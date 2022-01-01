Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Спорт

Спортивные фильмы онлайн

Спортивные телетрансляции всегда были самыми популярными передачами на телевидении. Неудивительно, что режиссеры быстро смекнули, что фильмы на спортивную тематику будут пользоваться огромным успехом у зрителей. Так зародилось игровое кино о спорте.

Часто в основе сюжета правдивые истории, потому что любой путь к победе достоин того, чтобы его экранизировали. Он тернист и наполнен испытаниями, которые преодолеть могут только люди с неимоверной силой духа. Вспомним хотя бы такие ленты, как «Движение вверх», «Легенда №17», «Малышка на миллион» и «Тоня против всех», — все они основаны на реальных событиях.

Примечательно, что смотреть фильмы про спорт любят как сами профессиональные спортсмены, так и простые зрители, в последний раз бегавшие стометровку на школьных уроках физкультуры. Если интерес первой группы к такому кино абсолютно понятен, то вторые, глядя на экран, заряжаются энергией и упорством героев. Картины о том, как неудачник становится чемпионом или команда-аутсайдер получает главную награду сезона, как нельзя лучше мотивируют людей изменить свою жизнь.

Мы не говорим о том, что после просмотра мужчина средних лет задумается о карьере хоккеиста или мать троих детей станет солисткой Большого театра, но у них наверняка появится желание сделать то, на что раньше не хватало силы воли.

Лучшие фильмы о спорте заставят вас поверить в себя и покорить вершины, о которых вы даже не мечтали. Следите за новинками и смотрите спортивные фильмы на Киноафише онлайн бесплатно.

Мистер нокаут
Мистер нокаут
спорт 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Бодибилдер
Бодибилдер
спорт, драма 2022, Россия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Я — Златан
Я — Златан
биография, драма, спорт 2021, Швеция / Дания / Нидерланды
7.0
Смотреть за 1 рубль
На пределе
На пределе
биография, драма, спорт 2021, Австрия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гонка на пределе
Гонка на пределе
драма, спорт 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Буги
Буги
драма, спорт 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Панчер
Панчер
драма, спорт 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
На острие
На острие
спорт 2020, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Несломленные
Несломленные
документальный, спорт 2020, Россия / Япония / Эстония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Под ударом
Под ударом
боевик, драма, спорт 2020, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Стрельцов
Стрельцов
биография, спорт, драма 2020, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Половинка меня
Половинка меня
биография, драма, спорт 2020, Финляндия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Плыви к золоту
Плыви к золоту
семейный, спорт 2020, Австралия
5.0
Смотреть онлайн
Октагон: Боец vs Рестлер
Октагон: Боец vs Рестлер
боевик, спорт 2020, Великобритания
4.0
Смотреть за 1 рубль
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Диего Марадона
Диего Марадона
документальный, спорт 2019, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
В погоне за ветром
В погоне за ветром
спорт, биография, драма 2019, Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Болельщицы со стажем
Болельщицы со стажем
комедия, драма, спорт 2019, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Крид 2
Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тренер
Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Со дна вершины
Со дна вершины
драма, спорт 2018, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Держи удар
Держи удар
драма, спорт 2018, Нидерланды
6.0
Смотреть за 1 рубль
Страна джунглей
Страна джунглей
драма, спорт 2018, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Run the Race
Run the Race
драма, спорт 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Бойцовая воля
Бойцовая воля
драма, спорт, мюзикл 2018, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Движение вверх
Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мэтьюз
Мэтьюз
документальный, исторический, спорт 2017, Великобритания / ЮАР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Борг/Макинрой
Борг/Макинрой
драма, спорт 2017, Швеция / Дания / Финляндия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тоня против всех
Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Битва полов
Битва полов
комедия, спорт, биография 2017, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Правило боя
Правило боя
боевик, спорт 2017, Украина
6.0
Смотреть за 1 рубль
Роналду против Месси
Роналду против Месси
спорт, документальный 2017, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Волки
Волки
драма, спорт 2017, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пазманский дьявол
Пазманский дьявол
драма, биография, спорт 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Королева Катве
Королева Катве
спорт, драма 2016, США / ЮАР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Быстрая как ветер
Быстрая как ветер
драма, спорт 2016, Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Приложение киноафиши