Ганзель, Гретель и агентство магии, 2021

Добро пожаловать в сказочное королевство, где магия перестала быть чем-то экстраординарным. Но не все используют заклинания во благо, представляя для мирных граждан угрозу. С нечистыми на руку ведьмами и колдунами борется отважный суперагент Гретель, за плечами которой десятки раскрытых преступлений. На этот раз ей поручено вести секретное дело об исчезновении правителя. От решений сотрудницы отдела безопасности зависит будущее целого государства!

Расследование ставит агента с безупречной репутацией в тупик. Злодей, похитивший короля, не допустил ни единой ошибки. И без того непростая ситуация усложняется тем фактом, что в команде с Гретель работает Ганзель — ее родной брат, ступивший на кривую дорожку. В прошлом молодой человек осуществил не одну махинацию, из-за чего кровные родственники перестали общаться еще несколько лет назад. У вора появляется отличный шанс вернуть доверие сестренки и спасти королевство. Однако неисправимый преступник должен действовать в рамках закона, иначе его ждет тюремная камера.

Объединив усилия, Гретель и Ганзель пытаются выйти на след похитителя, использующего в качестве оружия темную магию. Безрассудные выходки братца позволяют агенту узнать о волшебной стране немало жутких тайн. Брат и сестра оказываются у замка, который принадлежит могущественной ведьме. Старинное здание под завязку напичкано хитроумными ловушками, представляющими для незваных гостей смертельную опасность. Чтобы пройти путь до конца, родственники вынуждены забыть о прежних разногласиях.