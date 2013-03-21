Восточный ветер, 2013

В последнее время юная Мика вела себя не лучшим образом. Оценки за учебный год снизились. К тому же, девочка провинилась перед родителями. В наказание они решают отменить запланированную поездку в детский лагерь, куда подросток собиралась отправиться с подругой. Взамен Мике придется провести лето на бабушкиной ферме и готовиться к школе. Но девочка не настроена учиться. Она находит себе нового друга – неукротимого жеребца по кличке Оствинд.
Из-за плохой успеваемости в школе родители отправляют 14-летнюю Мику на всё лето на ферму к строгой бабушке. Однако там помимо сидения над книжками у неё неожиданно находится другое занятие. В отдалённом амбаре она находит дикого жеребца по имени Восточный ветер. Никто на ферме не в состоянии приручить его.
Как по волшебству чувствующая привязанность к лошади Мика однажды ночью прокрадывается в амбар. Так начинается их необычная дружба. Сможет ли она вопреки всему укротить Восточный ветер?