Почему Макс на самом деле предал Белого: у героя «Бригады» была особая связь с Кавериным

Отсылки к «Ледниковому периоду» неслучайны: как безобидный мультфильм предсказывает будущую катастрофу в «Чужом»

Эти турецкие версии «Доктора Хауса», «Отчаянных домохозяек» и «Зачарованных» смотрят миллионы — и вот почему

Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»

«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке

15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы

Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля

«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали

«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»

«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре