Ребекка Холл сталкивается с сущим ужасом в новом трейлере хоррор-триллера «Дом на другой стороне» За проект отвечает режиссер «Ритуала». 
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28 июля 2021 09:40
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