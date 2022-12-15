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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2016

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2016 года

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1 Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Зверополис
2 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Моана
3 Моана
анимация 2016, США
8.2
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Зверопой
4 Зверопой
мюзикл, анимация 2016, США
7.7
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Аисты
5 Аисты
комедия, анимация 2016, США
7.6
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Тайная жизнь домашних животных
6 Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.5
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Кубо. Легенда о самурае
7 Кубо. Легенда о самурае
анимация 2016, США
7.4
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Жил был кот
8 Жил был кот
анимация, детский, комедия 2016, Япония
7.4
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Кунг-фу Панда 3
9 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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В поисках Дори
10 В поисках Дори
комедия, приключения, анимация 2016, США
7.3
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
11 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация 2016, США
7.2
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Тролли
12 Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.2
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Angry Birds в кино
13 Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения 2016, США / Финляндия
6.9
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Снежная королева 3: огонь и лед
14 Снежная королева 3: огонь и лед
анимация, детский 2016, Россия
6.9
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Три богатыря и Морской царь
15 Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения 2016, Россия
6.8
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Рок Дог
16 Рок Дог
анимация, приключения 2016, Китай / США
6.6
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