Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Crackers
Poster of Crackers
Рейтинги
5.2 IMDb Rating: 5.2
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Crackers

Crackers

Crackers 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1984
World premiere 17 February 1984
Release date
17 February 1984 Russia 12+
6 December 1985 Germany
15 February 1985 Ireland 15
17 February 1984 Kazakhstan
17 February 1984 USA
17 February 1984 Ukraine
MPAA PG
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $129,268
Production Universal Pictures
Also known as
Crackers, Alta Incompetência, Crackers - Nakertajat, Crackers, qué locura de robo, Effraction avec préméditation, Fünf Gauner machen Bruch, I soliti ignoti made in USA, Kasiarze, Kasszafúrók, Kuoktelėję, Kvartetten som sprängde, Lagom är bäst, Oi diarriktes, Pechvögel, Skapsprengerne, Świry, Взломщики, クラッカーズ／警報システムを突破せよ！, 两光大笨贼
Director
Louis Malle
Louis Malle
Cast
Donald Sutherland
Donald Sutherland
Jack Warden
Jack Warden
Sean Penn
Sean Penn
Wallace Shawn
Wallace Shawn
Larry Riley
Cast and Crew
Similar films for Crackers
May Fools 7.3
May Fools (1990)
Mr. Destiny 7.0
Mr. Destiny (1990)
Au revoir les enfants 7.7
Au revoir les enfants (1987)
No Retreat, No Surrender 5.9
No Retreat, No Surrender (1986)
...And the Pursuit of Happiness 7.2
...And the Pursuit of Happiness (1986)
Alamo Bay 6.1
Alamo Bay (1985)
Pretty Baby 6.2
Pretty Baby (1978)
The Con Artist 5.0
The Con Artist (2010)
We're No Angels 6.2
We're No Angels (1989)
A Bad Moms Christmas 6.0
A Bad Moms Christmas (2017)
Zazie dans le Métro 6.9
Zazie dans le Métro (1960)
Rifkin's Festival 6.2
Rifkin's Festival (2020)

Film rating

5.2
Rate 15 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more