Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мартин Иден Мартин Иден
Киноафиша Фильмы Мартин Иден
Martin Eden

Мартин Иден, 2019

2019 / Италия / Франция
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Экранизация знаменитого приключенческого романа Джека Лондона
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Экранизация знаменитого романа Джека Лондона, опубликованного на заре XX века. Главный герой — выходец из рабочего класса, избравший путь моряка. Все меняется, когда он знакомится с девушкой из состоятельной семьи и влюбляется в нее с первого взгляда. Бедняк решает изменить свою жизнь в лучшую сторону, но сталкивается с новыми неприятностями.

Режиссер-документалист Пьетро Марчелло переносит события в Италию начала 1920-х годов, при этом сохраняя дух и фабулу оригинального произведения. Кинокартина 2019 года стала хитом европейских фестивалей, а теперь доступна для просмотра всем желающим. Версия Марчелло позволит взглянуть на классический роман Лондона с неожиданной точки зрения.

С 11 лет Мартин Иден предоставлен сам себе: он сражается за выживание среди таких же неотесанных моряков. Как-то раз в Неаполе возмужавший 21-летний бедняк спасает подвыпившего аристократа от драки. В качестве благодарности богач приглашает Идена в роскошный особняк, где происходит его первое знакомство с Еленой — богатой интеллектуалкой из высшего общества. В отличие от необразованного Мартина, она проводит досуг за рисованием, игрой на фортепьяно и чтением литературы. Влюбившись, авантюрист решает стать достойным ее сердца и бросает мореплавание.

Заработать на книгах, к которым Мартин обнаруживает талант, оказывается сложнее, чем физическим трудом. Рукописи самоучки упорно отвергаются изданиями, тогда как Елена всячески намекает, что для семейной жизни нужна не только самоотдача, но и деньги. Есть ли у них будущее?

Это далеко не первая экранизация классического романа. «Мартин Иден» появился на экранах американских кинотеатров еще в 1914 году, тогда как в 1918 Владимир Маяковский и Никандр Туркин предложили собственное прочтение знаменитого произведения под названием «Не для денег родившийся». В 1942 книгу также адаптировал режиссер Сидней Сэлкоу.

Оригинальный роман во многом автобиографичен. Как и Мартин Иден, писатель Джек Лондон являлся выходцем из низов, а успехов в литературе достиг благодаря собственным усилиям. Кроме того, в молодости писатель успел поработать в разных профессиях, включая место моряка. Однако политические убеждения Лондона кардинально отличались от Идена.

Премьера состоялась на кинофестивале в Венеции 2019 года, где Лука Маринелли («Не будь злым», «Великая красота») получил приз как лучший актер.

Съемки проходили в 2018 году на территории Неаполя.

Режиссер Пьетро Марчелло также написал сценарий и спродюсировал «Мартина Идена». Прежде кинематографист работал в документалистике. На его счету такие успешные работы, как «Венеция 70: Перезагрузка будущего», «Молчание Пелешяна» и «Пасть волка».

В отличие от оригинала, действие которого разворачивается в Калифорнии, в фильме события происходят в родном для режиссера Неаполе.

Помимо оригинальной музыки Фабрицио Федерико, саундтрек включает композиции «Salut» Джо Дассена и «Messagety. Pagina V» Олега Каравайчука.

Винченцо Немолато, Аутилия Раньери и Кармен Поммелла ранее играли в популярном криминальном телесериале «Гоморра».

Юный моряк и выходец из низов Мартин Иден случайно знакомится с девушкой из состоятельной семьи Руфью Морз. Влюбившись с первого взгляда и попав под обаяние высшего света, Мартин решает стать достойным своей избранницы. Отныне его жизнь будет посвящена тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины.

6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 августа 2021
Премьера онлайн 9 июля 2021
Премьера в мире 2 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Пьетро Марчелло
Пьетро Марчелло
В ролях
Лука Маринелли
Лука Маринелли
Карло Чекки
Карло Чекки
Марко Леонарди
Марко Леонарди
Джессика Крисси
Джессика Крисси
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Постер фильма Мартин Иден 3 постера
Венецианский кинофестиваль Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
Кинофестиваль в Торонто Премия программы Platform
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В 1909 году свет увидел «Мартин Иден» – роман Джека Лондона о молодом моряке, который, познакомившись с дочерью богатого семейства по имени Руфь Морз, влюбляется в нее и решает взяться за самообразование, чтобы однажды дорасти до ее уровня и жениться на ней. На пути к писательской карьере Мартин вынужден терпеть регулярные отказы от литературных журналов, перебиваться случайным заработком и, начитавшись трудов Герберта Спенсера об эволюционизме, доказывать сторонникам ставшего…
Читать
Пока нет отзывов Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Мартин Иден
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер Пьетро Марчелло приступил к съемкам своего нового фильма «Скарлет» В создании ленты примет участие продюсер «Петровых в гриппе» Илья Стюарт и его компания Hype Film. 
Написать
20 августа 2021 16:27
«Дылда» и «Гунда» — в числе лучших фильмов 2020 года по версии The New York Times Также в топ попали «Мартин Иден» итальянского производства и «Борат 2» от Саши Барона Коэна.
Написать
7 декабря 2020 12:10
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши