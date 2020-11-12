ProductionLes Films du Livradois, Gaumont, France 3
Also known as
À nos amours, To Our Loves, Aos Nossos Amores, Auf das, was wir lieben, A nuestros amores, Ai nostri amori, Aşklarımıza, Baraye Eshgh-hayeman, Gia tous erotes mas, Länge leve kärleken..., Les Filles du Faubourg, Našim Láskám, Stous erotes mas, Suzanne, Suzanne ja miehet, Szerelmeinkre, Tillykke med kærligheden, To Our Romance, Za naszą miłość, Za nasze miłości, Za to, co kochamy, За наших любимых, 愛の記念に, 우리의 사랑
Film rating
7.3
Rate10 votes
7.1IMDb
Updated 12 November 2020
Quotes
Le pèreYou think you're in love, but you just want to be loved.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.