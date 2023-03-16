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Вилли Вонка
Wonka
Вилли Вонка, 2023
2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Жанр:
приключения
комедия
семейный
Пойду
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
14 декабря 2023
Премьера в мире
16 марта 2023
Прокатчик
UPI
Режиссер
Пол Кинг
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Кинокомпания Warner Bros объявила о переносе «Аквамена 2», «Флэша» и «Черного Адама»
Большинство фильмов выйдут позже, чем планировалось, но сиквел «Шазама!» появится на полгода раньше.
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10 марта 2022 12:20
Это будет мюзикл: Тимоти Шаламе записывает песни для фильма «Вилли Вонка»
Актер чувствует себя не в своей тарелке.
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12 октября 2021 15:37
Тимоти Шаламе впервые предстал в образе молодого Вилли Вонки
Съемки ленты уже начались.
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11 октября 2021 11:11
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