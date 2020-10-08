На острие, 2020

Режиссер фильма «Коробка» Эдуард Бордуков снял спортивную драму о фехтовании под названием «На острие». Фильм расскажет о столкновении двух лучших саблисток России, способных ради победы в турнире в буквальном смысле уничтожить друг друга. Для одной победа — это шанс задержаться на вершине славы еще ненадолго и с гордостью завершить карьеру, для другой — изменить свою жизнь.

В центре сюжета – спортсменки Александра Покровская и Кира Егорова. Саша — богата и знаменита, в свое время ей удалось быстро добиться успеха. Она прошла долгий путь и сильно устала, но сдаваться нельзя, остался последний шаг — победить в чемпионате и забрать олимпийское золото.

Кире Егоровой всего 19 лет, но спортсменка дерзкая, умная и опытная не по годам. Кажется, что еще вчера она только попала в сборную, а уже успела одержать несколько побед. За ней следит и переживает вся Россия, она не сходит с обложек глянцевых журналов и продолжает покорять публику своим мастерством. Главная цель Киры — занять место Покровской.

Александра понимает, что теряет хватку. Когда-то она сама была такой же, дерзкой как Кира, а сейчас стареет. На нее давит тренер и общество, напоминая каждую минуту, что победа – ее единственный шанс. Кира, как хищник, чувствует слабость Покровской и готова нанести решающий удар, но сама становится заложницей обстоятельств. В один миг она может лишиться всего, к чему стремится.

Героиням предстоит бороться и на ринге, и в жизни. Победит та, что сильнее и беспринципнее.