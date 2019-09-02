Мартин Иден, 2019

Экранизация знаменитого романа Джека Лондона, опубликованного на заре XX века. Главный герой — выходец из рабочего класса, избравший путь моряка. Все меняется, когда он знакомится с девушкой из состоятельной семьи и влюбляется в нее с первого взгляда. Бедняк решает изменить свою жизнь в лучшую сторону, но сталкивается с новыми неприятностями.

Режиссер-документалист Пьетро Марчелло переносит события в Италию начала 1920-х годов, при этом сохраняя дух и фабулу оригинального произведения. Кинокартина 2019 года стала хитом европейских фестивалей, а теперь доступна для просмотра всем желающим. Версия Марчелло позволит взглянуть на классический роман Лондона с неожиданной точки зрения.

С 11 лет Мартин Иден предоставлен сам себе: он сражается за выживание среди таких же неотесанных моряков. Как-то раз в Неаполе возмужавший 21-летний бедняк спасает подвыпившего аристократа от драки. В качестве благодарности богач приглашает Идена в роскошный особняк, где происходит его первое знакомство с Еленой — богатой интеллектуалкой из высшего общества. В отличие от необразованного Мартина, она проводит досуг за рисованием, игрой на фортепьяно и чтением литературы. Влюбившись, авантюрист решает стать достойным ее сердца и бросает мореплавание.

Заработать на книгах, к которым Мартин обнаруживает талант, оказывается сложнее, чем физическим трудом. Рукописи самоучки упорно отвергаются изданиями, тогда как Елена всячески намекает, что для семейной жизни нужна не только самоотдача, но и деньги. Есть ли у них будущее?