Спирит Непокорный, 2021

У юной Лаки Прескотт так никогда и не было возможности по-настоящему узнать Милагро Наварро – свою собственную мать, которая слишком рано умерла. Все знали ее как легендарную наездницу и бесстрашную исполнительницу трюков на лошадях из Мирадеро, маленького городка у самой границы большой страны.
Своим стойким духом и бунтарским нравом Лаки пошла в мать. Так же, как и Милагро, девочка не является ярым приверженцем правил и ограничений, что доставляет немало проблем и беспокойств ее тетушке Коре. Лаки выросла в городе на Восточном побережье под бдительным надзором Коры. Однако юная девушка с каждым разом совершает все больше и больше рискованных выходок и после очередной такой шалости Кора опускает руки и решает отправить ее жить к отцу. Лаки совершенно не в восторге от маленького сонного городка, и все, о чем она может думать, – это поскорее вырваться на волю. Ее мнение меняется кардинальным образом, когда она случайно встречает Спирита – дикого мустанга, который своим нравом слишком похож на Лаки: он такой же упрямый, непокорный и независимый. Девушка знакомится с двумя местными всадниками – Эбигейл Стоун и Пру Грейнджер, причем отец Пру является владельцем конюшни и лучшим другом отца Лаки. Однако волею судьбы Спирит попадает в руки к жестокому и бессердечному ковбою и его шайке приспешников. Лаки вместе со своими новыми друзьями не раздумывая отправляется в крайне опасное, но полное удивительных открытий путешествие, чтобы найти и спасти непокорного Спирита.
В октябре 2019 года студия DreamWorks Animation объявила, что в разработке находится художественный фильм по мотивам сериала «Спирит. Дух свободы», режиссером которого является Илэйн Боган, а сорежиссером – Эннио Торресан. Также сообщалось, что сценарий напишет создатель анимационного сериала Ори Уоллингтон, а продюсером выступит Карен Фостер.
Это первый анимационный фильм, который был выпущен на экраны на основе эксклюзивного сериала стримингового сервиса Netflix.
Это первый полнометражный компьютерный фильм 2020-х годов, выпущенный DreamWorks Animation на основе телесериала.
Это четвертый случай в истории, когда продолжение анимационного фильма получило рейтинг выше, чем фильм-предшественник. Например, такие фильмы, как «Карапузы встречаются с Торнберри», «В поисках Дори» и «Шерлок Гномс» выходили с рейтингом PG от MPA, в то время как их предыдущие части – с рейтингом G.
Восьмой фильм студии DreamWorks Animation, ставший франшизой, после таких проектов, как «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу Панда», «Как приручить дракона», «Тролли», «Семейка Крудс» и «Босс-молокосос».
Это второй анимационный фильм студии Dreamworks Animation, который был основан на уже существующем анимационном фильме студии и является скорее спин-оффом, как фильм «Пингвины Мадагаскара», однако, в отличие от последнего, картина «Спирит непокорный» по-прежнему тесно связана с сериалом и находится в той же временной последовательности, что и сериал «Спирит. Дух свободы».
В мае 2020 года из-за пандемии COVID-19 все производство фильма велось в удаленном формате.
В ноябре 2020 года премьера фильма была перенесена на июнь 2021 года.
Для режиссера Илэйн Боган это первый полнометражный анимационный фильм.
Лаки Прескотт – юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки – вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом – диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.