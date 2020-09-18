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История Дэвида Копперфилда История Дэвида Копперфилда
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The Personal History of David Copperfield

История Дэвида Копперфилда, 2019

2019 / Великобритания
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Экранизация романа Чарльза Диккенса, поставленная шотландским режиссером и сатириком Армандо Джованни Ианнуччи, который также выступил в качестве продюсера и сценариста картины. Действие разворачивается в Великобритании XIX века. Пережив несчастливое детство, молодой человек по имени Дэвид Копперфилд пытается обрести свое место в хаотичном и быстро меняющемся мире: на этом пути Дэвида ждут то смешные, то трагические, но всегда неизменно яркие повороты судьбы.

  • В одной из сцен в кадре можно заметить гостиницу The Angel Hotel, расположенную в городе Бери-Сент-Эдмундс. Однажды в этой гостинице останавливался Чарльз Диккенс, автор романа о Дэвиде Копперфилде.
  • Фильм был удостоен пяти премий BIFA (Премия британского независимого кино), а также получил номинации на премии BAFTA и «Золотой глобус».
  • Пол Уайтхаус, сыгравший мистера Пегготи, ранее появлялся в экранизации «Дэвида Копперфилда» 1999 года, в которой исполнил роль ростовщика, обманутого Уилкинсом Микобером.
  • Большая часть съемок прошла в графстве Норфолк, Великобритания.
  • Морфид Кларк сыграла сразу двух персонажей в фильме – Клару Копперфилд (мать Дэвида) и Дору Спенлоу (возлюбленную главного героя).

В центре сюжета окажется мальчик по имени Дэвид Копперфильд. Он рано стал сиротой и познал превратности судьбы, но благодаря упорству и смелости, Дэвид сумел справиться со всеми трудностями и вырос успешным человеком.

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Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 18 сентября 2020
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Армандо Ианнуччи
Армандо Ианнуччи
В ролях
Дев Патель
Дев Патель
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Хью Лори
Хью Лори
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Анайрин Барнард
Анайрин Барнард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма История Дэвида Копперфилда 5 постеров
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История Дэвида Копперфилда смотреть онлайн

История Дэвида Копперфилда
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