«Пила: Спираль»: Рецензия Киноафиши

Тьма, стул, зажим для языка. Детектив Марв Босвик (Дэн Петрониевич) вот-вот лишится жизни, но шанс на спасение не только души, но и тела у него пока еще есть. Дело за малым — признать, что слишком много лгал на судебных заседаниях — тогда зажим сделает свое «грязное» дело, а оставшееся тело копа будет свободно. Лишиться части себя, но спастись VS сохранить язык, но попасть под колеса электропоезда — выбор, перед которым детектива поставил главный злодей фильма.

Впрочем, он вряд ли таковым считает себя, глядя в зеркало. Более того, наверняка в отражении антагониста — абсолютно нормальный член общества, своего рода (якобы) «санитар леса». Так непродолжительное время думал о себе и Джон Крамер — классический антагонист франшизы «Пила». «Спираль» — первое кино, в котором Крамер появляется лишь на фотографиях, когда полиция обращается к архивным делам. В центре внимания девятой главы этой киновселенной — дерзкий и борзый детектив Зик Бэнкс (актер и стендап-комик Крис Рок).

Пила: Спираль

Когда-то еще не набравшийся опыта полицейский Зик попал в непростую переделку. Он оказался свидетелем того, как его напарник преступает закон, пытаясь представить убийство невинного гражданина как защиту от угрозы жизни полицейского. «Свидетель направил на тебя ствол?» — удивится герой Криса Рока и впоследствии «сдаст» напарника. Того уволят из органов и отправят в тюрьму. С тех пор положение у Зика незавидное: другие коллеги, работающие с ним в одном участке, сторонятся рискового парня.

Начальника участка такое положение дел не устраивает. У Зика появляется напарник, детектив-стажер Уильям Шенк (Макс Мингелла), с которым копа, в обычное время работающего в одиночку, отправляют на очередной «кровавый вызов» — якобы бомжа сбил поезд. Так Зик и этот новичок становятся частью большой игры, сети которой расставлены очень широко. Жертвами неизвестного подражателя Пилы по неведомой причине станут преимущественно копы, окружающие персонажа Криса Рока.

Пила: Спираль

Идеи Ли Уоннела и Джеймса Вана продолжают жить и развиваться. Фильм «Пила: Спираль» — своего рода хоррор-долгострой и одновременно жертва пандемии коронавируса — все-таки добрался до кинотеатрального проката. В режиссерском кресле девятой части Даррен Линн Боусман — буквально плоть от плоти франшизы, человек, подаривший поклонникам жанра в целом и франшизы в частности первые части этой истории (со 2-й по 4-ю). Интересно, что цикл, появившийся в начале 2000-х, был на пике именно в прошлом десятилетии. До «Спирали» была пауза практически в 11 лет, если закрыть глаза на провальный восьмой фильм братьев Спириги, получивший негативный фидбэк как от критиков, так и от поклонников.

Крис Рок, исполняющий главную роль в новой части франшизы, — отрада для глаз и ушей. С одной стороны, актер пытается выстроить сложносочиненный образ копа, пребывающего в тени заслуг отца (Сэмюэл Л. Джексон) и борющегося с невнятной профессиональной реализацией. С другой стороны, героя гложет статус одиночки, сложившийся не из-за особенностей характера, а из-за обстоятельств, жертвой которых он стал. Наконец, если посмотреть на персонажа Рока с точки зрения детско-родительских отношений, героический образ отца, на которого он всю жизнь равнялся, будет полностью демонтирован (ввиду некоторых событий, детали которых мы опустим во избежание спойлеров). Потому для подражателя Пилы, терзающего копов, он — практически идеальная жертва.

Пила: Спираль

Главный антагонист «Спирали», к сожалению (а, может, к счастью), не похож на Джона Крамера. Если классический Пила не считал свои «игры» убийствами, то злодей из «Спирали» за внешним фасадом пустословия скрывает банальную месть, позднее разбавляя ее «высокими» идеями о необходимости реформировать Систему. Если персонаж, сыгранный Тобином Беллом, в основном оставлял «игрокам» выбор, пусть и крайне жестокий, то антагонист «Спирали» по сути выстраивает хитроумные конструкции, не надеясь на «апелляцию».

Помимо прочего, «Пила: Спираль» — не то чтобы чистый триллер или хоррор. Создатели сделали акцент на драматической составляющей, уделив значительное время хронометража разговорам, семейным разборкам и флэшбекам (с молодым Крисом Роком, а также усатым и омоложенным Сэмюэлем Л. Джексоном). Как таковые «игры», в рамках которых оказываются поочередно жертвы хитроумного злодея, занимают от силы 1/4 часть фильма. Практически нет эпизодов, смакующих разного рода жестокость и насилие — большая их часть проносится перед зрителем очень быстро (всему «виной» резкий монтаж).

Девятый фильм франшизы с натяжкой можно назвать историей, которая завораживает дух и по-настоящему пугает. Место «милосердного карателя» занял обыкновенный мститель с манией величия. Однако пресловутую «игру в Бога» затмили семейная драма, BLM и полицейский беспредел (выйди фильм в 2020-м — история непременно бы «стрельнула» на фоне событий, произошедших в Америке). Впрочем, поклонников «Пилы» перечисленное вряд ли расстроит. Они непременно отправятся в кинотеатры, ведь ожидание, что любимая франшиза реабилитируется после провальной восьмой части, — это мощный мотиватор.