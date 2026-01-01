The Babe, Babe, Babe Ruth: rebelde, amante y leyenda, A História de Babe Ruth, Ânsia de Viver, Babe, le bambino, El gran Babe, El ídolo, Gentleman Babe, Legendaarinen Babe, The Babe - Ein amerikanischer Traum, The Babe - La leggenda, Um Homem Chamado Babe, Бейб Рут, Бэйб, 全垒打王, 全垒打王-贝比鲁斯, 夢を生きた男 ザ・ベーブ, 盖世波牛, Babe, The (1992)
Рейтинг фильма
6.4
Оцените10 голосов
5.9IMDb
Цитаты
Brother Mathiasпосле того, как Бэйб Рут разбил окно хоум-раном, мне не жаль. Я ждал 30 лет, чтобы святой Франциск показал мне чудо. Думаю, оно наконец-то случилось.
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