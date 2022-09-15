«Джиперс Криперс: Возрожденный»: Рецензия Киноафиши
Хоррор-квест по мотивам слэшер-франшизы.
По легенде, демоническое создание Крипер возвращается каждые 23 года, чтобы полакомиться человеческой плотью. В этот раз он появится на фестивале ужасов Horror Hound, на который Лейн отправилась вместе со своим бойфрендом Чейзом. Герои выиграют ночь на двоих в стилизованном «доме Крипера» – и именно там они встретятся с кровожадным монстром.
В последние пару лет наблюдается тренд на перезапуск культовых хоррор-франшиз – это и сериал «Чаки», вышедший в 2021 году, и «Техасская резня бензопилой» Дэвида Блу Гарсии. Вдохнуть новую жизнь в не менее известную трилогию слэшеров – «Джиперс Криперс» – доверили режиссеру Тимо Вуоренсоле («Железное небо»).
Основные события оригинальной франшизы были привязаны к дороге и пригородам. «Джиперс Криперс» – такой хоррор-роуд-муви с элементами слэшера. Он привлекал своей незамысловатостью и даже поэтичностью – крылатый «демон дороги» похищает людей из машин и уносит в свой ад. В фильме «Джиперс Криперс: Возрожденный» действие происходит в Луизиане, а не во Флориде, на фестивале ужасов, где все разгуливают в костюмах персонажей из культовых хорроров. Это кардинально меняет саму суть «Джиперса Криперса», убивая все его «очарование» и отчасти превращая ужастик в копию «Хэллфеста». В перезапуске кровищи стало больше, чем в оригинальной трилогии. Крипер убивает своих жертв еще изощреннее (после сцены со снятием скальпа вы долго не сможете отойти). Неудивительно, что фильму присвоили рейтинг R.
Персонажи оригинальной франшизы были связаны между собой. В «Возрожденном» все герои – новые. Столкнуться с демоническим маньяком предстоит Чейзу, фанату ужасов, и его девушке Лейн, ученой и скептику по натуре. Между героями абсолютно нет химии – они не доверяют друг другу, а их отношения – поверхностные. Весь фильм переживаешь только за беременную Лейн, которая в финале раскроется как абсолютно бесстрашная героиня и сразится с Крипером, используя против него его же оружие.
Новый «Джиперс Криперс» – очень предсказуемый хоррор. Все дальнейшие события можно предугадать, когда у Лейн в магазинчике леди Манилы начинаются видения о жертвоприношении. Но «Возрожденного» стоит похвалить за гипнотическую атмосферу фестиваля, на которой держится весь фильм. Режиссер погружает зрителя в мир популярных ужасов, а все происходящее вплоть до финала напоминает напряженный хоррор-квест. Возможно, такого эффекта и добивались создатели фильма, ведь кладбище, дом и даже фиолетовое небо выглядят как декорации.
В «Возрожденном» Вуоренсола все же демонстрирует свое уважение к оригинальной франшизе. Его хоррор начинается с пролога, вдохновленного первым «Джиперсом Криперсом», только убийца на зловещем грузовике преследует не брата с сестрой, а супружескую пару, но те тоже решают выяснить, что за окровавленные свертки человек в плаще и шляпе сбрасывает в трубу.
Для режиссера оригинальный Крипер – фигура неприкосновенная, поэтому ничего нового в его образ он не добавляет и подчеркивает характерные особенности. Крипер все так же неразлучен со своим «адским» грузовиком, летает, метает копья и сюрикены, сделанные из человеческих костей, питается своими жертвами и заимствует их конечности, его фирменный оглушительный вопль сводит с ума, а песня Jeepers Creepers ненавязчиво играет на граммофоне. По своим повадкам Крипер Вуоренсолы достаточно каноничный. Хотя внешне он получился более прилизанным, чем в оригинальной франшизе. Поэтому, если честно, не верится, что от этого Крипера «пахнет смертью».
Вуоренсола переосмысляет не только франшизу «Джиперс Криперс», но и само явление перезапусков культовых хорроров, весь фильм задавая себе и зрителям один вопрос: «А нам оно вообще надо?» Люди на фестивале в образах Джейсона, Пеннивайза из «Оно» 1990 года, Кожаного лица и главная героиня, примеряющая костюм Фредди Крюгера, как бы намекают, что эти персонажи стали популярными благодаря оригиналам, поэтому цитировать их никогда не надоест, а вот в ремейках, как правило, главным антагонистам часто недостает харизмы. Режиссер не призывает относиться к фильму как к качественной перезагрузке, а наоборот, делает все для того, чтобы он воспринимался как карнавал знакомых ужасов.
В качестве референсов для своего «Джиперса Криперса» Вуоренсола использовал легенды Нового Орлеана и культовые хоррор-картины. Леди Манила, владелица антикварного магазинчика, практикует вуду, а на портрете она подозрительно похожа на жрицу Марию Лаво. У секты, которая поклоняется Криперу, есть много общего с сатанистами из «Ребенка Розмари» (и это не только черная коляска из видений Лейн), а сама байка про «очень древнее» создание перекликается с историей Пеннивайза. В общем, «Возрожденный» – одна большая цитата культовых ужасов.
«Джиперс Криперс: Возрожденный» – не самый удачный пример перезапуска культовой хоррор-франшизы. Ни оммажи на ужасы 80-х и 90-х, ни попытки уловить ту самую эстетику оригинала, увы, не спасают фильм. К новому «Джиперсу Криперсу» стоит относиться как к слэшеру, не лишенному самоиронии, и смотреть его можно ради напряженной атмосферы хоррор-квеста.