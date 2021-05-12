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Пила: Спираль Пила: Спираль
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Spiral: From the book of saw

Пила: Спираль, 2021

2021 / США
6.7 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Продолжение легендарной хоррор-франшизы «Пила»
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Американский фильм ужасов режиссера Даррена Линн Боусмана, сценарий к которому написали Джош Столберг и Пит Голдфингер. Картина с Крисом Роком и Сэмюэлом Л. Джексоном в главных ролях стала девятой частью популярной франшизы «Пила».

В центре сюжета почитаемый ветеран полиции Маркус (Сэмюэл Л. Джексон) и его импульсивный сын, который пошел по стопам отца, но которому надоело работать в тени его влиятельной фигуры. Самоуверенный детектив Иезекииль «Зик» Бэнкс (Крис Рок) всю жизнь хотел доказать, что он ничем не хуже прославленного полицейского и готов распутывать самые сложные дела преступного мира. К его счастью, у парня наконец появляется шанс проявить свои способности и профессионализм, когда мирным жителям города снова начинает угрожать смертельная опасность и в воздухе, как когда-то прежде, чувствуются страх и тревога. Зик и его новый напарник (Макс Мингелла) становятся ответственными за расследование жестоких убийств, загадочным образом напоминающих городские преступления прошлых лет, за которыми стоял человек, всем известный как Пила. Кто же на самом деле виновен в цепочке беззакония и садизма? Все тот же убийца Пила или же новый опасный преступник, вдохновляющийся известным злодеем? Эти вопросы начинают мучить молодых полицейских, которым придется разгадать страшную правду о череде новых насильственных событий. Невольно попав в ловушку все более загадочной тайны, главный герой оказывается в самом центре безумной игры убийцы, и теперь на кону его собственная жизнь.

Это первый фильм из серии «Пила», который не выйдет в октябре на Хэллоуин.

Исполнитель главной роли актер Крис Рок является фанатом фильмов «Пила», и он поделился своей идеей новой картины с киностудией Lionsgate. В итоге компания сделала его одновременно исполнительным продюсером и сценаристом. По словам Криса Рока, фильм получился в результате непредвиденной встречи с сотрудником Lionsgate на свадьбе его друга. Актер чувствовал, что создание чего-то в жанре ужасов станет новым направлением для его карьеры. Когда Рок обратился к главе Lionsgate со своими мыслями о расширении франшизы, тот очень заинтересовался этой концепцией.

К январю 2018 года в индустрии ходили слухи о том, что студия Lionsgate начала размышлять о производстве девятого фильма «Пила», к которому братья Спириг, режиссеры восьмой части, не вернутся.

Оригинальное название картины можно перевести как «Спираль: Из книги Пилы».

Предыдущее название фильма – «Донор органов».

Студия перенесла дату выхода фильма из-за вспышки COVID-19.

Крис Рок – второй актер, написавший сценарий и снявшийся в фильме «Пила». Первый из них – Ли Уоннелл, который стал соавтором сценария и снялся в фильме «Пила: Игра на выживание» (2004).

Это четвертый раз, когда Даррен Линн Боусман снимает фильм «Пила». Ранее он режиссировал «Пилу 2» (2005), «Пилу 3» (2006) и «Пилу 4» (2007).

Первоначально считалось, что фильм будет перезагрузкой, но Рок подтвердил, что картина будет иметь преемственность с другими частями франшизы.

Это первый фильм, в котором Тобин Белл не повторяет свою роль Джона Крамера, и второй раз после «Пила: Возрождение», когда он не возвращается в качестве персонажа в целом.

Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

6.7 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 мая 2021
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 12 мая 2021
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Даррен Линн Боусман
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Марисоль Николс
Марисоль Николс
Макс Мингелла
Макс Мингелла
Крис Рок
Крис Рок
Зои Палмер
Зои Палмер
Все актеры и съемочная группа
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Тьма, стул, зажим для языка. Детектив Марв Босвик (Дэн Петрониевич) вот-вот лишится жизни, но шанс на спасение не только души, но и тела у него пока еще есть. Дело за малым — признать, что слишком много лгал на судебных заседаниях — тогда зажим сделает свое «грязное» дело, а оставшееся тело копа будет свободно. Лишиться части себя, но спастись VS сохранить язык, но попасть под колеса электропоезда — выбор, перед которым детектива поставил главный злодей…
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Okolo Moloko 1 апреля 2021, 23:34
Когда увидим снова детектива Хоффмана????
Виктория Чайчук 16 мая 2021, 17:41
А мне понравился фильм, перезапуск пилы) зачем сравнивать со старыми фильмами.
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саундтрек фильма Пила: Спираль
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16 декабря 2021 14:48
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Благодаря «Спирали» мировые сборы франшизы «Пила» преодолели отметку в $1 млрд На третьей неделе проката сборы последнего фильма серии составляют $22,5 млн.
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