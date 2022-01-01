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Лучшие фильмы про животных для детей
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Лучшие фильмы про животных для детей

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Зов предков
Зов предков
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8.0
приключения, анимация, семейный
2020, США
Конь Юлий и большие скачки
Конь Юлий и большие скачки
7.0
анимация, детский
2020, Россия
Барбоскины на даче
Барбоскины на даче
6.0
анимация, детский, семейный
2020, Россия
Лесси. Возвращение домой
Лесси. Возвращение домой
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5.0
семейный, драма, приключения
2020, Германия
Король Лев
Король Лев
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, семейный
2019, США
Дамбо
Дамбо
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, фэнтези, приключения
2019, США
Королевский корги
Королевский корги
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6.0
анимация
2019, Бельгия
Думай как собака
Думай как собака
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5.0
комедия
2019, США
Кролик Питер
Кролик Питер
7.0
анимация, семейный, детский
2018, США
Псы под прикрытием
Псы под прикрытием
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7.0
комедия, приключения, семейный
2018, США / Великобритания
Маленькая мисс Дулиттл
Маленькая мисс Дулиттл
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, комедия, семейный
2018, Германия
Дельфин Берни
Дельфин Берни
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5.0
комедия, боевик, семейный
2018, Канада
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
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7.0
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
Восточный ветер 3: Наследие Оры
Восточный ветер 3: Наследие Оры
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6.0
семейный, приключения
2017, Германия
Жираф Раф
Жираф Раф
6.0
семейный
2017, Нидерланды / Бельгия / Германия
Зверополис
Зверополис
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8.0
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
Книга джунглей
Книга джунглей
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7.0
драма, приключения, фэнтези
2016, США
Рождённый в Китае
Рождённый в Китае
7.0
приключения, семейный
2016, США / Великобритания / Китай
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
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7.0
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
Восточный ветер
Восточный ветер
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный
2013, Германия
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Детский кинематограф – направление, которое помогает не только развлечь и развеселить малышню, но и преподнести в игровой форме жизненные истины, помочь родителям развить в своем ребенке эмпатию, умение дружить и заботиться о других.

Пять лучших фильмов про животных, которые можно показать детям

Веселые и трогательные, местами печальные, но хорошо завершающиеся, фильмы о животных всегда занимают маленьких зрителей. А в образах и поведении милых зверушек можно рассмотреть и характерные для людей черты.

Маленькая мисс Дулитл

Одиннадцатилетняя Лилиан обладает потрясающей способностью общаться с животными. К сожалению, дар понимать язык зверей приносит ей только неприятности: диалоги пугают окружающих, и семья вынуждена постоянно переезжать. Сверстники не горят желанием общаться со странной девочкой, и ее единственным другом становится пес Бонсай. После очередной смены места жительства Лилиан обещает родителям больше не разговаривать со зверями, но в первый же день в новой школе оказывается на экскурсии в зоопарке и случайно подслушивает разговор местных обитателей. Оказывается, из зоопарка регулярно пропадают звери.

Главная героиня принимает решение расследовать странное дело.

Кролик Питер

Семья кроликов беззаботно жила в английской глубинке, пока по соседству не поселился старый и озлобленный на весь мир Макгрегор. Отец Питера, отправившись в сад нового жителя деревни, был пойман и отправился в начинку для пирога. В отместку Питер и другие жители леса постоянно разоряют злополучный участок. Когда становится известно, что Макгрегор умер, в лесу наступает праздник, но зверькам не приходится долго радоваться: из Лондона приезжает наследник скончавшегося, Томас, который застает ушастую банду за празднованием события прямо в доме бывшего врага.

Потомок злобного соседа кроликов развязывает новое противостояние за земли.

Восточный ветер

Вместо поездки с друзьями на морской берег школьница Мика, чей учебный год завершился неподобающими результатами, отправляется на лето к строгой бабушке, владелице поместья Кальтенбах. Родители уверены, что под руководством родственницы девочка сосредоточится на учебе. Приехав на ферму, главная героиня узнает, что Мария Кальтенбах занимается разведением лошадей. Мика никогда не интересовалась этими животными, но среди остальных она замечает Оствинда, неукротимого коня, которого никто не понимает.

Воспитать вздорного жеребца никто не в силах, и его собираются продать, но девочка неожиданно находит с ним общий язык.

Бетховен

Джордж поддается на уговоры своих детей забрать домой прелестного щенка, который чудом не стал подопытным у безжалостного и беспринципного ветеринара. Пушистая кроха вырастает в огромного сенбернара, а вместе с его размерами растет и масштаб проделок. Пока глава семейства пытается сконцентрироваться на работе, где его ждет важная сделка, дом превращается в полный кавардак, а все домочадцы оказываются в эпицентре противостояния с тем самым ветеринаром, не оставляющим надежду заполучить необычайно умного пса для своих экспериментов.

Лесси: Возвращение домой

Прелестная колли по кличке Лесси – умнейшая собака и верный друг маленького Флориана. Когда папа мальчика теряет работу, семья перебирается из хорошего дома в тесную каморку, хозяйка которой категорически запрещает въезжать с домашними животными. Лесси попадает к добрым знакомым семейства – обедневшему аристократу и его внучке. Но при первой же возможности колли убегает и отправляется в долгий путь, чтобы найти свой дом – дом, где ее ждет хозяин.

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