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Джентльмены, удачи! Джентльмены, удачи!
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Джентльмены, удачи!, 2012

2012 / Россия
5.4 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Современная вариация на тему легендарной советской комедии об уголовнике-рецидивисте и его законопослушном двойнике. Детский аниматор Леша Трешкин как две капли воды похож на опасного вора Семена Измайлова по кличке Смайлик, похитившего из музея бесценные золотые доспехи. Завербованному Трешкину приходится отправиться в Египет, где отбывают наказание подручные Смайлика, и под видом криминального авторитета выбить из арестованных информацию о местонахождении украденных ценностей.

  • Несмотря на то, что действие картины разворачивается зимой, съемки проходили летом в Петербурге. Финальные сцены кинематографисты снимали в литейном цехе Кировского завода при температуре +40.
  • Роль Феди исполнил Гоша Баранов, сын режиссера картины Александра Баранова.
  • Сменить фамилию главного героя с Трошкина на Трешкина предложил Сергей Безруков.
  • Режиссер Александр Баранов и актер Сергей Безруков ранее уже работали вместе на съемочной площадке сериала «Участок».
  • В связи с нестабильной политической ситуацией в Египте съемки “египетских” сцен на самом деле проходили в Израиле. Однажды Антон Богданов, сыгравший Мухина, по забывчивости вышел в город в футболке своего героя с надписью «I love Egypt», вызвав этим поступком негодование местных жителей.

Молодой аниматор детского центра Леша Трешкин — инфантильный и жизнерадостный «хипстер» — оказывается двойником опаснейшего вора и убийцы Смайлика (так его прозвали за привычку улыбаться перед тем, как убить). Смайлик похищает из музея Санкт-Петербурга национальный символ Казахстана — Доспех Золотого Воина. Молодая красивая лейтенант полиции Ирина Славина ловит Трешкина, и «современными» полицейскими методами заставляет его помочь следствию. Выбора нет, иначе Трешкин сядет как настоящий преступник.

Так Трешкин оказывается в Египте, где сидят двое подельников Смайлика — молодой воришка-оптимист Муха и матёрый мрачный Шатун. Начинается безумная череда приключений, — побег под прикрытием песчаной бури, гонки на грузовиках, переодевание в паранджи. Пытаясь выкрутиться из создавшейся ситуации, Трешкин неожиданно понимает, что из безответственного слабака превращается в человека, от которого зависит свобода и жизнь других. Но когда реальный Смайлик выходит на сцену, Трешкину придется решиться на настоящий подвиг, чтобы в этот новый год спасти и себя, и Славину, и своих новых друзей. А главное — найти любовь.

5.4 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 26 декабря 2012
Премьера в мире 26 декабря 2012
Возраст 6+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Александр Баранов
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Антон Богданов
Антон Богданов
Марина Петренко
Марина Петренко
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Vikusikkrasotusik 2 апреля 2015, 12:51
Давно я не писала отзывов!!! И вот-решилась!
Шли с друзьями на фильм, в сомнениях,т.к. прочитали отзывы на этом сайте. и увидели рейтинг фильма… Читать дальше…
dfhby 2 апреля 2015, 12:51
✊ Только что вернулся, фильм очень слабый, зал сидел в гробовой тишине,потеряное время.
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