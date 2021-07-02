В западне, 2021

«В западне» — камерный фильм ужасов режиссера-дебютанта С.К. Дэйла со звездой «Трансформеров» и «Черепашек-ниндзя» Меган Фокс в главной роли. Знаменитая актриса играет Эмму — замужнюю женщину, семейная жизнь которой превратилась в настоящий ад. Еще недавно брак казался идеальным, но теперь от былых чувств ничего не осталось. Муж-тиран следит за каждым шагом возлюбленной, а также регулярно поднимает на нее руку. Но даже после его кончины вдова не может обрести покой. Впереди ее ожидает жуткий день, который преподнесет немало сюрпризов.

Все началось с таинственной смерти супруга, бездыханное тело которого приковано к Эмме наручниками. Придя в себя, она поняла, что стала пешкой в чьей-то изощренной игре на выживание. Истинные мотивы организаторов хранятся в тайне, но ясно одно: если не предпринять никаких мер, уже совсем скоро вдова и сама отправится на тот свет. С минуты на минуту в квартиру вернутся наемники, получившие приказ расправиться с Эммой. Успеет ли жертва выбраться из заточения, учитывая обстоятельства?

Угодившая в западню героиня параллельно прокручивает в голове события последних месяцев, пытаясь установить, кто и с какой целью подверг ее жизнь риску. Постепенно пазл складывается воедино: на поверхность всплывают детали токсичных взаимоотношений Эммы с мужем, а также информация о темных делишках покойного на стороне. Но и самой девушке явно есть что скрывать. Поклонников хоррор-жанра ждет по-настоящему шокирующая история с непредсказуемым финалом.