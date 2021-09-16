В 1999 году университетскую команду по гребле начал тренировать ветеран войны во Вьетнаме. Его необычный подход к тренировкам и привычка никогда не сдаваться помогли превратить посредственных гребцов в настоящих чемпионов.
ПроизводствоGreen Light Pictures, Construction Film, Divisadero Pictures
Другие названия
Heart of Champions, Swing, Coração de Campeão, Corazón de campeones, Bajnokszív, Droga zwycięzcy, Pressure Point, Şampiyonların Kalbi, Srce prvaka, Swing : Cuore da campioni, Гонка на пределе, Серце чемпіонів, Corazón de Campeón, Сърца на шампиони
Рейтинг фильма
6.1
Оцените11 голосов
6.1IMDb
Обновлено 27 июня 2022
Кадры из фильма
Цитаты
Coach Jack MurphyЛидерство меряется в сердцах тех, кто за тобой.
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