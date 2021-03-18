Ганзель, Гретель и агентство магии, 2021

Добро пожаловать в сказочное королевство, где магия перестала быть чем-то экстраординарным. Но не все используют заклинания во благо, представляя для мирных граждан угрозу. С нечистыми на руку ведьмами и колдунами борется отважный суперагент Гретель, за плечами которой десятки раскрытых преступлений. На этот раз ей поручено вести секретное дело об исчезновении правителя. От решений сотрудницы отдела безопасности зависит будущее целого государства!
Расследование ставит агента с безупречной репутацией в тупик. Злодей, похитивший короля, не допустил ни единой ошибки. И без того непростая ситуация усложняется тем фактом, что в команде с Гретель работает Ганзель — ее родной брат, ступивший на кривую дорожку. В прошлом молодой человек осуществил не одну махинацию, из-за чего кровные родственники перестали общаться еще несколько лет назад. У вора появляется отличный шанс вернуть доверие сестренки и спасти королевство. Однако неисправимый преступник должен действовать в рамках закона, иначе его ждет тюремная камера.
Объединив усилия, Гретель и Ганзель пытаются выйти на след похитителя, использующего в качестве оружия темную магию. Безрассудные выходки братца позволяют агенту узнать о волшебной стране немало жутких тайн. Брат и сестра оказываются у замка, который принадлежит могущественной ведьме. Старинное здание под завязку напичкано хитроумными ловушками, представляющими для незваных гостей смертельную опасность. Чтобы пройти путь до конца, родственники вынуждены забыть о прежних разногласиях.
Сюжет анимационного фильма основан на знаменитой народной сказке братьев Гримм, впервые опубликованной в далеком 1812 году. Классика немецкой литературы неоднократно экранизировалась режиссерами со всех уголков мира. В 1983 году по мотивам этого произведения Тим Бертон («Труп невесты», «Эдвард руки-ножницы») снял свой первый полнометражный фильм в карьере, а в 2013 году страшилка легла в основу голливудского блокбастера Томми Вирколы «Охотники на ведьм». Последняя адаптация книги вышла на экраны в 2020 году. Ее поставил автор инди-хорроров Оз Перкинс.
Производством занималась российская студия Wizart Animation, известная по кассовой франшизе «Снежная королева». В числе продюсеров значатся Сергей Сельянов и его компания СТВ («Барбоскины на даче», «Карлик Нос»).
Несмотря на то, что основной сюжет закручен вокруг взрослых Ганзеля и Гретель, герои также появляются в детском возрасте.
Отечественный мультфильм был впервые анонсирован в 2019 году на Каннском кинорынке.
Режиссером выступил Алексей Цицилин, работавший над серией «Мульт в кино» и четырьмя частями «Снежной королевы». Традиционно для себя он также написал сценарий и руководил монтажом. Соавторами значатся художник Алексей Замыслов, постановщик хита «Волки и Овцы: Ход свиньей» Владимир Николаев, а также их зарубежные коллеги Джеффри Спенсер и АнаЛиса ЛаБьянко.
Музыку написали американские композиторы Брэд Джозеф Брик («Гравити Фолз) и Гэбриел Хэйс («Классный ниндзя»).
Изначально мультфильм носил простое название «Ганзель и Гретель».
Гретель - одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века – загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель – известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут помочь найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.