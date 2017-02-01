Селфи, 2018

- Фильм снят по книге Сергея Минаева «Дyxless 21 века. Селфи».

- Федор Бондарчук не только сыграл одну из ролей в фильме, но и выступил его продюсером.

- Продюсер Петр Ануров и писатель Сергей Минаев знакомы еще со времен совместной работы над экранизацией книги «Духless.

- «В выборе актера, который мог бы сыграть главного героя, свою роль сыграл Сергей Минаев. – рассказывает Петр Ануров. – Ему очень понравился сериал «Метод», и он захотел, чтобы главную роль в фильме «Селфи» сыграл Константин Хабенский».

- Съемки проходили в клубе Дениса Симачева и Андрея Кобзона Hooligan, в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и в галерее Exposed, а самыми сложными локациями оказались психбольница, съемки которой проходили в неработающем корпусе настоящей больницы, и спортзал, где по сюжету проходили соревнования по фехтованию дочери Богданова.

- Это третий совместный проект «Арт Пикчерс Студия» и «Кинослово» по произведениям Сергея Минаева. Два предыдущих «Духless» и «Духless 2» собрали более 900 миллионов рублей в прокате и более 4 миллионов зрителей.

- Когда в этом проекте появился Константин Хабенский, вся история была отмасштабирована под уровень такого актера, как он.

- Исполнителя роли Макса, главного друга Богданова, искали долго. Было четыре кандидата, пока вдруг кто-то из авторов картины не предложил снять в этом образе Федора Бондарчука. И представляя фото этих кандидатов Федору Сергеевичу как продюсеру проекта, Петр Ануров и Николай Хомерики в самый конец подставили его собственную фотографию.

- Во время работы над книгой Сергей Минаев обращался за консультациями к психологам и изучал истории людей с синдромом Капгра – синдромом из области психиатрии, при котором больной верит, что кого-то из его окружения (мужа, жену, родителей и т. п.) или его самого заменил его двойник. Больной может утверждать, что плохие поступки, которые приписывают его авторству, совершил его двойник, который в точности похож на него.

- Актрису на роль дочки Богданова искали среди театральных и спортивных детей, которые занимаются фехтованием. В итоге ее сыграла начинающая актриса Маша Серова, у которой был небольшой опыт работы в сериале «Рихтер».

- В книге дочка главного героя не занималась фехтованием. Для картины этот вид спорта был выбран потому, что очень подходил под сюжет: двое соперников в масках, практически одинаково выглядящих, борются друг с другом. Так же как Богданов и его двойник.

- На финальных титрах звучит хит Mujuice «Юность».