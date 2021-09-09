«Дом на другой стороне»: Рецензия Киноафиши

После потери мужа жизнь Бет окончательно теряет смысл. Теперь она осталась одна в большом доме на берегу озера с единственным спутником — опустошающим чувством утраты. Но очень скоро в этих комнатах поселится страх. Бет начинает замечать странные звуки, вздрагивать от внезапного включения стереосистемы и просыпаться по утрам не в своей кровати. Она убеждает себя, что погибший муж все еще рядом и хочет установить связь с того света. Поиски ответов лишь ухудшают и без того нестабильное психическое состояние. Ведь прошлое таит в себе слишком страшные семейные «скелеты», которые лучше никогда не доставать из «шкафа».

Вся картина напоминает затянувшийся плохой сон, разбавленный редким бодрствованием. Даже светлые моменты не выглядят полноценной передышкой после долгой и выматывающей ночи, а оборачиваются лишь новыми проблемами. Сказать с полной уверенностью, что же именно произошло в фильме, невозможно. Он одновременно выглядит и как психологический триллер, и как мистический хоррор. Если вы захотите поверить в существование потустороннего и призраков или же крепко вцепиться в реальность, то обе версии будет легко удовлетворить. Правда, этот выбор придется сделать самому. Почти все сюжетные подсказки больше похожи на домыслы и предположения, с легкостью меняющиеся по вашему желанию.

Дом на другой стороне

Такой подход помогает и без того интригующей истории стать еще интереснее. Помимо психического состояния главной героини, жизнь ее мужа оказывается даже более шокирующей. Создатели очень ловко смешивают оккультизмы из магазинных книг, не сильно вдаваясь в очередные обрядные детали, с реальными грехами и ужасающими поступками. Дальше уже работает тот самый выбор, позволяющий негодяям стать чуточку лучше или же, наоборот, потонуть в вашем презрении. Вариативность вынуждает подмечать детали в поисках аргументов для подтверждения собственных безумных теорий. Хотя в основе все равно остается довольно понятный сюжет о трудностях преодоления горя и попытках справиться с внезапно свалившимся одиночеством.

Стертая грань между реальностью и вымыслом помогает нагнетать саспенс. Картина очень умело использует игру теней, добавляя к ним интерьерные детали, буквально загораживающие кадр и оставляющие нас в неведении. Это позволяет пугать даже обычным скримерам из-за постоянного напряжения и чувства тревоги. Ближе к середине начинаешь усиленно ждать наступления дня, чтобы хоть чуть-чуть передохнуть от выматывающей ночи. За простыми приемами скрываются и неожиданные ходы, вновь появляющиеся в деталях дома. Под определенными углами части интерьера создают таинственный и оживающий силуэт, который позволяет как поверить в сверхъестественное, так и списать увиденное на еще одну галлюцинацию.

Дом на другой стороне

Создателям удалось отыскать отличный баланс между мистикой и реальностью. Сделать выбор предоставляют зрителю, лишь подкидывая ему подсказки, а не приходя к очередным старым проклятиям и древним заговорам. Даже само расследование встречается с оккультизмом как бы по касательной, продолжая цеплять за рациональное. История о преодолении большого горя позволяет раскрыться и актерам, которым действительно есть что играть. Но главным все равно становится очень мрачная атмосфера и не покидающее до самых титров чувство тревоги. Тут с легкостью оживают множественные страхи, усиленные хаотичными решениями растерянной героини, и постоянная чертовщина, скрывающаяся то ли за углом, то ли еще ближе — в собственной голове.

«Дом на другой стороне» понравится поклонникам жутких триллеров без очередных банальных призраков с того света.