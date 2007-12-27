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Постер фильма Лисенок и девочка
6.9
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6.9

Лисенок и девочка

, 2007
Le renard et l'enfant
Франция / приключения, детский / 18+
Постер фильма Лисенок и девочка
6.9

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Осенним утром во время прогулки десятилетняя девочка, обитательница фермы среди гор Восточной Франции, встречает молодую лисицу, которая тут же убегает. Взволнованная встречей, героиня тратит все свое свободное время на поиски очаровавшего ее лисенка. Ее усилия дают плоды, и постепенно таинственный зверь и девочка становятся друзьями.

  • Первый художественный и второй по счету полнометражный фильм режиссера Люка Жаке после документального фильма об императорских пингвинах «Птицы-2: Путешествие на край света».
  • Источником вдохновения для сценария послужила встреча Люка Жаке с лисой, когда тот был ребенком, а также сюжет с лисом из сказки-притчи «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
  • На роль девочки претендовали более 800 кандидаток. Интересным совпадением стало соответствие рыжих волос Бертиль Ноэль-Брюно, выбранной на роль, цвету меха лисы. Изначально Люк Жаке просил директора по кастингу Татьяну Виалле выбрать кого угодно, только не рыжеволосого ребенка. Режиссер поменял свое мнение сразу же после встречи с Бертиль Ноэль-Брюно.
  • Для съемок с Бертиль Ноэль-Брюно были задействованы ручные лисы, а животных в дикой природе снимали в Абруццо, Италия.
  • Съемки проходили на протяжении всех четырех сезонов года.

Одним прекрасным осенним утром на лесной тропинке девочка заметила лисичку. Она не испугалась зверька и подошла к нему. Так начинается самая удивительная история их дружбы. Благодаря своему новому другу, девочка открывает для себя таинственный мир дикой природы. Ребенка ждут невероятные приключения, которые изменят ее жизнь.

В ролях

Изабель Карре
Изабель Карре
L'enfant adulte
Бертий Ноэль-Брюно
L'enfant
Thomas Laliberté
Le petit garçon
Camille Lambert
Judie
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Narrator
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Narrator
Режиссер Люк Жаке
Сценарист Люк Жаке, Эрик Рогнар
Композитор Евгений Гальперин, Alice Lewis, Дэвид Рейес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 3 апреля 2008
Премьера в мире 27 декабря 2007
Дата выхода
8 августа 2008 Великобритания
27 декабря 2007 Германия
31 октября 2008 Дания
21 марта 2008 Италия
27 декабря 2007 Нидерланды 6
29 февраля 2008 США
21 марта 2008 Франция TP
MPAA G
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $29 610 210
Производство Bonne Pioche, France 3 Cinéma, Wild Bunch
Другие названия
Le renard et l'enfant, The Fox and the Child, Het vosje en het meisje, The Fox & the Child, A Raposa e a Criança, A Raposa e a Menina, A róka és a gyerek, Arkadaşım Tilki, Der Fuchs und das Mädchen, Flickan och räven, La niña y el zorrito, La volpe e la bambina, Lapsa un meitene, Lisica i devojčica, Mergaite ir lape, Mój przyjaciel lis, Pigen og ræven, Rebane ja laps, Reven og jenta, To paidi kai i alepou, Tyttö ja kettu, Una amistad inolvidable, Una amistat inoblidable, Το παιδί και η αλεπού, Девочка и лисенок, Лисицата и детето, きつねと私の12か月, 狐狸與我, Flickan & Räven

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 28 мая 2021

Отзывы о фильме

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