Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вилли Вонка
Киноафиша Фильмы Вилли Вонка
Wonka

Вилли Вонка, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 28
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 14 декабря 2023
Премьера в мире 16 марта 2023
Прокатчик UPI
Режиссер
Пол Кинг
Пол Кинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вилли Вонка 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кинокомпания Warner Bros объявила о переносе «Аквамена 2», «Флэша» и «Черного Адама» Большинство фильмов выйдут позже, чем планировалось, но сиквел «Шазама!» появится на полгода раньше.
Написать
10 марта 2022 12:20
Это будет мюзикл: Тимоти Шаламе записывает песни для фильма «Вилли Вонка» Актер чувствует себя не в своей тарелке. 
Написать
12 октября 2021 15:37
Тимоти Шаламе впервые предстал в образе молодого Вилли Вонки Съемки ленты уже начались.
Написать
11 октября 2021 11:11
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши