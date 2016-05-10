«Angry Birds в кино»: Рецензия Киноафиши
Птицеполис
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь / птичий остров счастья в океане есть... Почему птичий? Да потому что существам непернатым вход на зеленую территорию строго воспрещен. Здесь живут птицы – и только они. Причем – заметьте – абсолютно счастливые птицы! Иметь в наличии хмурый вид считается дурным тоном. А уж сердиться, ворчать или ссориться… Пффф, да за это и вовсе под суд отдают. Судья же здешний жалости не знает. Например, приговорил он как-то красную птицу Реда к высшей мере наказания: к посещению курсов «Управление гневом». Впрочем, Ред сам виноват: а нефиг было скандалить при всем честном птичьем народе…
Но однажды к острову счастья причалил корабль. Большой, странный. Привез он зеленых поросят с не менее зеленым взрослым хряком – поросячьим начальником. «Хотим дружить», - сказали хрюкающие парнокопытные местным пернатым, и пернатые согласились: заявку в друзья приняли. Все, кроме Реда. Ему эти «хвостики крючком» сразу не понравились. Но кто же будет слушать вечно недовольного ворчуна? Одиночку? Да, конечно, никто… Вот Реда и никто не послушал…
Кто не знает Angry birds?! Их знают все! Ну, правда, кроме меня… и, пожалуй, еще пары человек, которые не фанатеют от простых как пряник телефонных игрушек. Все остальные знакомы с сердитыми пташками уже давно – года эдак с 2009-го, когда игра о противостоянии птиц и свиней в первый раз явила себя миру. Поговаривают, что с того времени Angry birds были скачены аж три миллиарда раз. И хотя в последнее время популярность бренда заметно упала (о чем нам все равно не расскажут) – цифра не может не внушать некоторый трепет.
Думаю, что именно на неё (на эту цифру) создатели американо-финского мультика и рассчитывали. (А иначе стали бы они вкладывать в проект такие деньги: более 100 миллионов долларов – абсолютный рекорд для Финляндии, кстати!). Но расчет расчетом, а сюжет для фильма придумать не помешало бы: а то уж больно просто все в «Птицах», без всяких загадок… Четырехлетний младенец – даже он сможет заранее вам рассказать весь ход событий: понаедут зеленые поросята – сделают птицам какую-то гадость –птицы обидятся – начнется драка – птицы победят. Хеппи-энд. А учитывая тот факт, что данная «формула» полностью повторяет сюжет игры, то становится и вовсе как-то неловко…
Однако не сюжетом единым… Махнув на него рукой (или крылом), авторы бросили все свои силы на разработку персонажей и на экшен (ну, насколько применимо это слово к мультфильму). И вот тут-то «Angry birds» стремительно набирает очки. Да, к сожалению, поросята все на одно лицо (безлико-зеленая поросячья масса), зато птицы… Их очень и очень много. И они разные: забавные, запоминающиеся, смешные и … понятные. Короче, для детского восприятия самое то. И драйв – без преувеличения чумовой. Особенно в финальной битве между пяточками и клювами (кстати, главная изюмина фильма). В общем, подводим итоги: несмотря на явные просчеты со сценарием, «Angry birds» - вполне приличный мультфильм. Хотя до «Зверополиса» «Птицеполису» ой-ей-ей как далеко…
Вера Алёнушкина
В русском прокате с 12 мая 2016
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