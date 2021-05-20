Спирит Непокорный, 2021

В октябре 2019 года студия DreamWorks Animation объявила, что в разработке находится художественный фильм по мотивам сериала «Спирит. Дух свободы», режиссером которого является Илэйн Боган, а сорежиссером – Эннио Торресан. Также сообщалось, что сценарий напишет создатель анимационного сериала Ори Уоллингтон, а продюсером выступит Карен Фостер.

Это первый анимационный фильм, который был выпущен на экраны на основе эксклюзивного сериала стримингового сервиса Netflix.

Это первый полнометражный компьютерный фильм 2020-х годов, выпущенный DreamWorks Animation на основе телесериала.

Это четвертый случай в истории, когда продолжение анимационного фильма получило рейтинг выше, чем фильм-предшественник. Например, такие фильмы, как «Карапузы встречаются с Торнберри», «В поисках Дори» и «Шерлок Гномс» выходили с рейтингом PG от MPA, в то время как их предыдущие части – с рейтингом G.

Восьмой фильм студии DreamWorks Animation, ставший франшизой, после таких проектов, как «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу Панда», «Как приручить дракона», «Тролли», «Семейка Крудс» и «Босс-молокосос».

Это второй анимационный фильм студии Dreamworks Animation, который был основан на уже существующем анимационном фильме студии и является скорее спин-оффом, как фильм «Пингвины Мадагаскара», однако, в отличие от последнего, картина «Спирит непокорный» по-прежнему тесно связана с сериалом и находится в той же временной последовательности, что и сериал «Спирит. Дух свободы».

В мае 2020 года из-за пандемии COVID-19 все производство фильма велось в удаленном формате.

В ноябре 2020 года премьера фильма была перенесена на июнь 2021 года.

Для режиссера Илэйн Боган это первый полнометражный анимационный фильм.