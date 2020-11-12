Also known as

À nos amours, To Our Loves, Aos Nossos Amores, Auf das, was wir lieben, A nuestros amores, Ai nostri amori, Aşklarımıza, Baraye Eshgh-hayeman, Gia tous erotes mas, Länge leve kärleken..., Les Filles du Faubourg, Našim Láskám, Stous erotes mas, Suzanne, Suzanne ja miehet, Szerelmeinkre, Tillykke med kærligheden, To Our Romance, Za naszą miłość, Za nasze miłości, Za to, co kochamy, За наших любимых, 愛の記念に, 우리의 사랑

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