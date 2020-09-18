История Дэвида Копперфилда, 2019

Экранизация романа Чарльза Диккенса, поставленная шотландским режиссером и сатириком Армандо Джованни Ианнуччи, который также выступил в качестве продюсера и сценариста картины. Действие разворачивается в Великобритании XIX века. Пережив несчастливое детство, молодой человек по имени Дэвид Копперфилд пытается обрести свое место в хаотичном и быстро меняющемся мире: на этом пути Дэвида ждут то смешные, то трагические, но всегда неизменно яркие повороты судьбы.
В центре сюжета окажется мальчик по имени Дэвид Копперфильд. Он рано стал сиротой и познал превратности судьбы, но благодаря упорству и смелости, Дэвид сумел справиться со всеми трудностями и вырос успешным человеком.