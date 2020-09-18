История Дэвида Копперфилда, 2019

7 лучших комедий 2020 года: от «Джентльменов» до «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Этот сложный во всех отношениях год медленно, но верно подходит к завершению. Настало время подвести первые промежуточные итоги. И несмотря на то, что кинопрокат нас в этом году не очень радовал, некоторым отличным лентам все-таки удалось добраться до больших экранов, другие фильмы можно было посмотреть бесплатно в отличном качестве.