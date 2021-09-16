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Постер фильма Гонка на пределе
6.1
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6.1

Гонка на пределе

, 2021
Heart of Champions
США / драма, спорт / 18+
Постер фильма Гонка на пределе
6.1

О фильме

В 1999 году университетскую команду по гребле начал тренировать ветеран войны во Вьетнаме. Его необычный подход к тренировкам и привычка никогда не сдаваться помогли превратить посредственных гребцов в настоящих чемпионов.

В ролях

Александр Людвиг
Александр Людвиг
Alex
Алекс МакНиколл
Алекс МакНиколл
John
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Coach Murphy
Дэвид Джеймс Эллиотт
Чарльз Мелтон
Чарльз Мелтон
Michael Tacconi
Ted
Дэвид Кэйд
Lance
Эндрю Крир
M.J.
Anton Hedayat
Diver
Jon Lemmon
Jake
Devin Woodson
Sanchez
Томас Касп
Logan
Режиссер Майкл Мэйлер
Сценарист Vojin Gjaja
Композитор Juls Scherle
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 16 сентября 2021
Премьера в мире 16 сентября 2021
Дата выхода
16 сентября 2021 Германия
MPAA PG-13
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $37 000
Производство Green Light Pictures, Construction Film, Divisadero Pictures
Другие названия
Heart of Champions, Swing, Coração de Campeão, Corazón de campeones, Bajnokszív, Droga zwycięzcy, Pressure Point, Şampiyonların Kalbi, Srce prvaka, Swing : Cuore da campioni, Гонка на пределе, Серце чемпіонів, Corazón de Campeón, Сърца на шампиони

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 27 июня 2022

Отзывы о фильме

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