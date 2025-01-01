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Киноафиша Подборки Все экранизации "Шерлока Холмса"

Все экранизации "Шерлока Холмса"

Подборка представляет множество интерпретаций культового персонажа, который стал символом дедукции и интеллектуального поиска. Различные адаптации показывают Шерлока Холмса в традиционном викторианском Лондоне или переносят его в новые эпохи и контексты. В каждой из версий уникально раскрываются черты знаменитого детектива и его верного друга, от мрачных и реалистичных до ироничных и динамичных. Благодаря разным режиссерским подходам и актёрским интерпретациям, каждая экранизация предлагает свой взгляд на классические истории, сочетая напряжённые расследования с яркими характерами и атмосферным миром.

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Холмс & Ватсон
Холмс & Ватсон
детектив, комедия, приключения 2019, США
3.0
Собака Баскервилей
Собака Баскервилей
комедия, криминал, детектив 2018, Чехия
0.0
Шерлок: Безобразная невеста
Шерлок: Безобразная невеста
детектив 2016, Великобритания
7.0
Мистер Холмс
Мистер Холмс
драма, детектив, криминал 2015, Великобритания / США
7.0
Шерлок Холмс: Игра теней
Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал 2011, США
7.0
Шерлок Холмс
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
7.0
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
детский, семейный 2005, Россия
7.0
Без единой улики
Без единой улики
криминал, комедия 1988, Великобритания
7.0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
криминал, детектив 1986, СССР
8.0
Молодой Шерлок Холмс
Молодой Шерлок Холмс
приключения, фэнтези, детектив 1985, США
6.0
Собака Баскервилей
Собака Баскервилей
детектив, криминал, ужасы 1983, Великобритания
4.0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
криминал, детектив, мелодрама 1983, СССР
8.0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
приключения, криминал, мистика 1981, СССР
8.0
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
криминал, мистика 1980, СССР
8.0
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
приключения, криминал, мистика 1980, СССР
8.0
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
криминал, детектив 1980, СССР
8.0
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа
криминал, детектив 1980, СССР
8.0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
криминал, драма, мистика 1980, СССР
8.0
Голубой карбункул
Голубой карбункул
комедия, мюзикл, приключения, криминал 1979, СССР
5.0
Критическое решение
Критическое решение
драма, триллер, комедия, приключения, криминал 1976, США / Великобритания
6.0
Собака Баскервилей
Собака Баскервилей
детектив, криминал, ужасы 1959, Великобритания
6.0
Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству
Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству
триллер, детектив 1946, США
6.0
Шерлок Холмс: Ночной террор
Шерлок Холмс: Ночной террор
триллер, детектив 1946, США
7.0
Шерлок Холмс: Жемчужина смерти
Шерлок Холмс: Жемчужина смерти
детектив 1944, США
7.0
Паучиха
Паучиха
триллер, драма 1944, США
7.0
Шерлок Холмс перед лицом смерти
Шерлок Холмс перед лицом смерти
триллер, детектив, криминал 1943, США
7.0
Шерлок Холмс в Вашингтоне
Шерлок Холмс в Вашингтоне
детектив 1943, США
6.0
Шерлок Холмс и секретное оружие
Шерлок Холмс и секретное оружие
приключения, криминал, драма 1942, США
6.0
Шерлок Холмс: Триумф Шерлока Холмса
Шерлок Холмс: Триумф Шерлока Холмса
мистика, триллер 1935, Великобритания
5.0
Шерлок Холмс: Занятия в алом
Шерлок Холмс: Занятия в алом
мистика, триллер 1933, США
5.0
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Смотрите фильмы о Шерлоке Холмсе сериями:

1. Все фильмы о Шерлоке Холмсе с Василием Ливановым

2. Херлок Холмс в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильмах Гая Ричи

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