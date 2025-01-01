Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Папа
Папа
Tata
18+
документальный
Страна
Германия / Нидерланды / Румыния
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2024
Производство
Manifest Film
Другие названия
Tata
Режиссер
Radu Ciorniciuc
Lina Vdovii
В ролях
Lina Vdovii
Pavel Vdovîi
Рейтинг фильма
7.5
10
голосов
7.5
IMDb
