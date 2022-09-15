«Джиперс Криперс: Возрожденный»: Рецензия Киноафиши

По легенде, демоническое создание Крипер возвращается каждые 23 года, чтобы полакомиться человеческой плотью. В этот раз он появится на фестивале ужасов Horror Hound, на который Лейн отправилась вместе со своим бойфрендом Чейзом. Герои выиграют ночь на двоих в стилизованном «доме Крипера» – и именно там они встретятся с кровожадным монстром.

В последние пару лет наблюдается тренд на перезапуск культовых хоррор-франшиз – это и сериал «Чаки», вышедший в 2021 году, и «Техасская резня бензопилой» Дэвида Блу Гарсии. Вдохнуть новую жизнь в не менее известную трилогию слэшеров – «Джиперс Криперс» – доверили режиссеру Тимо Вуоренсоле («Железное небо»).

Основные события оригинальной франшизы были привязаны к дороге и пригородам. «Джиперс Криперс» – такой хоррор-роуд-муви с элементами слэшера. Он привлекал своей незамысловатостью и даже поэтичностью – крылатый «демон дороги» похищает людей из машин и уносит в свой ад. В фильме «Джиперс Криперс: Возрожденный» действие происходит в Луизиане, а не во Флориде, на фестивале ужасов, где все разгуливают в костюмах персонажей из культовых хорроров. Это кардинально меняет саму суть «Джиперса Криперса», убивая все его «очарование» и отчасти превращая ужастик в копию «Хэллфеста». В перезапуске кровищи стало больше, чем в оригинальной трилогии. Крипер убивает своих жертв еще изощреннее (после сцены со снятием скальпа вы долго не сможете отойти). Неудивительно, что фильму присвоили рейтинг R.

Джиперс Криперс: Возрожденный

Персонажи оригинальной франшизы были связаны между собой. В «Возрожденном» все герои – новые. Столкнуться с демоническим маньяком предстоит Чейзу, фанату ужасов, и его девушке Лейн, ученой и скептику по натуре. Между героями абсолютно нет химии – они не доверяют друг другу, а их отношения – поверхностные. Весь фильм переживаешь только за беременную Лейн, которая в финале раскроется как абсолютно бесстрашная героиня и сразится с Крипером, используя против него его же оружие.

Новый «Джиперс Криперс» – очень предсказуемый хоррор. Все дальнейшие события можно предугадать, когда у Лейн в магазинчике леди Манилы начинаются видения о жертвоприношении. Но «Возрожденного» стоит похвалить за гипнотическую атмосферу фестиваля, на которой держится весь фильм. Режиссер погружает зрителя в мир популярных ужасов, а все происходящее вплоть до финала напоминает напряженный хоррор-квест. Возможно, такого эффекта и добивались создатели фильма, ведь кладбище, дом и даже фиолетовое небо выглядят как декорации.

Джиперс Криперс: Возрожденный

В «Возрожденном» Вуоренсола все же демонстрирует свое уважение к оригинальной франшизе. Его хоррор начинается с пролога, вдохновленного первым «Джиперсом Криперсом», только убийца на зловещем грузовике преследует не брата с сестрой, а супружескую пару, но те тоже решают выяснить, что за окровавленные свертки человек в плаще и шляпе сбрасывает в трубу.

Для режиссера оригинальный Крипер – фигура неприкосновенная, поэтому ничего нового в его образ он не добавляет и подчеркивает характерные особенности. Крипер все так же неразлучен со своим «адским» грузовиком, летает, метает копья и сюрикены, сделанные из человеческих костей, питается своими жертвами и заимствует их конечности, его фирменный оглушительный вопль сводит с ума, а песня Jeepers Creepers ненавязчиво играет на граммофоне. По своим повадкам Крипер Вуоренсолы достаточно каноничный. Хотя внешне он получился более прилизанным, чем в оригинальной франшизе. Поэтому, если честно, не верится, что от этого Крипера «пахнет смертью».

Джиперс Криперс: Возрожденный

Вуоренсола переосмысляет не только франшизу «Джиперс Криперс», но и само явление перезапусков культовых хорроров, весь фильм задавая себе и зрителям один вопрос: «А нам оно вообще надо?» Люди на фестивале в образах Джейсона, Пеннивайза из «Оно» 1990 года, Кожаного лица и главная героиня, примеряющая костюм Фредди Крюгера, как бы намекают, что эти персонажи стали популярными благодаря оригиналам, поэтому цитировать их никогда не надоест, а вот в ремейках, как правило, главным антагонистам часто недостает харизмы. Режиссер не призывает относиться к фильму как к качественной перезагрузке, а наоборот, делает все для того, чтобы он воспринимался как карнавал знакомых ужасов.

В качестве референсов для своего «Джиперса Криперса» Вуоренсола использовал легенды Нового Орлеана и культовые хоррор-картины. Леди Манила, владелица антикварного магазинчика, практикует вуду, а на портрете она подозрительно похожа на жрицу Марию Лаво. У секты, которая поклоняется Криперу, есть много общего с сатанистами из «Ребенка Розмари» (и это не только черная коляска из видений Лейн), а сама байка про «очень древнее» создание перекликается с историей Пеннивайза. В общем, «Возрожденный» – одна большая цитата культовых ужасов.

Джиперс Криперс: Возрожденный

«Джиперс Криперс: Возрожденный» – не самый удачный пример перезапуска культовой хоррор-франшизы. Ни оммажи на ужасы 80-х и 90-х, ни попытки уловить ту самую эстетику оригинала, увы, не спасают фильм. К новому «Джиперсу Криперсу» стоит относиться как к слэшеру, не лишенному самоиронии, и смотреть его можно ради напряженной атмосферы хоррор-квеста.