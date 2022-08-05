Меню
Дата публикации: 7 июля 2022
Уховёртка – Альберта нанимают присматривать за Мией, девушкой с ледяными зубами. Мия никогда не покидает свою квартиру. Однажды Альберту говорят, что он должен подготовить ребенка к отъезду.
w0560107 5 августа 2022, 01:04
Сегодня посмотрел эту премьеру. Это самый дерьмовый фильм в моей жизни, на который я потратил 2 часа времени и 480 рублей (на двоих). Шизофреник писал сценарий к этому фильму, а другие шизофреники снимались в нём. Полный отстой! Как такие фильмы попадают в прокат?! Я догадался, такие же шизики пропускают такой отстой и дают всякие призы ещё. Вот откуда берутся маньяки.
5 августа 2022, 01:04 Ответить
Елена Калашникова 30 августа 2022, 08:59
Оценка
Отвратительный до рвоты фильм! Даже критики не могут толком сказать о чем он вообще! Гнетущее впечатление от темноты и мерзких звуков! Скукота неимоверная! Понять ничего невозможно! Бред шизофренического характера! Жаль потраченного времени. А уж с какого потолка название - это вообще бред! Неужели у актеров совсем плохи дела, чтобы сниматься в такой мерзости : слюни, глотание пива главным героем , размешивание пальцем питья для девочки - все вызывает только отвращение! Такие съемки ничем не оправданы! Тьфу, погань!
30 августа 2022, 08:59 Ответить
