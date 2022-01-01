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Фильмы про собак
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Фильмы про собак

Все 101 Онлайн
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Лулу и Бриггс
Лулу и Бриггс
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения
2022, США
Круэлла
Круэлла
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
2021, США
Зов предков
Зов предков
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2020, США
Спасти Панду
Спасти Панду
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, фэнтези
2020, Корея
Хищники
Хищники
6.0
комедия
2020, Россия
Парадоксы
Парадоксы
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2020, Россия
Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
3.0
фэнтези, комедия, семейный, боевик
2020, США
Собачья жизнь 2
Собачья жизнь 2
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8.0
семейный
2019, США
Приключения Реми
Приключения Реми
7.0
драма
2019, Франция
Суперпёс и Турбокот
Суперпёс и Турбокот
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, приключения
2019, США
Путь домой
Путь домой
8.0
приключения, семейный
2019, США
Зеленее травы
Зеленее травы
6.0
комедия
2019, США
Невероятный мир глазами Энцо
Невероятный мир глазами Энцо
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия
2019, США
Моя собака Идиот
Моя собака Идиот
6.0
комедия
2019, Франция / Бельгия
Затерянное львиное королевство
Затерянное львиное королевство
6.0
приключения, фэнтези, анимация
2019, США
Бешенство
Бешенство
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер, ужасы
2019, Испания
Эллипс
Эллипс
Смотреть за 1 рубль
2.0
фантастика
2019, США
Моя собака — герой
Моя собака — герой
4.0
семейный
2019, США / Венгрия
Гурвинек. Волшебная игра
Гурвинек. Волшебная игра
Смотреть за 1 рубль
2.0
анимация, семейный, приключения
2018, Россия / Чехия / Бельгия / Дания
Славные пташки
Славные пташки
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2018, Бельгия / Исландия
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Кино про собак, как правило, снимается для семейного просмотра. В нашей подборке вы найдете лучшие фильмы про собак, в том числе диснеевскую классику, нетривиальные комедии из 90-х, полицейские истории, а также ностальгические роуд-муви. Милые и ласковые, дружелюбные и заботливые, бесстрашные и бесконечно преданные друзья человека способны сделать любой, даже самый банальный сюжет чуточку лучше. Смотреть фильмы про собак особенно приятно в компании собственного питомца, который всегда рад провести время с любимым хозяином.

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