На острие, 2020

Режиссер фильма «Коробка» Эдуард Бордуков снял спортивную драму о фехтовании под названием «На острие». Фильм расскажет о столкновении двух лучших саблисток России, способных ради победы в турнире в буквальном смысле уничтожить друг друга. Для одной победа — это шанс задержаться на вершине славы еще ненадолго и с гордостью завершить карьеру, для другой — изменить свою жизнь.
В центре сюжета – спортсменки Александра Покровская и Кира Егорова. Саша — богата и знаменита, в свое время ей удалось быстро добиться успеха. Она прошла долгий путь и сильно устала, но сдаваться нельзя, остался последний шаг — победить в чемпионате и забрать олимпийское золото.
Кире Егоровой всего 19 лет, но спортсменка дерзкая, умная и опытная не по годам. Кажется, что еще вчера она только попала в сборную, а уже успела одержать несколько побед. За ней следит и переживает вся Россия, она не сходит с обложек глянцевых журналов и продолжает покорять публику своим мастерством. Главная цель Киры — занять место Покровской.
Александра понимает, что теряет хватку. Когда-то она сама была такой же, дерзкой как Кира, а сейчас стареет. На нее давит тренер и общество, напоминая каждую минуту, что победа – ее единственный шанс. Кира, как хищник, чувствует слабость Покровской и готова нанести решающий удар, но сама становится заложницей обстоятельств. В один миг она может лишиться всего, к чему стремится.
Героиням предстоит бороться и на ринге, и в жизни. Победит та, что сильнее и беспринципнее.
Съемки картины «На острие» проходили в Москве и во Франции. Соревнования снимали в московском Дворце спорта «Динамо», международные турниры — на локациях во Франции.
«На острие» — первый российский художественный фильм о фехтовании.
В фильме «На острие» снялись известные личности России: министр спорта РФ и чемпион мира по фехтованию на шпагах Павел Колобков, российская спортсменка и телеведущая Мария Киселева.
Это второй совместный проект режиссера Эдуарда Бордукова и Стаси Милославской. Ранее, они вместе работали над картиной Бордукова «Коробка» 2015 года.
Чтобы выглядеть в кадре как настоящие чемпионки, актрисам пришлось учиться фехтованию у профессиональных тренеров и смотреть различные соревнования.
Стася Милославская поделилась в интервью, что прототипом для своего персонажа выбрала олимпийскую чемпионку Яну Егорян.
В ленте «На острие» обеих спортсменок тренирует один тренер, мастерски просчитывающий все ходы наперед, как в шахматах. Его сыграл Сергей Пускепалис.
Авторы идеи проекта Елена Гликман и Михаил Дегтярь уже работали с Эдуардом Бордуковым над фильмом «Коробка». Картина о дворовом футболе получила положительные отзывы критиков и зрителей по всему миру.
Продюсер фильм Михаил Дегтярь — мастер спорта СССР по фехтованию на саблях.
Это вторая картина, где героиню Светланы Ходченковой зовут Александра. Первый раз персонажа по имени Саша актриса сыграла в картине «Краткий курс счастливой жизни» 2011 года. В интервью Светлана призналась, что считает этот фильм лучшим в карьере.
Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слишком далеко...