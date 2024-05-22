Страна Франция / Германия / Нидерланды / Катар / Саудовская Аравия / Великобритания

Продолжительность 1 час 45 минут

Год выпуска 2024

Премьера в мире 22 мая 2024

Дата выхода 13 марта 2026 Австрия 8 мая 2025 Бразилия 14 февраля 2025 Великобритания 17 июля 2025 Венгрия 16 16 октября 2025 Германия 20 марта 2025 Греция 14 февраля 2025 Ирландия 15A 13 ноября 2025 Италия 7 марта 2025 Литва N16 24 июля 2025 Португалия M/14 25 сентября 2025 Сербия o.A. 17 июля 2025 Словакия 15 12 марта 2025 Франция 17 июля 2025 Чехия

Сборы в мире $77 138

Производство Nakba Filmworks, Inside Out Films, Homemade Films