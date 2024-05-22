СтранаФранция / Германия / Нидерланды / Катар / Саудовская Аравия / Великобритания
Продолжительность1 час 45 минут
Год выпуска2024
Премьера в мире22 мая 2024
Дата выхода
13 марта 2026
Австрия
8 мая 2025
Бразилия
14 февраля 2025
Великобритания
17 июля 2025
Венгрия
16
16 октября 2025
Германия
20 марта 2025
Греция
14 февраля 2025
Ирландия
15A
13 ноября 2025
Италия
7 марта 2025
Литва
N16
24 июля 2025
Португалия
M/14
25 сентября 2025
Сербия
o.A.
17 июля 2025
Словакия
15
12 марта 2025
Франция
17 июля 2025
Чехия
Сборы в мире$77 138
ПроизводствоNakba Filmworks, Inside Out Films, Homemade Films
Другие названия
To a Land Unknown, Do neznáma, A Uma Terra Desconhecida, A una tierra desconocida, Az ismeretlenbe, Do nieznanej ziemi, Em Rumo a Uma Terra Desconhecida, Men in the Sun, Vers un pays inconnu, Yabancı Topraklarda, Σε μια άγνωστη γη, Σε μια άγνωστη χώρα, В неизвестную страну, 邊境風暴, نحو أرض مجهولة, إلى عالم مجهول
Рейтинг фильма
7.8
Оцените10 голосов
7.2IMDb
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате