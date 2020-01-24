Дом на другой стороне, 2021

Вдова, пытаясь преодолеть горечь утраты, сталкивается с паранормальной активностью в огромном загородном доме. Балансируя между сном и реальностью, она пытается понять, что побудило ее возлюбленного покончить жизнь самоубийством. Ребекка Холл («Престиж», «Вики Кристина Барселона») в атмосферном хорроре режиссера Дэвида Брукнера («Ритуал»).
Еще недавно Бет была счастлива в отношениях. Рядом с ней находился любящий муж Оуэн, с которым она мечтала провести остаток дней. После свадьбы супруг приступил к возведению загородного жилища, на строительство которого ушло немало сил и времени. Однако, как только стройка семейного гнездышка завершилась, Оуэн внезапно наложил на себя руки, не оставив даже предсмертного послания.
Смерть любимого человека стала для Бет серьезным испытанием. Взяв себя в руки, она организовала похороны, а после их окончания переехала в тот самый дом, где когда-то рассчитывала построить быт с возлюбленным. Помимо горечи утраты, на новом месте вдова сталкивается со странными явлениями, не поддающимися рациональной трактовке. Странные сны и непрерывное ощущение чьего-то присутствия побуждают Бет начать собственное расследование.
Игнорируя советы обеспокоенных друзей и родственников, она принимается ворошить прошлое Оуэна, узнавая о покойном муже немало темных секретов. Как оказалось, он являлся не таким уж хорошим человеком. Чем ближе Бет подбирается к разгадке, тем сложнее ей становится отличить правду от вымысла. Теперь опасность нависает над ее собственной жизнью.
Дэвид Брукнер не только срежиссировал кинокартину, но и выступил исполнительным продюсером. Прежде он снял успешный хоррор «Ритуал», а также принял участие в создании полнометражных хитов «ЗЛО», «Монстры юга», «Сигнал» и сериала «Калейдоскоп ужасов» (современный ребут).
Оригинальный сценарий написали Люк Петровски и Бен Коллинз с не менее впечатляющим послужным списком в жанровом кино: они работали над фильмами ужасов «Сирена», «Стефани» и «Очень темные времена». Кроме того, тандем вместе с режиссером Дэвидом Брукнером занимается перезапуском культового хоррора «Восставший из ада» по мотивам произведения Клайва Баркера, премьера которого намечена на 2022 год.
Для исполнительницы главной роли Ребекки Холл «Дом на другой стороне» является дебютом в хорроре. Прежде голливудская звезда снималась у Кристофера Нолана, Вуди Аллена, Шейна Блэка и Бена Аффлека. Несмотря на наличие в касте Стэйси Мартин («Нимфоманка»), Вонди Куртис-Холла («Крепкий орешек 2», «Светлячок») и Эвана Йоникита («Костяной томагавк»), это театр одной актрисы, события которого разворачиваются в замкнутом пространстве.
Продюсированием ленты занимался Дэвид С. Гойер, известный работой в жанре кинокомикса: он написал сценарии к трилогии о «Блэйде», участвовал в производстве фильмов о «Темном рыцаре», вселенной DCEU и франшизы о «Призрачном гонщике». Гойер также поставил ряд картин, включая фильм ужасов «Нерожденный».
Съемки начались в мае 2019 года в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк.
Мировая премьера состоялась 24 января 2020 года на кинофестивале Sundance.
После внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать всякие странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у муженька от нее были секреты.