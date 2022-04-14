Талантливый футболист Лави после удачного сезона получил то, о чем долго мечтал — внимание и перспективные предложения от серьезных клубов. Впереди его ждет приятное событие: женитьба на красивой подруге. Однако у Лави есть особенность: он незрелый и все время куда-то торопится, а еще он глупый и безответственный, что и приводит к провалу свадьбы. Внезапно на него сваливается еще одна сногсшибательная новость — у него есть восьмилетний сын, о существовании которого он даже не догадывался! Мальчонка оказался сообразительный и во многом серьезнее своего бестолкового папаши. Лави понимает, что имидж заботливого отца пойдет ему на пользу не только в профессиональной деятельности, но и поможет вернуть сбежавшую невесту.