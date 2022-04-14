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Постер фильма Футболист на всю голову
6.3
Футболист на всю голову - Трейлер
Киноафиша Фильмы Футболист на всю голову
6.3

Футболист на всю голову

, 2022
Vysehrad: Fylm
Чехия / комедия, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма Футболист на всю голову
6.3
Футболист на всю голову - Трейлер
Футболист на всю голову  Трейлер

О фильме

Талантливый футболист Лави после удачного сезона получил то, о чем долго мечтал — внимание и перспективные предложения от серьезных клубов. Впереди его ждет приятное событие: женитьба на красивой подруге. Однако у Лави есть особенность: он незрелый и все время куда-то торопится, а еще он глупый и безответственный, что и приводит к провалу свадьбы. Внезапно на него сваливается еще одна сногсшибательная новость — у него есть восьмилетний сын, о существовании которого он даже не догадывался! Мальчонка оказался сообразительный и во многом серьезнее своего бестолкового папаши. Лави понимает, что имидж заботливого отца пойдет ему на пользу не только в профессиональной деятельности, но и поможет вернуть сбежавшую невесту.

В ролях

Якуб Прахар
Jarda
Вероника Кубаржова
Alena
Ярослав Плесл
Ярослав Плесл
Igor
Давид Новотны
Oto
Давид Прахарж
Ивана Хилкова
Мирослав Гануш
Анна Фиалова
Petr Buchta
Иржи Дворжак
Иржи Дворжак
Якуб Штафек
Julius 'Lavi' Lavický
Jakub Jencík
Richard
Режиссер Мартин Куп, Якуб Штафек
Сценарист Якуб Штафек, Tomás Vávra
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 февраля 2024
Премьера в мире 14 апреля 2022
Дата выхода
26 мая 2022 Словакия 15
14 апреля 2022 Чехия
Сборы в мире $9 389 706
Производство Gangbang Production S.R.O., Obbod
Другие названия
Vysehrad: Fylm, Vyšehrad: Fylm, Lavi: Nascido para Marcar, Футболист на всю голову

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Футболист на всю голову - Трейлер
Футболист на всю голову Трейлер
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