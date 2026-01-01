Country
USA
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1984
World premiere
17 February 1984
Release date
|17 February 1984
|Russia
|
|12+
|6 December 1985
|Germany
|
|
|15 February 1985
|Ireland
|
|15
|17 February 1984
|Kazakhstan
|
|
|17 February 1984
|USA
|
|
|17 February 1984
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Budget
$12,000,000
Worldwide Gross
$129,268
Production
Universal Pictures
Also known as
Crackers, Alta Incompetência, Crackers - Nakertajat, Crackers, qué locura de robo, Effraction avec préméditation, Fünf Gauner machen Bruch, I soliti ignoti made in USA, Kasiarze, Kasszafúrók, Kuoktelėję, Kvartetten som sprängde, Lagom är bäst, Oi diarriktes, Pechvögel, Skapsprengerne, Świry, Взломщики, クラッカーズ／警報システムを突破せよ！, 两光大笨贼