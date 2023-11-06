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Киноафиша Новости 5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца

5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца

6 ноября 2023 10:00
5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца

Запутанный триллер о неожиданных последствиях автомобильной аварии, скринлайф-драма и пугающая история о злобных двойниках.​

Синдром

В семейной жизни Маши и Кирилла непростой период: супруги часто ссорятся, а Кирилл все внимание уделяет своему бизнесу, постепенно исключая жену из участия в решении общих дел. Во время одной из таких ссор пара попадает в серьезную аварию. После выписки из больницы Маша с удивлением замечает, что Кирилл резко изменился: стал внимательным и заботливым, а от былой раздражительности не осталось и следа. Более того, Маша уверена, что именно она была виновницей аварии, хотя Кирилл и утверждает, что это он был за рулем. Девушка пытается понять, что движет мужем — искреннее желание измениться и спасти их брак или же что-то более тревожное и опасное. ​

Режиссером проекта выступил Антон Борматов, до этого работавший над сериалами «Подкидыш» и «Миссия: Аметист», а главные роли исполнили Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро. По словам продюсеров, зрителю предстоит разобраться в хитросплетениях сюжета и психологических тонкостях, которые ни на секунду не дадут заскучать: «Психологический триллер один из самых интересных жанров. Такое кино можно, а иногда и нужно пересматривать не один раз. «Синдром» мы писали по всем канонам жанра. В нем важно все: детали, бытовые, казалось бы, сцены, что вам показывают и как! Кино очень многослойное. В каждой сцене есть загадка, в ней же намек на отгадку. Но этот ребус еще надо разгадать».

Увидеть «Синдром» на большом экране можно уже с 9 ноября 2023 года.

5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца
Кадр из фильма «Синдром»

Мизантроп

В новогоднюю ночь в Балтиморе неизвестный снайпер открывает стрельбу в центре города под взрывы фейерверков. Самоотверженная сотрудница полиции Элеанор помогает раненым, а позднее присоединяется к расследованию дела. На месте преступления нет ни одной зацепки, а времени, чтобы найти маньяка, все меньше: спустя всего несколько дней он расстреливает людей в торговом центре и, кажется, не собирается останавливаться.

«Мизантроп» — англоязычный дебют аргентинского режиссера Дамиана Шифрона, который в 2014-м был номинирован на «Оскар» за черную комедию «Дикие истории». Главная роль досталась Шейлин Вудли, знакомой нам по франшизе «Дивергент» и сериалу «Большая маленькая ложь». Ее героиня — амбициозная упрямая девушка, которой благодаря травматическому прошлому удается выйти на след убийцы и установить с ним психологическую связь.

5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца
Кадр из фильма «Мизантроп»

Кентавр

Работающий по ночам таксист Саша умеет «считывать» пассажиров и легко располагает их к себе. Однажды в его машину садится молодая эскортница Лиза, которая просит покатать ее по ночному городу. В это же время полиция разыскивает маньяка, убивающего молодых девушек, а Лиза выглядит настолько испуганной, что Саша начинает подозревать, что она от кого-то скрывается.

Главную роль исполнил Юра Борисов, которого мы видели в фильмах «Бык», «Купе номер 6» и «Мама, я дома». На протяжении просмотра отношение к его герою изменится не раз: Саша то предстает перед зрителями (и своей пассажиркой) жертвой обстоятельств, до которой никому нет дела, то пугает и заставляет задуматься, а не он ли таинственный маньяк.

5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца
Кадр из фильма «Кентавр»

Пропавшая без вести

Отец Джун умер, когда она была еще ребенком. Спустя годы ее мать встречает нового мужчину, Кевина, и вместе с ним отправляется в отпуск в Колумбию. Когда Джун в назначенный день приезжает в аэропорт, чтобы ее встретить, девушка обнаруживает, что мама не вернулась домой. Расследование движется медленно, и Джун решает взять дело в свои руки. Постепенно она выясняет, что Кевин — не тот, за кого себя выдавал, а в прошлом ее матери много пугающих тайн.

«Пропавшая без вести» — это спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым скринлайф-триллер, основное действие которого разворачивается на экранах смартфонов и ноутбуков. Тематически он продолжает его же фильм 2018 года «Поиск», где отец-одиночка ищет пропавшую дочь, получив доступ к ее аккаунтам в соцсетях.

5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца
Кадр из фильма «Пропавшая без вести»

Иллюзия побега

Супруги Стине и Тейт вместе с сыном переезжают из Копенгагена в уединенный домик в лесу. Там Стине пишет книгу, а Тейт ведет подкаст об их новом образе жизни, пока эту идиллию не нарушает появление незнакомцев, которые как две капли воды похожи на них самих.

Дебютный фильм Каролине Люнгбю обращается к особенно популярной в последние годы в кино теме двойничества («Мы», «Связь», «Не говори никому») и отсылает зрителей к знаменитой повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда». Люнгбю исследует темные стороны человеческой души, рассуждая о кризисе семейных отношений и потаенных желаниях.

5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца
Кадр из фильма «Иллюзия побега»

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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