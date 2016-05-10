«Angry Birds в кино»: Рецензия Киноафиши

Птицеполис

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь / птичий остров счастья в океане есть... Почему птичий? Да потому что существам непернатым вход на зеленую территорию строго воспрещен. Здесь живут птицы – и только они. Причем – заметьте – абсолютно счастливые птицы! Иметь в наличии хмурый вид считается дурным тоном. А уж сердиться, ворчать или ссориться… Пффф, да за это и вовсе под суд отдают. Судья же здешний жалости не знает. Например, приговорил он как-то красную птицу Реда к высшей мере наказания: к посещению курсов «Управление гневом». Впрочем, Ред сам виноват: а нефиг было скандалить при всем честном птичьем народе…

Кадр из фильма «Angry birds в кино»

Но однажды к острову счастья причалил корабль. Большой, странный. Привез он зеленых поросят с не менее зеленым взрослым хряком – поросячьим начальником. «Хотим дружить», - сказали хрюкающие парнокопытные местным пернатым, и пернатые согласились: заявку в друзья приняли. Все, кроме Реда. Ему эти «хвостики крючком» сразу не понравились. Но кто же будет слушать вечно недовольного ворчуна? Одиночку? Да, конечно, никто… Вот Реда и никто не послушал…

Кадр из фильма «Angry birds в кино»

Кто не знает Angry birds?! Их знают все! Ну, правда, кроме меня… и, пожалуй, еще пары человек, которые не фанатеют от простых как пряник телефонных игрушек. Все остальные знакомы с сердитыми пташками уже давно – года эдак с 2009-го, когда игра о противостоянии птиц и свиней в первый раз явила себя миру. Поговаривают, что с того времени Angry birds были скачены аж три миллиарда раз. И хотя в последнее время популярность бренда заметно упала (о чем нам все равно не расскажут) – цифра не может не внушать некоторый трепет.

Кадр из фильма «Angry birds в кино»

Думаю, что именно на неё (на эту цифру) создатели американо-финского мультика и рассчитывали. (А иначе стали бы они вкладывать в проект такие деньги: более 100 миллионов долларов – абсолютный рекорд для Финляндии, кстати!). Но расчет расчетом, а сюжет для фильма придумать не помешало бы: а то уж больно просто все в «Птицах», без всяких загадок… Четырехлетний младенец – даже он сможет заранее вам рассказать весь ход событий: понаедут зеленые поросята – сделают птицам какую-то гадость –птицы обидятся – начнется драка – птицы победят. Хеппи-энд. А учитывая тот факт, что данная «формула» полностью повторяет сюжет игры, то становится и вовсе как-то неловко…

Кадр из фильма «Angry birds в кино»

Однако не сюжетом единым… Махнув на него рукой (или крылом), авторы бросили все свои силы на разработку персонажей и на экшен (ну, насколько применимо это слово к мультфильму). И вот тут-то «Angry birds» стремительно набирает очки. Да, к сожалению, поросята все на одно лицо (безлико-зеленая поросячья масса), зато птицы… Их очень и очень много. И они разные: забавные, запоминающиеся, смешные и … понятные. Короче, для детского восприятия самое то. И драйв – без преувеличения чумовой. Особенно в финальной битве между пяточками и клювами (кстати, главная изюмина фильма). В общем, подводим итоги: несмотря на явные просчеты со сценарием, «Angry birds» - вполне приличный мультфильм. Хотя до «Зверополиса» «Птицеполису» ой-ей-ей как далеко…

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 12 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Angry birds в кино»