Пила: Спираль, 2021

Это первый фильм из серии «Пила», который не выйдет в октябре на Хэллоуин.

Исполнитель главной роли актер Крис Рок является фанатом фильмов «Пила», и он поделился своей идеей новой картины с киностудией Lionsgate. В итоге компания сделала его одновременно исполнительным продюсером и сценаристом. По словам Криса Рока, фильм получился в результате непредвиденной встречи с сотрудником Lionsgate на свадьбе его друга. Актер чувствовал, что создание чего-то в жанре ужасов станет новым направлением для его карьеры. Когда Рок обратился к главе Lionsgate со своими мыслями о расширении франшизы, тот очень заинтересовался этой концепцией.

К январю 2018 года в индустрии ходили слухи о том, что студия Lionsgate начала размышлять о производстве девятого фильма «Пила», к которому братья Спириг, режиссеры восьмой части, не вернутся.

Оригинальное название картины можно перевести как «Спираль: Из книги Пилы».

Предыдущее название фильма – «Донор органов».

Студия перенесла дату выхода фильма из-за вспышки COVID-19.

Крис Рок – второй актер, написавший сценарий и снявшийся в фильме «Пила». Первый из них – Ли Уоннелл, который стал соавтором сценария и снялся в фильме «Пила: Игра на выживание» (2004).

Это четвертый раз, когда Даррен Линн Боусман снимает фильм «Пила». Ранее он режиссировал «Пилу 2» (2005), «Пилу 3» (2006) и «Пилу 4» (2007).

Первоначально считалось, что фильм будет перезагрузкой, но Рок подтвердил, что картина будет иметь преемственность с другими частями франшизы.

Это первый фильм, в котором Тобин Белл не повторяет свою роль Джона Крамера, и второй раз после «Пила: Возрождение», когда он не возвращается в качестве персонажа в целом.