Осенним утром во время прогулки десятилетняя девочка, обитательница фермы среди гор Восточной Франции, встречает молодую лисицу, которая тут же убегает. Взволнованная встречей, героиня тратит все свое свободное время на поиски очаровавшего ее лисенка. Ее усилия дают плоды, и постепенно таинственный зверь и девочка становятся друзьями.
Одним прекрасным осенним утром на лесной тропинке девочка заметила лисичку. Она не испугалась зверька и подошла к нему. Так начинается самая удивительная история их дружбы. Благодаря своему новому другу, девочка открывает для себя таинственный мир дикой природы. Ребенка ждут невероятные приключения, которые изменят ее жизнь.
|8 августа 2008
|Великобритания
|27 декабря 2007
|Германия
|31 октября 2008
|Дания
|21 марта 2008
|Италия
|27 декабря 2007
|Нидерланды
|6
|29 февраля 2008
|США
|21 марта 2008
|Франция
|TP