Селфи, 2018

Режиссер Николай Хомерики («Ледокол») взялся за экранизацию романа Сергея Минаева «Селфи». На главную роль был приглашен Константин Хабенский («Ночной дозор», «Географ глобус пропил»), Федор Бондарчук («Призрак», «Дед Мороз. Битва магов») и другие известные лица российского кинематографа.
Сюжет фильма «Селфи» рассказывает о жизни телеведущего и писателя Владимира Богданова. Он живет обычной жизнью, работает и добивается успеха, но в один день все меняется. Его место занимает некто другой, и самого Богданова как будто стирают с лица земли. Двойник копирует его жесты, мимику, ходит за него на работу и встречается с его женщиной. Он даже пользуется большей популярностью, чем сам главный герой. И только дочь Богданова видит разницу и хочет вернуть настоящего отца.
- Фильм снят по книге Сергея Минаева «Дyxless 21 века. Селфи».
- Федор Бондарчук не только сыграл одну из ролей в фильме, но и выступил его продюсером.
- Продюсер Петр Ануров и писатель Сергей Минаев знакомы еще со времен совместной работы над экранизацией книги «Духless.
- «В выборе актера, который мог бы сыграть главного героя, свою роль сыграл Сергей Минаев. – рассказывает Петр Ануров. – Ему очень понравился сериал «Метод», и он захотел, чтобы главную роль в фильме «Селфи» сыграл Константин Хабенский».
- Съемки проходили в клубе Дениса Симачева и Андрея Кобзона Hooligan, в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и в галерее Exposed, а самыми сложными локациями оказались психбольница, съемки которой проходили в неработающем корпусе настоящей больницы, и спортзал, где по сюжету проходили соревнования по фехтованию дочери Богданова.
- Это третий совместный проект «Арт Пикчерс Студия» и «Кинослово» по произведениям Сергея Минаева. Два предыдущих «Духless» и «Духless 2» собрали более 900 миллионов рублей в прокате и более 4 миллионов зрителей.
- Когда в этом проекте появился Константин Хабенский, вся история была отмасштабирована под уровень такого актера, как он.
- Исполнителя роли Макса, главного друга Богданова, искали долго. Было четыре кандидата, пока вдруг кто-то из авторов картины не предложил снять в этом образе Федора Бондарчука. И представляя фото этих кандидатов Федору Сергеевичу как продюсеру проекта, Петр Ануров и Николай Хомерики в самый конец подставили его собственную фотографию.
- Во время работы над книгой Сергей Минаев обращался за консультациями к психологам и изучал истории людей с синдромом Капгра – синдромом из области психиатрии, при котором больной верит, что кого-то из его окружения (мужа, жену, родителей и т. п.) или его самого заменил его двойник. Больной может утверждать, что плохие поступки, которые приписывают его авторству, совершил его двойник, который в точности похож на него.
- Актрису на роль дочки Богданова искали среди театральных и спортивных детей, которые занимаются фехтованием. В итоге ее сыграла начинающая актриса Маша Серова, у которой был небольшой опыт работы в сериале «Рихтер».
- В книге дочка главного героя не занималась фехтованием. Для картины этот вид спорта был выбран потому, что очень подходил под сюжет: двое соперников в масках, практически одинаково выглядящих, борются друг с другом. Так же как Богданов и его двойник.
- На финальных титрах звучит хит Mujuice «Юность».
Он полностью копировал его — жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Это произошло вмиг — раз — тебя стерли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…
Сходили сегодня на «Селфи». В принципе – понравилось. Как и прежние фильмы, снятые по произведениям Сергея Минаева.… Читать дальше…