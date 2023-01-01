Артюр Рембо, 2021

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о выходе в прокат О фильме Кто такой Карим Д.? Это молодой успешный писатель или его псевдоним, Артур Рэмбо, который публиковал когда-то ненавистнические сообщения, которые однажды всплывают в соцсетях. Развернуть 6.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2021 Режиссер Лоран Канте В ролях Рабах Наит Уфелла Билел Чеграни Антуан Райнарц Софиан Каммес Все актеры и съемочная группа 1 постер

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