Мартин Иден, 2019

Экранизация знаменитого романа Джека Лондона, опубликованного на заре XX века. Главный герой — выходец из рабочего класса, избравший путь моряка. Все меняется, когда он знакомится с девушкой из состоятельной семьи и влюбляется в нее с первого взгляда. Бедняк решает изменить свою жизнь в лучшую сторону, но сталкивается с новыми неприятностями.
Режиссер-документалист Пьетро Марчелло переносит события в Италию начала 1920-х годов, при этом сохраняя дух и фабулу оригинального произведения. Кинокартина 2019 года стала хитом европейских фестивалей, а теперь доступна для просмотра всем желающим. Версия Марчелло позволит взглянуть на классический роман Лондона с неожиданной точки зрения.
С 11 лет Мартин Иден предоставлен сам себе: он сражается за выживание среди таких же неотесанных моряков. Как-то раз в Неаполе возмужавший 21-летний бедняк спасает подвыпившего аристократа от драки. В качестве благодарности богач приглашает Идена в роскошный особняк, где происходит его первое знакомство с Еленой — богатой интеллектуалкой из высшего общества. В отличие от необразованного Мартина, она проводит досуг за рисованием, игрой на фортепьяно и чтением литературы. Влюбившись, авантюрист решает стать достойным ее сердца и бросает мореплавание.
Заработать на книгах, к которым Мартин обнаруживает талант, оказывается сложнее, чем физическим трудом. Рукописи самоучки упорно отвергаются изданиями, тогда как Елена всячески намекает, что для семейной жизни нужна не только самоотдача, но и деньги. Есть ли у них будущее?
Это далеко не первая экранизация классического романа. «Мартин Иден» появился на экранах американских кинотеатров еще в 1914 году, тогда как в 1918 Владимир Маяковский и Никандр Туркин предложили собственное прочтение знаменитого произведения под названием «Не для денег родившийся». В 1942 книгу также адаптировал режиссер Сидней Сэлкоу.
Оригинальный роман во многом автобиографичен. Как и Мартин Иден, писатель Джек Лондон являлся выходцем из низов, а успехов в литературе достиг благодаря собственным усилиям. Кроме того, в молодости писатель успел поработать в разных профессиях, включая место моряка. Однако политические убеждения Лондона кардинально отличались от Идена.
Премьера состоялась на кинофестивале в Венеции 2019 года, где Лука Маринелли («Не будь злым», «Великая красота») получил приз как лучший актер.
Съемки проходили в 2018 году на территории Неаполя.
Режиссер Пьетро Марчелло также написал сценарий и спродюсировал «Мартина Идена». Прежде кинематографист работал в документалистике. На его счету такие успешные работы, как «Венеция 70: Перезагрузка будущего», «Молчание Пелешяна» и «Пасть волка».
В отличие от оригинала, действие которого разворачивается в Калифорнии, в фильме события происходят в родном для режиссера Неаполе.
Помимо оригинальной музыки Фабрицио Федерико, саундтрек включает композиции «Salut» Джо Дассена и «Messagety. Pagina V» Олега Каравайчука.
Винченцо Немолато, Аутилия Раньери и Кармен Поммелла ранее играли в популярном криминальном телесериале «Гоморра».
Юный моряк и выходец из низов Мартин Иден случайно знакомится с девушкой из состоятельной семьи Руфью Морз. Влюбившись с первого взгляда и попав под обаяние высшего света, Мартин решает стать достойным своей избранницы. Отныне его жизнь будет посвящена тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины.