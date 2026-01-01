Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бэйб был только один
6.4
Киноафиша Фильмы Бэйб был только один
6.4

Бэйб был только один

, 1992
The Babe
США / драма / 18+
Постер фильма Бэйб был только один
6.4

О фильме

Феноменальная история Бэйба Рута — от тяжелых дней в Балтиморском сиротском приюте до головокружительного взлета и превращения в звезду бейсбола.

В ролях

Джон Гудман
Джон Гудман
Babe Ruth
Келли МакГиллис
Келли МакГиллис
Claire Ruth
Трини Альварадо
Helen Ruth
Брюс Бокслайтнер
Jumpin' Joe Dugan
Питер Донат
Frazee
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Brother Mathias
Дж. К. Куин
Дж. К. Куин
Jack Dunn
Joseph Ragno
Huggins
Ричард Тайсон
Guy Bush
Ральф Марреро
Ping
Режиссер Артур Хиллер
Сценарист John Fusco
Композитор Элмер Бернстайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 17 апреля 1992
Дата выхода
23 апреля 1992 Германия
17 апреля 1992 США
17 апреля 1992 Финляндия K-12
MPAA PG
Сборы в мире $19 930 973
Производство Universal Pictures, Waterhorse Productions, Finnegan/Pinchuk Productions
Другие названия
The Babe, Babe, Babe Ruth: rebelde, amante y leyenda, A História de Babe Ruth, Ânsia de Viver, Babe, le bambino, El gran Babe, El ídolo, Gentleman Babe, Legendaarinen Babe, The Babe - Ein amerikanischer Traum, The Babe - La leggenda, Um Homem Chamado Babe, Бейб Рут, Бэйб, 全垒打王, 全垒打王-贝比鲁斯, 夢を生きた男 ザ・ベーブ, 盖世波牛, Babe, The (1992)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Бэйб был только один

Курочка. Пух и прах
Курочка. Пух и прах драма, семейный
2025, Германия / Венгрия / Греция
7.0
Мистер 3000
Мистер 3000 комедия, драма, мелодрама
2004, США
5.0
Король Ральф
Король Ральф комедия, мелодрама
1991, США
5.0
Высшая лига
Высшая лига спорт, комедия
1989, США
7.0
Жутко громко и запредельно близко
Жутко громко и запредельно близко драма
2012, США
6.0
Обвиняемые
Обвиняемые драма
1988, США
7.0
Стелла
Стелла драма
1990, США
7.0
Операция "Арго"
Операция "Арго" драма
2012, США
7.0
Автора! Автора!
Автора! Автора! драма, семейный, мелодрама, комедия
1982, США
6.0
Экипаж
Экипаж драма
2012, США
7.0
Крученый мяч
Крученый мяч драма
2012, США
7.0
1 a Minute
1 a Minute драма
2010, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше