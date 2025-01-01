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Киноафиша Подборки Экранизации произведений А.П. Чехова

Экранизации произведений А.П. Чехова

Все 29 Онлайн
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Чайка
Чайка
драма, комедия 2018, США
5.0
Три сестры
Три сестры
драма 2017, Россия
5.0
Людоеды
Людоеды
драма 2015, Франция
6.0
Зимняя спячка
Зимняя спячка
драма 2014, Турция / Германия / Франция
7.0
Дуэль
Дуэль
драма 2010, США
6.0
Палата №6
Палата №6
драма 2009, Россия
6.0
Онлайн
Иванов
Иванов
комедия, мелодрама 2009, Россия
5.0
Чеховские мотивы
Чеховские мотивы
комедия 2002, Россия / Украина
6.0
Вишневый сад
Вишневый сад
драма 1999, Франция / Греция / Кипр
6.0
Три сестры
Три сестры
драма 1994, Германия / Россия
4.0
Сельская жизнь
Сельская жизнь
драма, мелодрама 1994, Австралия
6.0
Страх и любовь
Страх и любовь
драма, мелодрама 1988, Франция / Германия / Италия
6.0
Огни
Огни
мелодрама 1984, СССР
7.0
Поцелуй
Поцелуй
драма, исторический 1983, СССР
6.0
Анюта
Анюта
драма, мюзикл 1982, СССР
8.0
Мой ласковый и нежный зверь
Мой ласковый и нежный зверь
исторический, драма, мелодрама 1978, СССР / Германия
7.0
Степь
Степь
драма, исторический 1977, СССР
6.0
Неоконченная пьеса для механического пианино
Неоконченная пьеса для механического пианино
драма 1976, СССР
7.0
Онлайн
Плохой хороший человек
Плохой хороший человек
драма, исторический 1973, СССР
7.0
Дядя Ваня
Дядя Ваня
драма 1970, СССР
7.0
Чайка
Чайка
драма 1970, СССР
7.0
Онлайн
Цветы запоздалые
Цветы запоздалые
драма, мюзикл, мелодрама 1969, СССР
6.0
Онлайн
Семейное счастье
Семейное счастье
драма 1969, СССР
7.0
Онлайн
Чайка
Чайка
мелодрама, драма 1968, США / Великобритания
6.0
В городе С.
В городе С.
драма 1966, СССР
7.0
Душечка
Душечка
драма 1966, СССР
7.0
Аптекарша
Аптекарша
драма, короткометражный 1964, СССР
6.0
Черная суббота, или Три лица страха
Черная суббота, или Три лица страха
ужасы 1963, Италия / Франция
7.0
Дом с мезонином
Дом с мезонином
драма 1961, СССР
6.0
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Фильмы, снятые по произведениям Чехова, славятся своим глубоким исследованием человеческих отношений и внутренних конфликтов, которые являются ключевыми темами произведений писателя. Они предлагают уникальный взгляд на жизнь русских обывателей и их эмоциональный мир, а также прекрасно передают атмосферу русской провинции. Фильмы по Чехову отличаются откровенностью и чувственностью, что делает их живыми и пронзительными. Они позволяют зрителям углубиться в мир писателя и получить новые взгляды на человеческие отношения и психологию.

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