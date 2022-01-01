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Фильмы про лошадей
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Фильмы про лошадей

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Спирит Непокорный
Спирит Непокорный
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, вестерн, приключения, семейный
2021, США
Восточный ветер. Великий Ураган
Восточный ветер. Великий Ураган
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, семейный
2021, Германия
Лошадь мечты
Лошадь мечты
5.0
драма
2020, Великобритания
Принцесса Эмми
Принцесса Эмми
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2019, Бельгия / Великобритания / Германия
Гнездо
Гнездо
6.0
триллер
2019, США
Угоняя лошадей
Угоняя лошадей
6.0
драма
2019, Норвегия / Швеция / Дания
Мустанг
Мустанг
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2019, Франция / США
В погоне за ветром
В погоне за ветром
Смотреть за 1 рубль
6.0
спорт, биография, драма
2019, Австралия
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный
2019, Германия
Пегас: Волшебный пони
Пегас: Волшебный пони
4.0
семейный, фэнтези
2019, США
Кавалерия
Кавалерия
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, военный
2018, США
Девица
Девица
Смотреть за 1 рубль
5.0
вестерн, комедия, драма
2018, США
В поисках единорога
В поисках единорога
2.0
фэнтези
2018, США
Вторая жизнь
Вторая жизнь
Смотреть за 1 рубль
7.0
вестерн, драма
2018, США
Сказ о Петре и Февронии
Сказ о Петре и Февронии
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский, приключения
2017, Россия
My Little Pony в кино
My Little Pony в кино
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский
2017, США / Канада
Восточный ветер 3: Наследие Оры
Восточный ветер 3: Наследие Оры
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, приключения
2017, Германия
Джейн берет ружье
Джейн берет ружье
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, боевик, вестерн
2016, США
Отпетые напарники
Отпетые напарники
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
Восточный ветер-2
Восточный ветер-2
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, драма, семейный
2015, Германия
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Фильмы про лошадей способны привить вашему ребенку любовь и уважение к окружающему миру. В нашей специальной подборке можно найти знаменитый фильм про щенка и лошадь, который точно не оставит вас равнодушными. Кроме того, здесь есть сразу несколько картин, посвященных дружбе лошадей и людей, а также бесконечной преданности первых. Кинокартины про лошадей сложно назвать популярным — в год выходит примерно по одной ленте подобной тематики. Тем не менее оно продолжает по-настоящему цениться той частью зрительской аудитории, которая любят простые и добрые истории.

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