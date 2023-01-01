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Фильмы про медведей
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Фильмы про медведей

Подборка фильмов про медведей включает фильмы в которых человек вступает во взаимодействие или отчаянное противостояние с этими внушительными и очень опасными животными.

Все 37 Онлайн
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Кокаиновый медведь
Кокаиновый медведь
триллер 2023, США
6.0
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
анимация 2023, Китай
7.0
На ощупь
На ощупь
драма, триллер 2022, Россия
7.0
Приключения Тедди
Приключения Тедди
семейный 2022, Норвегия
6.0
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
анимация 2022, Великобритания / США
0.0
Мишки-обнимашки
Мишки-обнимашки
анимация 2022, Польша / Китай
5.0
Тайна парка развлечений
Тайна парка развлечений
анимация 2021, Китай
4.0
Смотрите за 1
Спасти Панду
Спасти Панду
семейный, фэнтези 2020, Южная Корея
6.0
Рождество трёх медведей
Рождество трёх медведей
семейный 2020, США
4.0
Улей
Улей
драма 2020, Турция
5.0
Тедди
Тедди
комедия, драма, ужасы 2020, Франция
6.0
Большое путешествие
Большое путешествие
анимация 2019, Россия / США
5.0
Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие
Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие
анимация 2019, Индия / США
3.0
Медведи Камчатки. Начало жизни
Медведи Камчатки. Начало жизни
документальный 2018, Россия
7.0
Кристофер Робин
Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный 2018, США
7.0
Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства
Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства
анимация 2018, США
3.0
Братья Медведи: Тайна трех миров
Братья Медведи: Тайна трех миров
анимация, детский 2018, Китай
6.0
Смотрите за 1
Прощай, Кристофер Робин
Прощай, Кристофер Робин
семейный, биография, исторический 2017, США
7.0
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
Книга джунглей
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.0
Третий лишний 2
Третий лишний 2
комедия 2015, США
5.0
Гризли
Гризли
триллер, ужасы, боевик 2015, США / Канада
4.0
Ученик чудовища
Ученик чудовища
анимация, аниме 2015, Япония
8.0
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Любимчики в поисках радуги
Любимчики в поисках радуги
анимация 2014, Испания
6.0
Роковой маршрут
Роковой маршрут
ужасы, триллер, драма 2014, Канада
6.0
Гризли
Гризли
триллер, боевик 2013, США
5.0
Арктика IMAX 3D
Арктика IMAX 3D
документальный 2012, США
6.0
Как приручить медведя
Как приручить медведя
приключения, анимация, семейный 2011, Дания
4.0
Третий лишний
Третий лишний
комедия 2011, США
7.0
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