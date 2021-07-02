В западне, 2021

«В западне» — камерный фильм ужасов режиссера-дебютанта С.К. Дэйла со звездой «Трансформеров» и «Черепашек-ниндзя» Меган Фокс в главной роли. Знаменитая актриса играет Эмму — замужнюю женщину, семейная жизнь которой превратилась в настоящий ад. Еще недавно брак казался идеальным, но теперь от былых чувств ничего не осталось. Муж-тиран следит за каждым шагом возлюбленной, а также регулярно поднимает на нее руку. Но даже после его кончины вдова не может обрести покой. Впереди ее ожидает жуткий день, который преподнесет немало сюрпризов.
Все началось с таинственной смерти супруга, бездыханное тело которого приковано к Эмме наручниками. Придя в себя, она поняла, что стала пешкой в чьей-то изощренной игре на выживание. Истинные мотивы организаторов хранятся в тайне, но ясно одно: если не предпринять никаких мер, уже совсем скоро вдова и сама отправится на тот свет. С минуты на минуту в квартиру вернутся наемники, получившие приказ расправиться с Эммой. Успеет ли жертва выбраться из заточения, учитывая обстоятельства?
Угодившая в западню героиня параллельно прокручивает в голове события последних месяцев, пытаясь установить, кто и с какой целью подверг ее жизнь риску. Постепенно пазл складывается воедино: на поверхность всплывают детали токсичных взаимоотношений Эммы с мужем, а также информация о темных делишках покойного на стороне. Но и самой девушке явно есть что скрывать. Поклонников хоррор-жанра ждет по-настоящему шокирующая история с непредсказуемым финалом.
«В западне» — полнометражный режиссерский дебют С.К. Дэйла.
Сценарий написал Джейсон Карви. Ранее он поставил экшен-комедию «Новая волна» (2006), а также принял участие в создании сериалов «Желание» (2006) и «Тысяча смертей» (2008-2012).
У актрисы и модели Меган Фокс, знакомой широкой аудитории преимущественно по блокбастерам Майкла Бэя, уже был опыт работы в жанре хоррор. В 2009 году она снялась в молодежном слэшере «Тело Дженнифер» с Амандой Сайфред («Твин Пикс», «Время», «Отверженные»), Дж.К. Симмонсом («Человек-паук») и Крисом Праттом («Парки и зоны отдыха», «Стражи Галактики»).
Пять лет назад на экраны вышел фильм ужасов «Игра Джеральда» со схожим сюжетом. В нем также рассказывалось о девушке, прикованной рядом с трупом супруга. Кинокартина основана на одноименном произведении Стивена Кинга и вышла на стриминге Netflix.
Выпуском хоррора «В западне» занималась независимая студия Screen Media Films, известная по таким инди-фильмам последних лет, как «Страна чудес Вилли» (2020), «Черный дрозд» (2019) и «Корпоративные животные» (2019).
Каллэн Мулвей, сыгравший Бобби Рея, ранее появлялся в фильмах «Воздушный бой» (2020), «Мстители: Финал» (2019), «Варкрафт» (2016) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016).
Актер второго плана Джек Рот прежде снимался в хитах «Изгой-Один: Звездные войны. Истории» (2016), «Богемская рапсодия» (2019) и «Снеговик» (2017).
Кинотеатральная премьера ленты состоится одновременно с релизом на VOD-сервисах.
Оригинальное название Till Death можно перевести как «До смерти».
Эмме, прикованной наручниками к своему мертвому мужу, нужно избежать встречи с двумя киллерами, которых наняли для убийства семейной пары, и которые полны решимости закончить начатое.