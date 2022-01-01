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И вот пришел Бумбо
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И вот пришел Бумбо, 1984

1984 / СССР
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Александра больна, и цирковой служитель Костя предлагает лечить её возрождением интереса к жизни. Девочка просит отца достать ей живого слона…
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1984
Возраст 0+
Режиссер
Надежда Кошеверова
Надежда Кошеверова
В ролях
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Все актеры и съемочная группа
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