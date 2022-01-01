Вопреки распространенному мнению о том, что классический вестерн — самый косный жанр, и место его в Америке прошлого века, многие современные режиссеры органично вписывают его в свои фильмы. В первую очередь, конечно, Квентин Тарантино, эксплуатирующий его даже в картинах, действие которых происходит в не слишком далеком прошлом.

Вестерн — избранный американский жанр, рождение которого связано с выходом фильма «Большое ограбление поезда» в 1903 году. Все типичные сюжеты продиктованы американской историей: Индейскими войнами и Гражданской войной. Главный конфликт разворачивается между умным белым человеком и неотесанным жестоким индейцем, однако с течением времени сюжетные линии становились менее примитивными, появлялись новые типы персонажей, вроде хозяина ранчо, рабовладельца, коррумпированного шерифа и других.

Главные герои вестерна — ковбои — развлекаются игрой в покер или блэкджек, распивают дешевый виски в салунах, стреляются из кольтов и ружей, со своей лошадью находятся в более близких отношениях, чем с другими людьми, и катаются по пустыням западных штатов. Но это вестерн в его самом типичном понимании.

Кажется, вестерн — это пародирование американской культурой классических европейских романов и просто фильмы про ковбоев. Лихой ковбой — это странствующий рыцарь, невинная молодая девушка с чистейшей репутацией — Прекрасная Дама, какая-нибудь певичка в салуне — роковая женщина. Типажи примерно одинаковые, но воплощения на экране разыграны на потребу публики.

Сегодня режиссеры развлекаются с этим жанром как хотят: Тарантино пародирует, Джим Джармуш переворачивает с ног на голову, супруги Джой соединяют с современными технологиями, а Мартин МакДона так мастерски его интерпретирует, что не сразу ясно, что он вообще-то тоже снял вестерн. Потенциал этого жанра безграничен, иначе бы его свойства не обнаруживались и в хитах вроде «Однажды в... Голливуде», и в арт-хаусе а-ля «Мертвец».

Лучшие вестерны помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками фильмов о Диком Западе и смотрите их на Киноафише онлайн.