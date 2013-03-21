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Восточный ветер Восточный ветер
Киноафиша Фильмы Восточный ветер
Ostwind - Zusammen sind wir frei

Восточный ветер, 2013

2013 / Германия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В последнее время юная Мика вела себя не лучшим образом. Оценки за учебный год снизились. К тому же, девочка провинилась перед родителями. В наказание они решают отменить запланированную поездку в детский лагерь, куда подросток собиралась отправиться с подругой. Взамен Мике придется провести лето на бабушкиной ферме и готовиться к школе. Но девочка не настроена учиться. Она находит себе нового друга – неукротимого жеребца по кличке Оствинд.

  • Картина завоевала несколько наград. Ее удостоили звания «особо ценный фильм» немецкого кинематографа. А на кинофестивале в Мюнхене исполнительница главной роли получила приз как лучшая молодая актриса. Там же наградили режиссера.
  • Лента была крайне успешной, поэтому создатели задумались о съемках продолжения, хотя и в новой форме. Сценаристы, работавшие над первой частью, написали роман, который лег в основу второго фильма. Книга за несколько недель стала одной из самых продаваемых. И в мае 2015 года в кинопрокат вышел сиквел.
  • Существуют в общей сложности 3 продолжения. Каждое из них критики оценили положительно.
  • Съемки велись в Германии, по большей части они проходили на территории Гессена.

Из-за плохой успеваемости в школе родители отправляют 14-летнюю Мику на всё лето на ферму к строгой бабушке. Однако там помимо сидения над книжками у неё неожиданно находится другое занятие. В отдалённом амбаре она находит дикого жеребца по имени Восточный ветер. Никто на ферме не в состоянии приручить его.

Как по волшебству чувствующая привязанность к лошади Мика однажды ночью прокрадывается в амбар. Так начинается их необычная дружба. Сможет ли она вопреки всему укротить Восточный ветер?

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 2 апреля 2020
Премьера в мире 21 марта 2013
Возраст 18+
Режиссер
Катя Фон Гарнье
Катя Фон Гарнье
В ролях
Марвин Линке
Нина Кронягер
Нина Кронягер
Тило Прюкнер
Юрген Фогель
Юрген Фогель
Детлев Бук
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Восточный ветер 2 постера
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Восточный ветер

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