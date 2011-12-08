Уловка .44, 2011

Тес, Доун и Кара — три девушки, зарабатывающие на кусок хлеба в Вегасе. Однажды их жизни круто меняют свой плавный ход, превращаясь в сюжет самой настоящей детективной истории. Это происходит после случайного знакомства Тес со странным незнакомцем по имени Мэл, который предлагает девушкам шанс на лучшую жизнь через совершение «маленького правонарушения».



Не долго думая, подруги решают согласиться на заманчивую сделку, ещё не зная, что же ждёт их впереди. Но стремление изменить жизнь к лучшему, выбраться из пут «скучной жизни» берёт верх, поэтому подруги оказываются вовлечены в водоворот незабываемых приключений и попадают в самый центр явно не скучного развития событий. Когда девушки понимают, что «соскочить» уже не получится, им приходится идти до конца, ценой неимоверных усилий расхлёбывать кашу, которую они сами же и заварили…