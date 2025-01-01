«Мастер и Маргарита» – мистическая сага о любви, дьяволе и вечном противостоянии добра и зла.
В Москве 1930-х появляется таинственный профессор Воланд и его свита, обнажая пороки общества, а параллельно разворачивается история запрещённого романа о Понтии Пилате и трагической любви Мастера и Маргариты.
«Рукописи не горят… но их можно экранизировать по-разному» 🔥📖
Самая полная, каноничная и детализированная адаптация (сериал) с Олегом Басилашвили в роли Воланда.
Современная версия с Юлией Снигирь и эффектными визуальными решениями.
Долго запрещённая экранизация с мистическим антуражем.
Фокус на библейских главах в стилистике философской притчи.