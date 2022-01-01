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Фильмы по Стивену Кингу
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Фильмы по Стивену Кингу

Все 18 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Оно 2
Оно 2
7.0
ужасы, триллер
2019, США
Доктор Сон
Доктор Сон
8.0
мистика, ужасы
2019, США
Темная башня
Темная башня
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6.0
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы
2017, США
Оно
Оно
7.0
ужасы, триллер
2017, США
Мобильник
Мобильник
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3.0
ужасы, триллер
2016, США
Тайное окно
Тайное окно
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7.0
ужасы, триллер, драма
2004, США
Ловец снов
Ловец снов
6.0
фантастика, ужасы
2003, США / Канада / Австралия
Сердца в Атлантиде
Сердца в Атлантиде
6.0
мистика, драма
2001, США / Австралия
Зеленая миля
Зеленая миля
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9.0
драма
1999, США
Побег из Шоушенка
Побег из Шоушенка
8.0
драма, триллер
1994, США
Лунатики
Лунатики
5.0
ужасы, триллер
1992, США
Мизери
Мизери
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, триллер
1990, США
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, ужасы, триллер, фантастика
1989, США
Бегущий человек
Бегущий человек
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, фантастика
1987, США
Останься со мной
Останься со мной
7.0
драма, семейный, приключения
1986, США
Кристина
Кристина
6.0
драма, ужасы, триллер, детектив
1983, США
Калейдоскоп ужасов
Калейдоскоп ужасов
6.0
фэнтези, ужасы, анимация, комедия
1982, США
Сияние
Сияние
7.0
триллер
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Романы Стивена Кинга не могли не экранизировать: ужасные, но верибельные истории так и просились на экран. Но снимать их нелегко.

Пять лучших экранизаций ужастиков Стивена Кинга

Среди кинематографических работ по Кингу есть те, что совершенно не ассоциируются с книгами (общего там – имена героев да коллизии). Сложность в том, что Кинг создает не сценарную прозу и не банальные «ужастики», а полноценные романы, и перенести на пленку атмосферу и идеи, созданные литературными средствами, удается далеко не каждому режиссеру. Но и удачи у кинематографистов, безусловно, имеются. Стэнли Кубрик даже поссорился с автором литературного первоисточника, создавая свой шедевр… Но тем интереснее смотреть!

Сияние

Писатель (и по совместительству алкоголик «в завязке») Джек Торранс с семьей нанимается смотрителем в опустевший на зиму отель Overlook. В этом отрезанном от мира месте он предполагает поработать над книгой. Но все идет не по плану. Маленький сын Джека Дэнни, телепат и психокинетик, общаясь с воображаемым другом Тони, узнает, что зимовка в отеле грозит бедой...

Чтобы вызвать у Джека Николсона состояние раздражения, его 2 недели кормили ненавидимыми им сэндвичами с сыром. А Стивену Кингу экранизация его романа категорически не понравилась: Кубрик совершенно переосмыслил идею, и зрители сами могут поискать смысловые расхождения.

Кладбище домашних животных (1989)

Доктор Луис Крид приглашен на работу в колледж и переезжает в небольшой городок с женой и детьми. Его интересует местная достопримечательность – самодельный погост, где местная детвора хоронит погибших домашних любимцев. Многие из них погибают на шоссе. В колледже Луис практически сразу вынужден оказывать бесполезную помощь сбитому машиной студенту Виктору Паскоу, но тот умирает. А затем его призрак является врачу и предостерегает о том, чтобы тот «не переходил черту». О какой черте идет речь, Луис поймет, когда погибнет любимец его маленькой дочери, кот Черч…

Роль Зельды, смертельно больной сестры Рэйчел, исполнил мужчина, Эндрю Хубацек. Режиссер Мари Ламберт не верила, что 13-летняя девочка сможет выглядеть и сыграть достаточно пугающе. А священник в очках на человеческом кладбище – камео, сам автор романа! Кстати, над сценарием работал тоже он.

Зеленая миля

Житель дома престарелых Пол Эджкомб вспоминает дни, когда работал в тюрьме «Холодная гора» для преступников, приговоренных к смертной казни. Коллектив надзирателей дружно ненавидит одного коллегу: подленького Перси Уэтмора, трусливого мучителя заключенных. Странности начинаются, когда в блоке появляется новый заключенный – черный гигант Джон Коффи, обвиненный в изнасиловании и убийстве двух малолетних девочек...

В роли мистера Джинглса снималось 15 мышей, всех их месяцами обучали трюкам.

Мизери

Каждый писатель мечтает о преданных поклонниках его творчества. Пол Шелдон, попав в ДТП, спасен своей «фанаткой № 1». Медсестра Энни Уилкс вытаскивает его из разбитого автомобиля и доставляет в свой дом, где обеспечивает покалеченному писателю уход и заботу. Но вскоре он вызывает ее гнев: оказывается, в новом романе погибает ее любимая героиня, Мизери! Энни сообщает, что это невозможно, а до Пола доходит, что это ему невозможно теперь спастись от «поклонницы творчества»…

Получив «Оскар», Кэти Бэйтс в своей речи поблагодарила партнера по фильму Джима Каана. И в шутку извинилась за его ноги – в фильме она долбила по ним молотком.

Доктор Сон

Продолжение истории Дэниэла Торранса из «Сияния». Дэнни вырос, и он алкоголик. В спиртном он топит проявления своего дара и воспоминания (правда, они не топятся). Ограбив случайную подружку, он понимает, что «со дна постучали», и едет в неизвестный городок. С помощью общества анонимных алкоголиков ему удается войти в ремиссию и устроиться работать в хоспис…

Кличка котика, приходящего к умирающим жильцам Ривингтона, Аззи, неслучайна (имя ангела смерти в иудаизме и исламе – Азраил).

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