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Фильмы про кошек

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Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
3.0
фэнтези, комедия, семейный, боевик
2020, США
Киану
Киану
6.0
комедия
2016, США
Девять жизней
Девять жизней
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6.0
комедия, семейный
2016, Франция
Уличный кот по кличке Боб
Уличный кот по кличке Боб
7.0
драма
2016, Великобритания
Город Кошек
Город Кошек
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7.0
документальный
2016, США / Турция
Внутри Льюина Дэвиса
Внутри Льюина Дэвиса
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7.0
мюзикл, драма
2013, США / Франция
Кошки против собак: Месть Китти Галор
Кошки против собак: Месть Китти Галор
7.0
комедия
2009, США
Гарфилд 2
Гарфилд 2
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6.0
анимация, семейный, комедия
2006, Великобритания / США
Кошачий вальс
Кошачий вальс
4.0
комедия
2006, Россия
Гарфилд
Гарфилд
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6.0
семейный, комедия, анимация
2004, США
Кошки против собак
Кошки против собак
6.0
комедия, приключения, семейный, боевик
2001, США / Австралия
Эта дикая кошка
Эта дикая кошка
4.0
боевик, комедия, криминал
1997, США
Котенок
Котенок
7.0
мелодрама, семейный
1996, Россия
Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско
Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско
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7.0
комедия, мелодрама, приключения, семейный
1996, США
Фокус-покус
Фокус-покус
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7.0
семейный, сказка, комедия
1993, США
Дорога домой: Невероятное путешествие
Дорога домой: Невероятное путешествие
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7.0
комедия, приключения, семейный
1993, США
Кошачий глаз
Кошачий глаз
7.0
ужасы, триллер, комедия
1985, США
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Коты – невероятно забавные создания. За ними можно наблюдать практически бесконечно.

Пять добрых фильмов про кошек для всей семьи

В художественных фильмах кошки появляются чуть реже, чем собаки. Принято считать, что они не так преданы владельцам, поэтому не могут стать главными героями историй о дружбе человека с животным. Но в мире известно множество примеров того, как коты проявляли искреннюю верность и испытывали к хозяину такие же сильные чувства, какие могла бы испытывать собака. Некоторые фильмы про кошек основаны на реальных событиях.

«Гарфилд»

Этот известный персонаж серии комиксов перебрался и на большой экран. Главного персонажа создали при помощи анимации. А вот остальные животные, участвующие в съемках, были живыми. В фильме Гарфилд говорит голосом популярного актера Билла Мюррея. А на русском языке его озвучивал Олег Табаков.

Пушистый рыжий кот живет в семье Джона Арбакла. Это ленивое, толстое и наглое животное целыми днями спит, ест или общается с соседями. Хозяин не чает в нем души, несмотря на откровенный цинизм и нахальность.

Когда Джон решает завести щенка, Гарфилд начинает ревновать. Он не собирается делить любимого хозяина ни с кем другим.

«Девять жизней»

История знакомит зрителей с богачом Томом Брендом. Он владеет крупной компанией и привык все свободное время уделять работе. Семья для него находится на втором месте. До пика славы Тому остается всего один месяц. За это время будет достроен самый высокий небоскреб в Северной Америке.

Но выясняется, что у компании финансовые трудности. Тому предлагают выставить часть акций на продажу, с чем тот никак не может согласиться. Рабочие проблемы так увлекли мужчину, что он лишь в последний момент вспоминает о дне рождения дочери.

Том покупает девочке кота, но по пути домой попадает в аварию. Придет в себя он уже в теле пушистого питомца.

«Уличный кот по кличке Боб»

Британский фильм снят в жанре биографической драмы. Лента рассказывает о жизни кота Боба, история которого легла в основу одноименного романа. Главный герой фильма – уличный бродяга и наркоман Джеймс. Он случайно попадает в число участников социальной программы.

В новом доме, где он теперь живет, молодой человек встречает рыжего кота. Со временем они становятся лучшими друзьями. Боб помог Джеймсу выжить и завязать с наркотической зависимостью. И показал, какой прекрасной может быть жизнь, если в ней есть настоящий друг.

«Котенок»

Семейная лента отечественного производства рассказывает историю о маленьком полосатом котенке. Главную роль в фильме исполнил Андрей Кузнецов, который также является дрессировщиком в цирке.

Маленький котенок попадает в семью музыканта. Ему дают необычную кличку Тиграша. Как и все малыши, это настоящий непоседа. Котенок натворил много бед, прежде чем стал полноценным членом семьи. Но однажды он наблюдал за птицами через форточку и сорвался вниз.

Тиграша приземлился на брезентовый кузов грузовика и оказался один в огромной новогодней Москве.

«Дорога домой: Невероятное путешествие»

Главные герои этой ленты – домашние животные. Две собаки и кошка отправятся в долгое путешествие, чтобы вернуться к своим владельцам. Фильм является экранизацией детской книги, а также ремейком ленты 60-х.

Псы Шанс, Шэдоу и кошка Сисси живут в большой и дружной семье Бернфорд. Но однажды владельцы животных решают отправиться в поездку. Они не могут взять с собой домашних любимцев и решают оставить их на ранчо у своей знакомой. Но животные начинают скучать и решают, что за ними могут и не вернуться.

И тогда они отправляются в собственное путешествие, чтобы найти любимых владельцев и помочь им, если случилась беда.

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