Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Уховёртка. Дублированный трейлер
Уховёртка. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 7 июля 2022
Уховёртка
– Альберта нанимают присматривать за Мией, девушкой с ледяными зубами. Мия никогда не покидает свою квартиру. Однажды Альберту говорят, что он должен подготовить ребенка к отъезду.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
w0560107
5 августа 2022, 01:04
Сегодня посмотрел эту премьеру. Это самый дерьмовый фильм в моей жизни, на который я потратил 2 часа времени и 480 рублей (на двоих). Шизофреник писал сценарий к этому фильму, а другие шизофреники снимались в нём. Полный отстой! Как такие фильмы попадают в прокат?! Я догадался, такие же шизики пропускают такой отстой и дают всякие призы ещё. Вот откуда берутся маньяки.
5 августа 2022, 01:04
0
2
Ответить
Елена Калашникова
30 августа 2022, 08:59
Оценка
Отвратительный до рвоты фильм! Даже критики не могут толком сказать о чем он вообще! Гнетущее впечатление от темноты и мерзких звуков! Скукота неимоверная! Понять ничего невозможно! Бред шизофренического характера! Жаль потраченного времени. А уж с какого потолка название - это вообще бред! Неужели у актеров совсем плохи дела, чтобы сниматься в такой мерзости : слюни, глотание пива главным героем , размешивание пальцем питья для девочки - все вызывает только отвращение! Такие съемки ничем не оправданы! Тьфу, погань!
30 августа 2022, 08:59
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
5.2
Уховёртка
драма, 2021, Великобритания / Франция / Бельгия
02:23
История игрушек 5
дублированный трейлер
01:59
Прыгуны
дублированный трейлер
00:36
Запретный плод
дублированный тизер
01:52
Доктор Гаф
второй трейлер
01:14
Холоп 3
тизер-трейлер
01:07
Новая тёща
трейлер
01:55
Космическая собака Лида
трейлер
02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны
дублированный трейлер
02:12
Вот это драма!
дублированный трейлер
01:03
Своя в доску
тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail