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Постер фильма В неведомую страну
7.8
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7.8

В неведомую страну

, 2024
To a Land Unknown
Франция, Германия, Нидерланды, Катар, Саудовская Аравия, Великобритания / криминал, триллер / 18+
Постер фильма В неведомую страну
7.8

В ролях

Аггелики Папоулья
Tatiana
Mouataz Alshaltouh
Abu Love
Mahmood Bakri
Chatila
Mohammad Ghassan
Yasser
Manal Awad
Malik's Auntie
Mondher Rayahneh
Marwan
Aram Sabbah
Reda
Mohammad Alsurafa
Malik
Amal Alaeddine
Reda's Mother
Lena Chasem
Nabila
Режиссер Mahdi Fleifel
Сценарист Mahdi Fleifel, Fyzal Boulifa, Jason McColgan
Композитор Nadah El Shazly
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия / Нидерланды / Катар / Саудовская Аравия / Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 мая 2024
Дата выхода
13 марта 2026 Австрия
8 мая 2025 Бразилия
14 февраля 2025 Великобритания
17 июля 2025 Венгрия 16
16 октября 2025 Германия
20 марта 2025 Греция
14 февраля 2025 Ирландия 15A
13 ноября 2025 Италия
7 марта 2025 Литва N16
24 июля 2025 Португалия M/14
25 сентября 2025 Сербия o.A.
17 июля 2025 Словакия 15
12 марта 2025 Франция
17 июля 2025 Чехия
Сборы в мире $77 138
Производство Nakba Filmworks, Inside Out Films, Homemade Films
Другие названия
To a Land Unknown, Do neznáma, A Uma Terra Desconhecida, A una tierra desconocida, Az ismeretlenbe, Do nieznanej ziemi, Em Rumo a Uma Terra Desconhecida, Men in the Sun, Vers un pays inconnu, Yabancı Topraklarda, Σε μια άγνωστη γη, Σε μια άγνωστη χώρα, В неизвестную страну, 邊境風暴, نحو أرض مجهولة, إلى عالم مجهول

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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