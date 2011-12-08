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Уловка .44, 2011

2011 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сначала для Тэс и двух ее коллег, Кары и Дон, работа казалась достаточно простой: перехватить партию наркотиков для криминального авторитета Мела в изолированной закусочной. Но вскоре разворачивается цепь столь фантастических и странных событий, что героини понимают: на самом деле все не те, кем кажутся, и работа может заключаться в чем-то другом, кроме устранения конкуренции. Постепенно их задание превращается в смертельную игру в кошки-мышки, и героиням придется потрудиться, чтобы выполнить приказы и вернуться из этой заварушки живыми. 

  • Съемки фильма начались 8 июля 2010 года в Луизиане и завершились всего за 20 дней.
  • Когда девушки впервые выезжают на машине, персонаж Малин Акерман убеждает остальных, что они должны поставить кассету из 80-х. Она выбирает кассету «Возвращение Бруно» Брюса Уиллиса и слышит небольшой отрывок из его кавера на «Respect Yourself». Брюс Уиллис играет в фильме Мела, их босса.
  • В фильме есть сцены, показанные не в хронологическом порядке, а также некоторые диалоги и кадры с камеры, которые напоминают фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Брюс Уиллис появляется в обеих картинах.
  • В актерский состава было внесено несколько изменений. Изначально Мэгги Грейс должна была играть Тес, а Лорен Джерман – Кару, однако обе выбыли из проекта.

Тес, Доун и Кара — три девушки, зарабатывающие на кусок хлеба в Вегасе. Однажды их жизни круто меняют свой плавный ход, превращаясь в сюжет самой настоящей детективной истории. Это происходит после случайного знакомства Тес со странным незнакомцем по имени Мэл, который предлагает девушкам шанс на лучшую жизнь через совершение «маленького правонарушения».

Не долго думая, подруги решают согласиться на заманчивую сделку, ещё не зная, что же ждёт их впереди. Но стремление изменить жизнь к лучшему, выбраться из пут «скучной жизни» берёт верх, поэтому подруги оказываются вовлечены в водоворот незабываемых приключений и попадают в самый центр явно не скучного развития событий. Когда девушки понимают, что «соскочить» уже не получится, им приходится идти до конца, ценой неимоверных усилий расхлёбывать кашу, которую они сами же и заварили…

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 9 февраля 2012
Премьера в мире 8 декабря 2011
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Режиссер
Аарон Харви
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Малин Акерман
Малин Акерман
Никки Рид
Никки Рид
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Дебора Энн Уолл
Дебора Энн Уолл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Уловка .44 4 постера
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