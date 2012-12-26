Джентльмены, удачи!, 2012

Молодой аниматор детского центра Леша Трешкин — инфантильный и жизнерадостный «хипстер» — оказывается двойником опаснейшего вора и убийцы Смайлика (так его прозвали за привычку улыбаться перед тем, как убить). Смайлик похищает из музея Санкт-Петербурга национальный символ Казахстана — Доспех Золотого Воина. Молодая красивая лейтенант полиции Ирина Славина ловит Трешкина, и «современными» полицейскими методами заставляет его помочь следствию. Выбора нет, иначе Трешкин сядет как настоящий преступник.

Так Трешкин оказывается в Египте, где сидят двое подельников Смайлика — молодой воришка-оптимист Муха и матёрый мрачный Шатун. Начинается безумная череда приключений, — побег под прикрытием песчаной бури, гонки на грузовиках, переодевание в паранджи. Пытаясь выкрутиться из создавшейся ситуации, Трешкин неожиданно понимает, что из безответственного слабака превращается в человека, от которого зависит свобода и жизнь других. Но когда реальный Смайлик выходит на сцену, Трешкину придется решиться на настоящий подвиг, чтобы в этот новый год спасти и себя, и Славину, и своих новых друзей. А главное — найти любовь.