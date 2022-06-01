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Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
David Cronenberg
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Дэвид Кроненберг
David Cronenberg
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Дата рождения
15 марта 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Дэвид Кроненберг
Родился 15 марта 1943 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Дэвид Кроненберг
Преступления будущего
фантастика, драма
2022, США
6.0
Падение
драма
2020, США
5.0
Звездная карта
драма
2014, США / Канада / Франция / Германия
6.0
Космополис
драма
2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.0
Опасный метод
драма
2011, Германия / Канада / Великобритания
7.0
У каждого свое кино
драма, комедия
2007, Франция
6.0
Порок на экспорт
драма, триллер, мистика
2007, Великобритания / Канада / США
7.0
Оправданная жестокость
триллер, драма
2005, США / Германия
5.0
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У Дэвида Кроненберга есть идея для фильма с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном
Правда, пока режиссер не собирается реализовывать эту задумку.
Написать
1 июня 2022 11:11
Дэвид Кроненберг готовит очередной фильм – главную роль исполнит Венсан Кассель
Актер сыграет предпринимателя, который изобрел специфическое приспособление, позволяющее наблюдать за мертвыми телами.
Написать
12 мая 2022 14:13
Вигго Мортенсен трансформирует свое тело в «красном» трейлере фильма «Преступления будущего»
Ведущие женские роли сыграли Леа Сейду и Кристен Стюарт.
Написать
11 мая 2022 11:14
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