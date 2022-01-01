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Фильмы про животных
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Фильмы про животных

Все 175 Онлайн
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Круэлла
Круэлла
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8.0
комедия
2021, США
Агнец
Агнец
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6.0
драма, ужасы, мистика
2021, Исландия / Швеция / Польша
Братцы Кролики: Байки старого замка
Братцы Кролики: Байки старого замка
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0.0
детский, приключения, семейный
2021, Россия
Прыг-скок: В поисках сокровищ
Прыг-скок: В поисках сокровищ
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0.0
анимация, семейный
2020, Казахстан / Россия
Куриный забег
Куриный забег
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6.0
анимация
2020, Норвегия
Спасти Панду
Спасти Панду
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, фэнтези
2020, Корея
Осторожно, Кенгуру!
Осторожно, Кенгуру!
5.0
комедия
2020, Германия
Бараны
Бараны
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, комедия
2020, Австралия
Упс... Приплыли!
Упс... Приплыли!
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7.0
приключения, анимация, комедия
2020, Ирландия / Люксембург
Белая дорога Эльзы
Белая дорога Эльзы
0.0
драма, приключения, семейный
2020, Россия
Пушистые спасатели
Пушистые спасатели
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4.0
анимация, семейный, фэнтези
2020, Австралия
Царь зверей
Царь зверей
5.0
анимация, детский
2019, Пакистан
Большое путешествие
Большое путешествие
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2019, Россия / США
Суперпёс и Турбокот
Суперпёс и Турбокот
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, приключения
2019, США
Маугли дикой планеты
Маугли дикой планеты
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6.0
анимация
2019, США
Кот под прикрытием
Кот под прикрытием
6.0
анимация
2019, Китай / Франция
Невероятный мир глазами Энцо
Невероятный мир глазами Энцо
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия
2019, США
Моя собака Идиот
Моя собака Идиот
6.0
комедия
2019, Франция / Бельгия
Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие
Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие
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3.0
анимация
2019, Индия / США
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
Смотреть за 1 рубль
4.0
анимация, детский
2019, Корея
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Фильмы про животных продолжают пользоваться большой популярностью, особенно у зрителей младшего и среднего школьного возраста. В нашей уникальной подборке собраны не только фильмы про животных для семейного просмотра, но и документальное кино, выполняющее одновременно развлекательную и познавательную роль, а также фильмы про дружбу между человеком и животным. Такое кино — идеальный вариант для тех, кто ищет способ занять своих детей чем-то полезным. Смотреть фильмы про животных лучше всего в компании всей семьи, чтобы у каждого была возможность поделиться с другим своими впечатлениями, эмоциями и мыслями относительно главных героев.

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