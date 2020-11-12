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Poster of À Nos Amours
7.3
Kinoafisha Films À Nos Amours
7.3

À Nos Amours

, 1983
A nos amours
France / Drama / 18+
Poster of À Nos Amours
7.3

Cast

Maurice Pialat
Le père
Évelyne Ker
La mère
Dominique Besnehard
Dominique Besnehard
Robert
Sandrine Bonnaire
Sandrine Bonnaire
Suzanne
Christophe Odent
Michel
Cyril Collard
Jean-Pierre
Jacques Fieschi
Le beau-frère
Valérie Schlumberger
Marie-France
Pierre Novion
Adrien
Tsilka Theodorou
Fanny
Director Maurice Pialat
Writer Arlette Langmann, Maurice Pialat
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1983
Online premiere 20 January 2023
World premiere 16 November 1983
Release date
16 November 1983 France
13 November 1998 Hungary 16
3 May 1985 Japan G
8 September 1984 Sweden
20 December 1983 USA
MPAA R
Worldwide Gross $2,575
Production Les Films du Livradois, Gaumont, France 3
Also known as
À nos amours, To Our Loves, Aos Nossos Amores, Auf das, was wir lieben, A nuestros amores, Ai nostri amori, Aşklarımıza, Baraye Eshgh-hayeman, Gia tous erotes mas, Länge leve kärleken..., Les Filles du Faubourg, Našim Láskám, Stous erotes mas, Suzanne, Suzanne ja miehet, Szerelmeinkre, Tillykke med kærligheden, To Our Romance, Za naszą miłość, Za nasze miłości, Za to, co kochamy, За наших любимых, 愛の記念に, 우리의 사랑

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 12 November 2020
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