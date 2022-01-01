Фильмы про лошадей способны привить вашему ребенку любовь и уважение к окружающему миру. В нашей специальной подборке можно найти знаменитый фильм про щенка и лошадь, который точно не оставит вас равнодушными. Кроме того, здесь есть сразу несколько картин, посвященных дружбе лошадей и людей, а также бесконечной преданности первых. Кинокартины про лошадей сложно назвать популярным — в год выходит примерно по одной ленте подобной тематики. Тем не менее оно продолжает по-настоящему цениться той частью зрительской аудитории, которая любят простые и добрые истории.