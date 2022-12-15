Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2020

Лучшие драмы 2020 года

Ее заветное желание
1 Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.6
Оцените
Смотреть онлайн
Небо
2 Небо
военный, драма 2020, Россия
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Отец
3 Отец
драма 2020, Великобритания / Франция
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вайолет Эвергарден. Фильм
4 Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лёд 2
5 Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.2
Оцените
Огонь
6 Огонь
драма 2020, Россия
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пальма
7 Пальма
драма 2020, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Подольские курсанты
8 Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Город тайн
9 Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Один вдох
10 Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.7
Оцените
Великий
11 Великий
драма 2020, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мулан
12 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Красный призрак
13 Красный призрак
драма, исторический 2020, Россия
7.1
Оцените
Восемь сотен
14 Восемь сотен
военный, драма 2020, Китай
7.1
Оцените
Чернобыль
15 Чернобыль
драма, исторический 2020, Россия
6.6
Оцените
Скандал
16 Скандал
драма 2020, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Стрельцов
17 Стрельцов
биография, спорт, драма 2020, Россия
6.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Небесная команда
18 Небесная команда
драма, спорт 2020, Россия / Беларусь
5.8
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Приложение киноафиши