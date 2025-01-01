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Все экранизации "Мастера и Маргариты"

«Мастер и Маргарита» – мистическая сага о любви, дьяволе и вечном противостоянии добра и зла.

В Москве 1930-х появляется таинственный профессор Воланд и его свита, обнажая пороки общества, а параллельно разворачивается история запрещённого романа о Понтии Пилате и трагической любви Мастера и Маргариты.

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Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези 2024, Россия
7.0
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
драма 2006, Россия
6.0
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
драма 1972, Италия / Югославия
6.0
Пилат и другие
Пилат и другие
драма 1972, Германия
6.0
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Жанр
Все Драма Фэнтези
Страна
Все Россия Италия Югославия Германия
Год
Все 1970-1979 2000-2009 2020-2025

Самые известные экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»:

2005, «Мастер и Маргарита»

Самая полная, каноничная и детализированная адаптация (сериал) с Олегом Басилашвили в роли Воланда.

2024, «Мастер и Маргарита»

Современная версия с Юлией Снигирь и эффектными визуальными решениями.

1994, «Мастер и Маргарита»

Долго запрещённая экранизация с мистическим антуражем.

1972, «Пилат и другие»

Фокус на библейских главах в стилистике философской притчи.

Почему стоит смотреть?

  • Гениальный источник – один из величайших романов XX века.
  • Разные трактовки – от почти дословных до смелых интерпретаций.
  • Воланд в исполнении Басилашвили и Цыганов в роли Мастера – две культовые версии, снятые с интервалом в 20 лет.
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