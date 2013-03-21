Восточный ветер, 2013

Из-за плохой успеваемости в школе родители отправляют 14-летнюю Мику на всё лето на ферму к строгой бабушке. Однако там помимо сидения над книжками у неё неожиданно находится другое занятие. В отдалённом амбаре она находит дикого жеребца по имени Восточный ветер. Никто на ферме не в состоянии приручить его.

Как по волшебству чувствующая привязанность к лошади Мика однажды ночью прокрадывается в амбар. Так начинается их необычная дружба. Сможет ли она вопреки всему укротить Восточный ветер?