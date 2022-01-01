Детский кинематограф – направление, которое помогает не только развлечь и развеселить малышню, но и преподнести в игровой форме жизненные истины, помочь родителям развить в своем ребенке эмпатию, умение дружить и заботиться о других.

Пять лучших фильмов про животных, которые можно показать детям

Веселые и трогательные, местами печальные, но хорошо завершающиеся, фильмы о животных всегда занимают маленьких зрителей. А в образах и поведении милых зверушек можно рассмотреть и характерные для людей черты.

Маленькая мисс Дулитл

Одиннадцатилетняя Лилиан обладает потрясающей способностью общаться с животными. К сожалению, дар понимать язык зверей приносит ей только неприятности: диалоги пугают окружающих, и семья вынуждена постоянно переезжать. Сверстники не горят желанием общаться со странной девочкой, и ее единственным другом становится пес Бонсай. После очередной смены места жительства Лилиан обещает родителям больше не разговаривать со зверями, но в первый же день в новой школе оказывается на экскурсии в зоопарке и случайно подслушивает разговор местных обитателей. Оказывается, из зоопарка регулярно пропадают звери.

Главная героиня принимает решение расследовать странное дело.

Кролик Питер

Семья кроликов беззаботно жила в английской глубинке, пока по соседству не поселился старый и озлобленный на весь мир Макгрегор. Отец Питера, отправившись в сад нового жителя деревни, был пойман и отправился в начинку для пирога. В отместку Питер и другие жители леса постоянно разоряют злополучный участок. Когда становится известно, что Макгрегор умер, в лесу наступает праздник, но зверькам не приходится долго радоваться: из Лондона приезжает наследник скончавшегося, Томас, который застает ушастую банду за празднованием события прямо в доме бывшего врага.

Потомок злобного соседа кроликов развязывает новое противостояние за земли.

Восточный ветер

Вместо поездки с друзьями на морской берег школьница Мика, чей учебный год завершился неподобающими результатами, отправляется на лето к строгой бабушке, владелице поместья Кальтенбах. Родители уверены, что под руководством родственницы девочка сосредоточится на учебе. Приехав на ферму, главная героиня узнает, что Мария Кальтенбах занимается разведением лошадей. Мика никогда не интересовалась этими животными, но среди остальных она замечает Оствинда, неукротимого коня, которого никто не понимает.

Воспитать вздорного жеребца никто не в силах, и его собираются продать, но девочка неожиданно находит с ним общий язык.

Бетховен

Джордж поддается на уговоры своих детей забрать домой прелестного щенка, который чудом не стал подопытным у безжалостного и беспринципного ветеринара. Пушистая кроха вырастает в огромного сенбернара, а вместе с его размерами растет и масштаб проделок. Пока глава семейства пытается сконцентрироваться на работе, где его ждет важная сделка, дом превращается в полный кавардак, а все домочадцы оказываются в эпицентре противостояния с тем самым ветеринаром, не оставляющим надежду заполучить необычайно умного пса для своих экспериментов.

Лесси: Возвращение домой

Прелестная колли по кличке Лесси – умнейшая собака и верный друг маленького Флориана. Когда папа мальчика теряет работу, семья перебирается из хорошего дома в тесную каморку, хозяйка которой категорически запрещает въезжать с домашними животными. Лесси попадает к добрым знакомым семейства – обедневшему аристократу и его внучке. Но при первой же возможности колли убегает и отправляется в долгий путь, чтобы найти свой дом – дом, где ее ждет хозяин.