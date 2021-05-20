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Спирит Непокорный Спирит Непокорный
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Spirit Untamed

Спирит Непокорный, 2021

2021 / США
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Яркий мультфильм о дружбе юной бунтарки и дикого мустанга
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У юной Лаки Прескотт так никогда и не было возможности по-настоящему узнать Милагро Наварро – свою собственную мать, которая слишком рано умерла. Все знали ее как легендарную наездницу и бесстрашную исполнительницу трюков на лошадях из Мирадеро, маленького городка у самой границы большой страны. 

Своим стойким духом и бунтарским нравом Лаки пошла в мать. Так же, как и Милагро, девочка не является ярым приверженцем правил и ограничений, что доставляет немало проблем и беспокойств ее тетушке Коре. Лаки выросла в городе на Восточном побережье под бдительным надзором Коры. Однако юная девушка с каждым разом совершает все больше и больше рискованных выходок и после очередной такой шалости Кора опускает руки и решает отправить ее жить к отцу. Лаки совершенно не в восторге от маленького сонного городка, и все, о чем она может думать, – это поскорее вырваться на волю. Ее мнение меняется кардинальным образом, когда она случайно встречает Спирита – дикого мустанга, который своим нравом слишком похож на Лаки: он такой же упрямый, непокорный и независимый. Девушка знакомится с двумя местными всадниками – Эбигейл Стоун и Пру Грейнджер, причем отец Пру является владельцем конюшни и лучшим другом отца Лаки. Однако волею судьбы Спирит попадает в руки к жестокому и бессердечному ковбою и его шайке приспешников. Лаки вместе со своими новыми друзьями не раздумывая отправляется в крайне опасное, но полное удивительных открытий путешествие, чтобы найти и спасти непокорного Спирита.

 

 

 

В октябре 2019 года студия DreamWorks Animation объявила, что в разработке находится художественный фильм по мотивам сериала «Спирит. Дух свободы», режиссером которого является Илэйн Боган, а сорежиссером – Эннио Торресан. Также сообщалось, что сценарий напишет создатель анимационного сериала Ори Уоллингтон, а продюсером выступит Карен Фостер. 

Это первый анимационный фильм, который был выпущен на экраны на основе эксклюзивного сериала стримингового сервиса Netflix.

Это первый полнометражный компьютерный фильм 2020-х годов, выпущенный DreamWorks Animation на основе телесериала.

Это четвертый случай в истории, когда продолжение анимационного фильма получило рейтинг выше, чем фильм-предшественник. Например, такие фильмы, как «Карапузы встречаются с Торнберри», «В поисках Дори» и «Шерлок Гномс» выходили с рейтингом PG от MPA, в то время как их предыдущие части – с рейтингом G.

Восьмой фильм студии DreamWorks Animation, ставший франшизой, после таких проектов, как «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу Панда», «Как приручить дракона», «Тролли», «Семейка Крудс» и «Босс-молокосос».

Это второй анимационный фильм студии Dreamworks Animation, который был основан на уже существующем анимационном фильме студии и является скорее спин-оффом, как фильм «Пингвины Мадагаскара», однако, в отличие от последнего, картина «Спирит непокорный» по-прежнему тесно связана с сериалом и находится в той же временной последовательности, что и сериал «Спирит. Дух свободы».

В мае 2020 года из-за пандемии COVID-19 все производство фильма велось в удаленном формате. 

В ноябре 2020 года премьера фильма была перенесена на июнь 2021 года.

Для режиссера Илэйн Боган это первый полнометражный анимационный фильм.

Лаки Прескотт – юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки – вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом – диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 20 мая 2021
Премьера онлайн 11 августа 2021
Премьера в мире 20 мая 2021
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Илэйн Боган
Илэйн Боган
Все актеры и съемочная группа
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Спирит Непокорный
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Главная героиня нового полнометражного мультфильма DreamWorks Animation — Лаки Прескотт (в оригинале ее озвучивает актриса Изабела Мерсед), подрастающий непутевый подросток, увядающий в доме своего дедушки. Когда-то добившийся успеха в сфере строительства железных дорог, уважаемый бизнесмен готовится к избирательной кампании, приуроченной к выборам мэра. Между тем Лаки не может усидеть на месте, ей только дай волю поиграться с белкой — все закончится катастрофой для всего семейства…
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саундтрек мультфильма Спирит Непокорный
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