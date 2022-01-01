Они так давно живут рядом с людьми, что их трудно воспринимать как неразумных созданий. Хозяева придают своим любимцам человеческие черты – и, кажется, те действительно вполне способны любить, тосковать по своим «старшим», сочувствовать им в трудные моменты жизни…

Пять лучших фильмов про домашних животных

Любой режиссер скажет, что животных снимать приятно. А вот актерам чрезвычайно трудно играть с такими естественными и абсолютно непосредственными партнерами!

«Хатико», 2008 (Великобритания)

Паркер Уилсон, профессор, подбирает на вокзале щенка акита-ину, прибывшего из Японии, – но с поезда животное высадили «в никуда», за ним никто не пришел. Песик подрастает и привыкает ежедневно провожать хозяина на работу и встречать по вечерам. Однажды тот не появляется по печальной и непоправимой причине: он умер прямо на лекции от инфаркта. Но пес продолжает ждать его и являться на станцию…

Реальный прототип мохнатого героя проживал в Японии, и его хозяина звали Уэно. В картине его роль сыграли три собаки: Форрест, Лейла и Чико. Чтобы «состарить» снимающееся в финале животное, ему привешивали крошечные грузики на уши и хвост, чтобы они обвисли.

«Бэйб», 1995 (Австралия)

Фермер Артур Хоггетт на одном из ярмарочных состязаний выигрывает поросенка. На ферме он поселяет его в сарай вместе с собаками. Малыш с пятачком узнает от утки Фердинанда, что должен быть полезен – и тогда его не съедят. Сам этот селезень научился кукарекать вместо петуха и подбивает нового приятеля помочь ему расправиться с будильником…

Джеймс Кромвелл, исполнитель роли Артура, и так был вегетарианцем. После съемок он принял решение стать веганом. А главного персонажа сыграли 48 поросят – дело в том, что свиньи крайне быстро растут, и будь Бэйб единственным, к финалу на экране бегал бы хряк.

«Восточный ветер», 2013 (Германия)

Подросток Мика – двоечница и хулиганка, и вместо поездки в летний лагерь с подружкой родители отправляют ее на ферму к строгой бабушке Марии. Но и там девчонка не думает засесть за книжки: намного интереснее общаться с лошадьми! Особая связь образуется у нее с красивым, но норовистым жеребцом, некогда нанесшим ранения хозяйке. Тренер по верховой езде Каан учит девочку ездить. Вскоре ей понадобится спасать своего четвероногого друга…

Это пятая полнометражная работа режиссера Кати фон Гарнье и дебютная актерская – Ханны Бинке.

«Котенок», 1996 (Россия)

Даже в лихие 1990-е дети обожали пушистых питомцев. Маша и Саша, посетив с бабушкой знаменитую московскую «птичку», уговаривают ее приобрести котеночка – самого обычного, беспородного, известного «шпротного» окраса. Малыша назвали Тиграшей, и поначалу он, как все маленькие звери, шкодит дома. Но однажды он, следя за птичками, выпадает в открытое окно и уезжает на брезентовом тенте грузовика…

Из-за сюжета, сконцентрированного на приключениях маленького героя, кажется, что на экране значительно больше животных, чем людей. Андрей Кузнецов, сыгравший кошачьего благодетеля дворника Федина, – не актер, а дрессировщик, профессионально работающий с кошками.

«Мечтатель», США (2005)

Бенджамин Крейн – профессиональный тренер скаковых лошадей, очень любящий их и добросовестный в работе. Но с одним из животных на скачках происходит несчастье: Сонадор ломает ногу. В этих случаях лошадей усыпляют, но Бен предпочитает уволиться – но спасти кобылу, взяв ее в качестве оплаты за работу. Теперь он и его маленькая дочка Кэйл лечат и реабилитируют ее…