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Киноафиша Онлайн Фильмы Вестерн

Вестерны онлайн

Вопреки распространенному мнению о том, что классический вестерн — самый косный жанр, и место его в Америке прошлого века, многие современные режиссеры органично вписывают его в свои фильмы. В первую очередь, конечно, Квентин Тарантино, эксплуатирующий его даже в картинах, действие которых происходит в не слишком далеком прошлом.

Вестерн — избранный американский жанр, рождение которого связано с выходом фильма «Большое ограбление поезда» в 1903 году. Все типичные сюжеты продиктованы американской историей: Индейскими войнами и Гражданской войной. Главный конфликт разворачивается между умным белым человеком и неотесанным жестоким индейцем, однако с течением времени сюжетные линии становились менее примитивными, появлялись новые типы персонажей, вроде хозяина ранчо, рабовладельца, коррумпированного шерифа и других.

Главные герои вестерна — ковбои — развлекаются игрой в покер или блэкджек, распивают дешевый виски в салунах, стреляются из кольтов и ружей, со своей лошадью находятся в более близких отношениях, чем с другими людьми, и катаются по пустыням западных штатов. Но это вестерн в его самом типичном понимании.

Кажется, вестерн — это пародирование американской культурой классических европейских романов и просто фильмы про ковбоев. Лихой ковбой — это странствующий рыцарь, невинная молодая девушка с чистейшей репутацией — Прекрасная Дама, какая-нибудь певичка в салуне — роковая женщина. Типажи примерно одинаковые, но воплощения на экране разыграны на потребу публики.

Сегодня режиссеры развлекаются с этим жанром как хотят: Тарантино пародирует, Джим Джармуш переворачивает с ног на голову, супруги Джой соединяют с современными технологиями, а Мартин МакДона так мастерски его интерпретирует, что не сразу ясно, что он вообще-то тоже снял вестерн. Потенциал этого жанра безграничен, иначе бы его свойства не обнаруживались и в хитах вроде «Однажды в... Голливуде», и в арт-хаусе а-ля «Мертвец».

Лучшие вестерны помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками фильмов о Диком Западе и смотрите их на Киноафише онлайн.

Спирит Непокорный
Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный 2021, США
8.0
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Старый Генри
Старый Генри
вестерн 2021, США
7.0
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За призрачной дверью
За призрачной дверью
ужасы, вестерн 2020, США
6.0
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Малыш Кид
Малыш Кид
драма, вестерн, биография 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ведьма. История Лус
Ведьма. История Лус
фэнтези, вестерн 2019, Колумбия
5.0
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Стрелок
Стрелок
боевик, ужасы, вестерн 2019, США
4.0
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Кровавая гора
Кровавая гора
вестерн 2019, США
4.0
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Вторая жизнь
Вторая жизнь
вестерн, драма 2018, США
7.0
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Братья Систерс
Братья Систерс
вестерн, комедия 2018, Франция / Испания / США / Румыния
5.0
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Девица
Девица
вестерн, комедия, драма 2018, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Обитель страха
Обитель страха
ужасы, вестерн 2018, США
4.0
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Темная башня
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Роковое искушение
Роковое искушение
драма, вестерн 2017, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Женщина, идущая впереди
Женщина, идущая впереди
драма, вестерн, исторический, биография 2017, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Великолепная семерка
Великолепная семерка
боевик, вестерн 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Преисподняя
Преисподняя
триллер, детектив, вестерн 2016, Нидерланды / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джейн берет ружье
Джейн берет ружье
драма, боевик, вестерн 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Собаки
Собаки
драма, триллер, вестерн 2016, Румыния / Франция / Болгария / Катар
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дуэль
Дуэль
вестерн, драма 2016, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пять тысяч
Пять тысяч
боевик, триллер, вестерн, криминал, драма 2016, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Смертельная семёрка
Смертельная семёрка
комедия, ужасы, вестерн 2016, США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Костяной томагавк
Костяной томагавк
ужасы, вестерн 2015, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Спасение
Спасение
вестерн, драма 2014, Дания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Миллион способов потерять голову
Миллион способов потерять голову
комедия, вестерн 2014, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Темная долина
Темная долина
вестерн 2014, Австрия / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Одинокий рейнджер
Одинокий рейнджер
триллер, боевик, вестерн 2013, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Золото
Золото
вестерн, драма, приключения 2013, Германия / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дикие сердца
Дикие сердца
семейный, вестерн 2013, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Уловка .44
Уловка .44
боевик, вестерн, драма 2011, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Железная хватка
Железная хватка
драма, вестерн 2010, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Убийца внутри меня
Убийца внутри меня
вестерн, драма, триллер, криминал 2010, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Австралия
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Закопанные
Закопанные
ужасы, триллер, вестерн 2008, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
День возмездия
День возмездия
криминал, драма, вестерн 2008, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Поезд на Юму
Поезд на Юму
вестерн 2007, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бандитки
Бандитки
комедия, криминал, вестерн, боевик 2006, Франция / Мексика / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
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