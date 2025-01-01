Меню
Мэрил Стрип
Награды
Награды и номинации Мэрил Стрип
Meryl Streep
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
События
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Мэрил Стрип
Оскар 2012
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1983
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1980
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2018
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2017
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2009
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2007
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2000
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1999
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1996
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1991
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1989
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1988
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1986
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1984
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1982
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1979
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1989
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2017
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1980
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Narrator
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2017
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший злодей
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший злодей
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019
Актерская премия Tribute
Победитель
Берлинале 2012
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
ММКФ 2004
Верю. Константин Станиславский
Победитель
Берлинале 2003
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Берлинале 1999
Камера Берлинале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
