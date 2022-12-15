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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2012

Рейтинг фильмов в жанре драма 2012 года

Гонка
1 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
2 Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
мелодрама, драма 2012, Испания
8.0
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Экипаж
3 Экипаж
драма 2012, США
7.9
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Темный рыцарь: Возрождение легенды
4 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
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Заложница 2
5 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
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Самый пьяный округ в мире
6 Самый пьяный округ в мире
драма, криминал 2012, США
7.6
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Мрачные тени
7 Мрачные тени
ужасы, драма 2012, США
7.6
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Отверженные
8 Отверженные
мюзикл, драма 2012, Великобритания
7.6
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Жизнь Пи
9 Жизнь Пи
приключения, драма 2012, США / Китай
7.5
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Женщина в черном
10 Женщина в черном
триллер, ужасы, драма 2012, Великобритания
7.5
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Анна Каренина
11 Анна Каренина
драма 2012, Великобритания
7.4
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Мой парень - псих
12 Мой парень - псих
комедия, драма 2012, США
7.4
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Духless
13 Духless
драма 2012, Россия
7.3
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Голодные игры
14 Голодные игры
триллер, драма, фантастика 2012, США
7.3
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Шаг вперед 4
15 Шаг вперед 4
мелодрама, драма, мюзикл 2012, США
7.3
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Место под соснами
16 Место под соснами
драма, криминал 2012, США
7.2
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Патруль
17 Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.2
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Хорошо быть тихоней
18 Хорошо быть тихоней
драма, мелодрама 2012, США
7.2
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Покорители волн
19 Покорители волн
спорт, драма 2012, США
7.2
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Хроника
20 Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.2
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Параллельные миры
21 Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.2
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Новый Человек-паук
22 Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.1
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Война миров Z
23 Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма 2012, США / Мальта
7.1
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Август. Восьмого
24 Август. Восьмого
драма, военный 2012, Россия
7.0
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Кококо
25 Кококо
драма 2012, Россия
6.5
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Прометей
26 Прометей
боевик, драма, фантастика, ужасы 2012, США
5.8
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Кон-Тики
27 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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Джентльмены, удачи!
28 Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия 2012, Россия
5.5
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Космополис
29 Космополис
драма 2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.2
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