Country USA

Runtime 1 hour 28 minutes

Production year 1984

World premiere 17 February 1984

MPAA PG

Budget $12,000,000

Worldwide Gross $129,268

Production Universal Pictures

Also known as

Crackers, Alta Incompetência, Crackers - Nakertajat, Crackers, qué locura de robo, Effraction avec préméditation, Fünf Gauner machen Bruch, I soliti ignoti made in USA, Kasiarze, Kasszafúrók, Kuoktelėję, Kvartetten som sprängde, Lagom är bäst, Oi diarriktes, Pechvögel, Skapsprengerne, Świry, Взломщики, クラッカーズ／警報システムを突破せよ！, 两光大笨贼