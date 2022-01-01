Спортивные телетрансляции всегда были самыми популярными передачами на телевидении. Неудивительно, что режиссеры быстро смекнули, что фильмы на спортивную тематику будут пользоваться огромным успехом у зрителей. Так зародилось игровое кино о спорте.

Часто в основе сюжета правдивые истории, потому что любой путь к победе достоин того, чтобы его экранизировали. Он тернист и наполнен испытаниями, которые преодолеть могут только люди с неимоверной силой духа. Вспомним хотя бы такие ленты, как «Движение вверх», «Легенда №17», «Малышка на миллион» и «Тоня против всех», — все они основаны на реальных событиях.

Примечательно, что смотреть фильмы про спорт любят как сами профессиональные спортсмены, так и простые зрители, в последний раз бегавшие стометровку на школьных уроках физкультуры. Если интерес первой группы к такому кино абсолютно понятен, то вторые, глядя на экран, заряжаются энергией и упорством героев. Картины о том, как неудачник становится чемпионом или команда-аутсайдер получает главную награду сезона, как нельзя лучше мотивируют людей изменить свою жизнь.

Мы не говорим о том, что после просмотра мужчина средних лет задумается о карьере хоккеиста или мать троих детей станет солисткой Большого театра, но у них наверняка появится желание сделать то, на что раньше не хватало силы воли.

Лучшие фильмы о спорте заставят вас поверить в себя и покорить вершины, о которых вы даже не мечтали. Следите за новинками и смотрите спортивные фильмы на Киноафише онлайн бесплатно.